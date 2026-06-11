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Doom : The Dark Ages reviendra faire parler la poudre le 7 juillet (extension + MAJ gratuite)
Au début de grandes vacances pour ceux qui en ont, précisément le 7 juillet, Doom : The Dark Ages nous proposera de revenir défourailler des hordes de gros monstres, et de deux façons différentes :

- La manière payante avec l'extension « Révélations » (19,99€, ou inclus dans l'édition Premium) avec une nouvelle arme permettant un gain de mobilité, et ce qu'il faut de nouveaux monstres (et énigmes, en passant).

- La manière gratuite avec la mise à jour « Ripatorium 3.0 » pour multiplier les options de personnalisation pour le créateur de missions/défis. Les possesseurs de l'extension auront même accès à davantage de choix liée à cette dernière (maps, démons et armes), mais pourront faire profiter de leurs créations à tous.

  • Doom : The Dark Ages reviendra faire parler la poudre le 7 juillet (extension + MAJ gratuite)
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negan, osiris67
publié le 11/06/2026 à 11:00 par Gamekyo
commentaires (4)
sasquatsch publié le 11/06/2026 à 12:24
Je voudrais bien mais n'ai pas encore entamé eternal...
osiris67 publié le 11/06/2026 à 12:56
Bien fait d avoir choper l’upgrade en promo a 11 balle y a 2 semaines.
vyse publié le 11/06/2026 à 13:07
sasquatsch pareil, eternal ne m'interesse pas (DA trop proche du 1er) alors j'ai suivi direct avec le 3eme qui a une DA différente avec ce coté moyena ge
negan publié le 11/06/2026 à 13:31
osiris67 C'etait ou ?
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Doom : The Dark Ages
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Nom : Doom : The Dark Ages
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : ID Software
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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