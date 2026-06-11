Xbox : vers une réorganisation de plus large ampleur, et des licenciements à prévoir Xbox : vers une réorganisation de plus large ampleur, et des licenciements à prévoir

Dans un soucis constant de transparence relatif, Xbox continue d'attester que le changement, c'est maintenant ou pas loin, et Asha Sharma prend une nouvelle fois la parole pour faire le résumé des 100 derniers jours, et évoquer les 100 prochains. Résumons tout cela.



Sur les 100 derniers jours :



- Remise en avant de la marque Xbox

- Baisse de prix du service Game Pass (par le retrait de COD notamment)

- Marketing plus important (au moins niveau Showcase et associés)

- Communication plus importante (dont le programme Player's Voice)

- Retour à la volonté d'exclusivités (même si au cas par cas)

- En a résulté une nouvelle hausse des abonnés GP après 8 mois de baisse

- Également une sensible augmentation des ventes hardwares par rapport à 2025



Concernant les 100 prochains jours et au-delà :



- Confirme que d'autres « exclusivités phares » sont en préparation.

- Revoir la manière d'investir : en dehors de ABK, Xbox a investi 20 milliards de dollars en contenu sur les 5 dernières années avec que le CA a diminué d'un demi-milliard dans le même laps de temps. La marge bénéficiaire n'est aujourd'hui que de 3 % (en baisse par rapport à 2025).

- Sous-entend le risque d'une nouvelle augmentation du prix de la Xbox Series face à la hausse du coûts des composants (qui pourrait être de plus en plus importante d'ici la fin d'année).

- Ne répond pas aux rumeurs concernant un changement de stratégie hardware pour la Xbox Helix, mais reconnaît avoir besoin d'un « nouveau modèle économique et de partenariats pour l'approvisionnement ».

- Xbox doit repenser sa stratégie software pour trouver un bien meilleur équilibre entre temps de développement et le besoin de nourrir son audience, sans retomber dans un « flux constant » qui au final aura créé des surcharges de travail.

- Souhaite revoir l'organigramme de production hardware pour arrêter d'être dépendant de centaines de sous-traitants au point d'en freiner constamment la réactivité.



En gros une réorganisation massive en vue, un terme dont on peut louer dans certains cas les bénéfices mais qui s'accompagne toujours du mot qui fâche, et Jason Schreier n'a pas besoin d'y mettre les formes pour annoncer la douloureuse : les licenciements arrivent.



- Large vague de suppressions de postes en juillet.

- Le marketing sera impacté (déjà que bon, en dehors des Showcases…).

- D'autres secteurs également, sans encore savoir lesquels.



Enfin, The Verge indique de son côté que les Xbox Game Studios seront touchés par la réorganisation, impliquant soit des changements dans la composition, soit la fermeture de l'un d'entre eux (ou possiblement les deux).