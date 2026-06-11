Switch Sports Resort prolongera un peu l'été

On continuera de brasser toute la semaine chacun des principaux éléments omis par le débordement du Summer Game Fest, et attardons-nous par exemple ici sur, non-surprise vu les leaks hormis pour la présentation elle-même et son nouveau mini-jeu de bataille de pouces.C'est en effet une réédition ++ qui nous attend au prix de 49,99€ (le 22 octobre) avec cette fois 12 sports et peut-être même des surprises côté multi vu que Nintendo entend prochainement communiquer davantage sur ce point :- Tir à l'arc- Basketball- Bowling- Boxe- Golf- Voiture de croisière- Avion à hélice- Skateboard- Tennis de table- Tennis- Bataille de pouce (GOTY)- Volleyball