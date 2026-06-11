Xbox : vers une réorganisation de plus large ampleur, et des licenciements à prévoir
Dans un soucis constant de transparence relatif, Xbox continue d'attester que le changement, c'est maintenant ou pas loin, et Asha Sharma prend une nouvelle fois la parole pour faire le résumé des 100 derniers jours, et évoquer les 100 prochains. Résumons tout cela.
Sur les 100 derniers jours :
- Remise en avant de la marque Xbox
- Baisse de prix du service Game Pass (par le retrait de COD notamment)
- Marketing plus important (au moins niveau Showcase et associés)
- Communication plus importante (dont le programme Player's Voice)
- Retour à la volonté d'exclusivités (même si au cas par cas)
- En a résulté une nouvelle hausse des abonnés GP après 8 mois de baisse
- Également une sensible augmentation des ventes hardwares par rapport à 2025
Concernant les 100 prochains jours et au-delà :
- Confirme que d'autres « exclusivités phares » sont en préparation.
- Revoir la manière d'investir : en dehors de ABK, Xbox a investi 20 milliards de dollars en contenu sur les 5 dernières années avec que le CA a diminué d'un demi-milliard dans le même laps de temps. La marge bénéficiaire n'est aujourd'hui que de 3 % (en baisse par rapport à 2025).
- Sous-entend le risque d'une nouvelle augmentation du prix de la Xbox Series face à la hausse du coûts des composants (qui pourrait être de plus en plus importante d'ici la fin d'année).
- Ne répond pas aux rumeurs concernant un changement de stratégie hardware pour la Xbox Helix, mais reconnaît avoir besoin d'un « nouveau modèle économique et de partenariats pour l'approvisionnement ».
- Xbox doit repenser sa stratégie software pour trouver un bien meilleur équilibre entre temps de développement et le besoin de nourrir son audience, sans retomber dans un « flux constant » qui au final aura créé des surcharges de travail.
- Souhaite revoir l'organigramme de production hardware pour arrêter d'être dépendant de centaines de sous-traitants au point d'en freiner constamment la réactivité.
En gros une réorganisation massive en vue, un terme dont on peut louer dans certains cas les bénéfices mais qui s'accompagne toujours du mot qui fâche, et Jason Schreier n'a pas besoin d'y mettre les formes pour annoncer la douloureuse : les licenciements arrivent.
- Large vague de suppressions de postes en juillet.
- Le marketing sera impacté (déjà que bon, en dehors des Showcases…).
- D'autres secteurs également, sans encore savoir lesquels.
Enfin, The Verge indique de son côté que les Xbox Game Studios seront touchés par la réorganisation, impliquant soit des changements dans la composition, soit la fermeture de l'un d'entre eux (ou possiblement les deux).
publié le 11/06/2026 à 06:48 par Gamekyo
Ça ne cache pas les chiffres et surtout, ça ne cache pas les erreurs du passé (c'est plus simple quand ce n'est pas toi qui les as commises, mais il faut le saluer quand même).
Ça détaille point par point chaque problème, et pas de coup de pute sur les licenciements, car elle avait prévenu.
Il manque encore des chiffres sur le Xbox Game Pass et les ventes de consoles, mais c'est un très bon début.
Autant dans le passé je ne comprenais pas les licenciements, autant la je comprends parfaitement ce qu'ils veulent essayer de faire, elle hérite d'une gestion catastrophique de Spencer donc elle doit faire des choix .
J'ai toujours aucune confiance pour cette nouvelle équipe cela dit mais je note du mieux.
Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est juste une sous play boostée techniquement.
Effectivement, la première chose du pardon, c'est déjà reconnaître quand on fait de la merde et son communiqué avoue que Xbox n'a pas été à la hauteur et a déçu suite à de mauvaises décisions.
On aimerait bien que Disney face de même pour Star Wars et Marvel, plutôt que de se contenter de mettre des années de daubes sous le tapis pour cacher leur politique à la con.
Au pire, ils le sortent quelques mois plus tard sur les autres consoles.
Par contre, ils auraient vraiment dû annuler sur les autres consoles, fables et FH6 pour marquer le coup.
Même si je suis très content de l’avoir sur PS5. Mais au niveau marketing, c’est un peu bizarre, surtout des gros jeux comme ça, à moins qu’ils aient des caisses de big games en préparations.
Rendez-vous d’ici 2 ou 3 ans pour voir le résultat ça va pas se faire en six mois.
Ils sont tellement proches de Sega qu’on se demande s’ils vont pas finir par vraiment les avoir, et clairement si ils ont des trucs très japonais comme ça en exclue ça ferait quelque chose dans la balance.
Mais tout est toujours possible, ils peuvent retourner la table avec une prochaine console qui aurait des arguments et de très gros jeux exclusifs, mais ils vont devoir de toute façon reculer la sortie de la hélix and co .
Si Xbox le fait, PlayStation et Nintendo vont suivre à tous les coups... Et je n'imagine même pas le prix des futures PS5 et Projet Hélix
"- Large vague de suppressions de postes en juillet."
Malheureusement que je pense que les petits studios Xbox vont être fermés...
- Confirme que d'autres « exclusivités phares » sont en préparation.
Un Halo principal et canonique ! La suite de Forza Horizon qui doit en pré-prod (après le Japon, je suis curieux où ils pourront y aller) !
Une hypothèse est la suivante, sa mission réelle est-elle de rendre la mariée Xbox présentable dans l'optique d'une vente future?
-Regagner des abonnés...simple tu baisses les prix, c'est ce que font les entreprises en téléphonie/internet: 9 télécom, tele 2, SFR...
-Couper les branches déficitaires donc assez classique, Asha est dans le constat qu'Xbox est devenu une usine à gaz ingérable. Ils n'ont pas réussi l'intégration des studios rachetés, il n'y a pas de pipeline intégré, Zenimax, activision et les Microsoft studios travaillent tous dans leur coin et d'une manière différente, c'est ingérable pour établir une stratégie solide.
Le véritable problème est la spécificités du secteur JV actuel, tu peux débarquer aoir toute la bonne volonté du monde mais il faut une stratégie singulière et/ou classique...
la singulière serait d'avoir un projet innovant de type wiimote ou kinect. c'est assez risqué mais en gros cela correspond justement à une société dans les cordes et qui pour exister doit se différencier. Mais cela reste casse gueule la wii U en est un exemple. En somme faut viser juste. Asha n'a aucune connaissance de l'industrie du JV et arrive avec ses cours de marketing où tout reste une question d'offre.
La classique: une machine puissante et un line-up costaud sauf que là d'une part la concurrence a aussi cette carte mais le vrai gros problème c'est qu'aujourd'hui pour avoir du AAA faut plus de 5 à 8 ans et que donc l'inertie pèse de ne voir les résultats qu'à la fin, si cela se passe mal alors tu n'as plus aucun levier, c'est exactement ce qu'il c'est passé avec Phil spencer avec par exemple Halo Infinite qui malgré des années de développement était plus que mouif et totalement incapable d'être le fleuron qui portera ta console.
Personellement je pense que Sharma doit être compétente mais n'a pas les qualités qui pourrait ramener l'enterprise vers l'objectif d'être numéro 1, elle est plus une Reggie Phil Ayme que d'un Iwata. Offrir du Gears, du Fable, du Halo c'ets juste le minimum syndicale, le truc c'est d'être capable de pousser une vision....Breath of the Wild n'a pas seulement révolutionné la formule Zelda il a été un vrai game changer jusqu'à exploser les records de vente de la série. Filer du fric pour un nouveau Halo c'ets facile par contre tenter ou inventer un Wii Fit ou un Wii sport c'est clairement plus couillu...les gens rigolent du jeu de pouce montré lors du Direct mais voilà si le jeu cartonne on criera à posteriori au génie, l'important dans ce genre de cas c'est justement de tenter. Tout gamer AAA de Gamekyo si il voyait Minecraft pour la première fois cracherait dessus devant cet horrible cauchemar cubique... on connait la suite.
vu le contexte économique ca risque d'être très compliquer pour la prochaine gen , il faudrait encore au moins 2 gen a xbox en faisant les bon choix ( et donc réduire encore plus les bénéfice) pour réariver a se remetre sur les rails, 100 jours c'est un bon début mais c'est 100 fois trop peu.
Ca peut au mieux redonner une bonne base pour redémaré mais ca ne règle pas les soucis de leur modèle économique qui ne sont pas en adéquation avec le marché, au mieux ils vont revenir au niveau de l'époque de la one mais avec des couts bien plus élever s'il remete leur jeu exclusif ( ce qu'il faut faire) donc une marge bénéficiaire et un CA encore plus en baisse
et ca ce serait le meilleurs scénario possible pour la prochaine gen
C'est très très très chaud ça. On comprends mieux pourquoi ils planquaient tout sous le tapis au moment des rapports financiers.
Redevenez un concurrent agressif, que l’on puisse (sony) sortir de cette fichu periode « d’exclu politisée ».
akinen ils ont proposé la Series S par chère et disponible à sa sortie alors que la PS5 et même les Series X étaient en rupture se stock entre fin 2020 et début 2023. Pourtant le grand public a laissé la marque...
Faut pas croire que la Xbox 360 était la norme. Il a fallu un concours de circonstance pour que sur cet gen, Xbox soit devenu un concurrent sérieux à PlayStation.
Le contexte a totalement changé depuis
un peu quand même:
- En a résulté une nouvelle hausse des abonnés GP après 8 mois de baisse
- Également une sensible augmentation des ventes hardwares par rapport à 2025
Car cela ne veut rien dire dans l'absolu. une sensible augmentation des ventes hardware...bah vu la gueule des rayons en magasins effectivement si dans un rayon tu vends 2 consoles par semaines au lieu d'1, il est clair que tu as sensiblement doublé tes ventes
La grosse baisse du prix GP permet de juguler la chute des ventes et de même avoir de nouveaux abonnés on aurait aimé savoir combien... et aussi derrière de savoir si cela permet au service d'être rentable. en somme reste toujours un flou sur le business model GP, combien d'abonnés, combien le prix minimum avant de gagner du fric... cela reste encore bien opaque.
khazawi oui, j'en ai vu des cas d'école où pour l'instant cette hypothèse est vraiment à prendre en compte. ils ont investis des dizaines de milliards ces dernières années c'est pas pour brader cela ...donc voilà faut rendre la maison présentable si on veut en tirer le meilleur prix. Mais bon si on regarde la taille d'Xbox aujourd'hui, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui pourrait poser le gros chèque. aucun Gafam ne va tenter le coup d'autant que ce soit Apple, Google et Amazon ils otn déjà goûter au monde du JV et on peut clairement douter qu'ils vont y aller en force maintenant.
en fait financièrement je dirais qu'on aurait 2 candidats:
L'Arabie Saoudite
et
Nvidia
Quel enfer.
Même la XSX risque d'encore augmenter
Les paroles c'est bien beau, mais c'est les actes que l'ont retiendra, et surtout les réels effets.
Va falloir changer profondément les choses. Redonner un attrait a la console déjà pour augmenter l'activité et les marges bénéficiaires de leur écosystème.
jenicris ils font bien de parler... Même si il y a des retropedalages improvisés comme Gears sur PS5 et puis en fait non...
Mais il faut parler, c'est le début d'une communication 'transparente'.. (on se comprends)
Mnt ils ont le temps de passer a l'acte...
Le dilemme ici c'est en tant qu'éditeur... Tu fais moins de tunes ne distribuant pas tes jeux en multiplateforme mais cela soutient et fortifie la marque Xbox...
Ils doivent choisir soit l'un soit l'autre soit l'exclusivité console tombé après 5 ans... Puisque 2 ans c'est pas assez comme pression psychologique pour te pousser a acheter une deuxième console
Mais la hausse de prix ne va pas aider...et le grand public se ruera sur la console la moins chère au fil du temps...et ce sera BigN...
Maintenant je continue de me demander comment ils ont pu penser que leur politique était viable dans un premier temps, c'était carton rouge évident dès le départ.
Y a que les résultats qui comptent.
Et c'est également valable pour les deux autres.
Mnt que cela a été dit... Puisque parler et mener différentes interviews est le marketing le moins coûteux
Ils ont l'année pour prouver cette fortification de la marque...
Mais je pense qu'ils ne savent pas encore sur quel pieds Dancer et c'est du work in progress...
En tout cas... Tu veux fortifier ta marque.... Tu communiques sur tes licences phares... Qui doivent être en béton... Gears Fable halo FH.. et nouvelles licences clockwork je le sens bien... Et puis tu fais comprendre que cela se passe seulement chez eux...uniquement...clair et précis...Il y a moyen d'attirer du public...
Et Fable devrait tuer sa race...
Mais Ca manque de vrais systèmes killers comme dans le temps
Ca fait longtemps que la Xbox aurait du être une Windows Box compatible avec tout le catalogue PC mais ils ont raté le coche. C'était entre 2005 et 2010 qu'il fallait faire ça, à l'époque ou ils ont fait leurs "fameux" Game for Windows sous Vista si pénibles à installer aujourd'hui. Quand la Xbox One est sortie c'était déjà trop tard, Steam était trop loin devant.
La seule chance de Xbox était la synergie possible avec Windows et pour des raisons de segmentation typiquement corporate, ça n'a jamais été tenté.