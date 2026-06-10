Halo Campaign Evolved : du gameplay, du mode coop... et la possibilité d'opter pour une vue TPS

Après, retour maintenant surpour découvrir un aperçu d'un des niveaux du jeu ainsi que le coop désormais à 4, mais surtout revenir sur le retour des « crânes » qui sont en fait des mutateurs à activer si on le souhaite pour changer l'expérience, comme une gravité moindre, des grenades bien plus percutantes pour des explosions dans tous les coins et… une vue à la troisième personne !Encore un petit mois à patienter (28 juillet) sur PC/PS5/XBS et Day One Game Pass.