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Halo Campaign Evolved : du gameplay, du mode coop... et la possibilité d'opter pour une vue TPS
Après Fable, retour maintenant sur Halo : Campaign Evolved pour découvrir un aperçu d'un des niveaux du jeu ainsi que le coop désormais à 4, mais surtout revenir sur le retour des « crânes » qui sont en fait des mutateurs à activer si on le souhaite pour changer l'expérience, comme une gravité moindre, des grenades bien plus percutantes pour des explosions dans tous les coins et… une vue à la troisième personne !

Encore un petit mois à patienter (28 juillet) sur PC/PS5/XBS et Day One Game Pass.





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mithrandir, jenicris, kisukesan, roivas
publié le 10/06/2026 à 16:21 par Gamekyo
commentaires (14)
marcus62 publié le 10/06/2026 à 16:39
Superbe ! Ça c’est un remake

Je pense déjà à Halo 2 et Halo 3 Remake

L’une de mes licences préférées de tous les temps. La trilogie initiale est mythique.

Lui, ce sera DAY ONE en achat sur XSX !

Par-contre la vue à la 3e personne, non merci, pour ma part. Mais pour ceux qui préfèrent, c’est bien de l’avoir ajouté.
mithrandir publié le 10/06/2026 à 16:43
Déjà réservé sur XSX, ça va être un bonheur !
ratchet publié le 10/06/2026 à 16:43
Oh Yeah !!!!!!
mithrandir publié le 10/06/2026 à 16:49
À l'inverse du mode 3ème personne, ça fait longtemps que j'attends un mode first person en véhicule, un jour peut-être
heracles publié le 10/06/2026 à 17:37
Le Halo fantasmé pendant des années est une réalité
22 publié le 10/06/2026 à 17:38
HALO TPS ??????? OH PUTAIIIIIN


https://www.youtube.com/watch?v=yckBd0JDCP8
jenicris publié le 10/06/2026 à 17:53
Je le ferai sur PS5
salahkabyle75 publié le 10/06/2026 à 17:58
Pourra t on jouer seul c est a dire 1 joueur en solo ???
grievous32 publié le 10/06/2026 à 18:13
Salahkabyle75 évidemment qu'on peut, je comprends même pas que ce soit une question à poser x_X
51love publié le 10/06/2026 à 18:18
jenicris Switch 2 pour ma part
akinen publié le 10/06/2026 à 19:20
C’est définitivement pas mon genre de jeux. Il me faut des dialogues, de l’aventure, des enigmes, des pauses, des zones cachées, des menus

Amusez vous bien
naoshige11 publié le 10/06/2026 à 19:24
Allez, il sort pile au moment où mes congés démarrent, une des plus grosse hype de cette année.
nobleswan publié le 10/06/2026 à 19:26
C'est beau, le jeu à une véritable âme. Ça donne l'impression d'une licence enfin régénèré.
shinlao publié le 10/06/2026 à 19:40
Ce "remake" est l'avenir de la licence, un musée en 4k.
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Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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