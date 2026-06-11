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Switch Sports Resort prolongera un peu l'été
On continuera de brasser toute la semaine chacun des principaux éléments omis par le débordement du Summer Game Fest, et attardons-nous par exemple ici sur Nintendo Switch Sports Resort, non-surprise vu les leaks hormis pour la présentation elle-même et son nouveau mini-jeu de bataille de pouces.

C'est en effet une réédition ++ qui nous attend au prix de 49,99€ (le 22 octobre) avec cette fois 12 sports et peut-être même des surprises côté multi vu que Nintendo entend prochainement communiquer davantage sur ce point :

- Tir à l'arc
- Basketball
- Bowling
- Boxe
- Golf
- Voiture de croisière
- Avion à hélice
- Skateboard
- Tennis de table
- Tennis
- Bataille de pouce (GOTY)
- Volleyball

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aeris201
publié le 11/06/2026 à 12:56 par Gamekyo
commentaires (7)
osiris67 publié le 11/06/2026 à 12:58
Les mecs bloqué en 2008, un moment faut pas deconner...
nicolasgourry publié le 11/06/2026 à 13:03
C'est une licence que je trouves cool, ça permet de faire jouer tout le monde.
Quand je vois une épreuve en particulier, j'aimerais le retour de Wave Race.
mwaka971 publié le 11/06/2026 à 13:04
Éclaté quand on voit le gameplay pour certaines activités c est vraiment du foutage de gueule
mrvince publié le 11/06/2026 à 13:17
Ils sont nostalgiques de leur époque Wii... Mais c'est les seuls malheureusement.
fiveagainstone publié le 11/06/2026 à 13:20
Osef, pas du tout ma came.

Par contre il y a plein de gens qui aiment cette série, je serais pas surpris qu'il tape les 10M de ventes en fin de carrière, c'est bien pour eux.
amario publié le 11/06/2026 à 13:24
Le niveau de ce N Direct, une heure sur un combat de pouce et deux secondes sur Zelda
gaeon publié le 11/06/2026 à 13:27
Ils ont vraiment remis 3 activités pour exploiter/explorer l'Île façon Wii Sports Resort :
Skateboard (terre) Jet Ski (mer) Avion (Ciel)

Et c'est sympa mais pour les sports en eux même, ils ont gardés les incontournables mais zappés les très bon combats de sabres et le génial Foot façon Rocket League de l'opus précédent.

Après il faudra voir les fonction sociales, le déblocage des tenues, bref l'espèce de surcouche qui m'avait donné envie de relancer le jeu au delà de la découverte.

amario Et c'est très bien comme ça, pas besoin d'en montrer des tonnes dès le début, c'est OOT le jeu que j'ai poncé gamin, évidemment que je l'achèterai et autant que possible je veux garder le plaisir de la (re)découverte et je pense pas être le seul dans ce cas.
Gras
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Nintendo Switch Sports Resort
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Nom : Nintendo Switch Sports Resort
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : sport
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