Halo Campaign Evolved : du gameplay, du mode coop... et la possibilité d'opter pour une vue TPS
Après Fable, retour maintenant sur Halo : Campaign Evolved pour découvrir un aperçu d'un des niveaux du jeu ainsi que le coop désormais à 4, mais surtout revenir sur le retour des « crânes » qui sont en fait des mutateurs à activer si on le souhaite pour changer l'expérience, comme une gravité moindre, des grenades bien plus percutantes pour des explosions dans tous les coins et… une vue à la troisième personne !
Encore un petit mois à patienter (28 juillet) sur PC/PS5/XBS et Day One Game Pass.
Je pense déjà à Halo 2 et Halo 3 Remake
L’une de mes licences préférées de tous les temps. La trilogie initiale est mythique.
Lui, ce sera DAY ONE en achat sur XSX !
Par-contre la vue à la 3e personne, non merci, pour ma part. Mais pour ceux qui préfèrent, c’est bien de l’avoir ajouté.
https://www.youtube.com/watch?v=yckBd0JDCP8
Amusez vous bien