Doom : The Dark Ages reviendra faire parler la poudre le 7 juillet (extension + MAJ gratuite)

Au début de grandes vacances pour ceux qui en ont, précisément le 7 juillet,nous proposera de revenir défourailler des hordes de gros monstres, et de deux façons différentes :- La manière payante avec l'extension « Révélations » (19,99€, ou inclus dans l'édition Premium) avec une nouvelle arme permettant un gain de mobilité, et ce qu'il faut de nouveaux monstres (et énigmes, en passant).- La manière gratuite avec la mise à jour « Ripatorium 3.0 » pour multiplier les options de personnalisation pour le créateur de missions/défis. Les possesseurs de l'extension auront même accès à davantage de choix liée à cette dernière (maps, démons et armes), mais pourront faire profiter de leurs créations à tous.