Game Pass : les prochains jeux du service

La liste des prochains jeux Game Pass est disponible, laissant un peu de côté le monde du AAA sans pour autant manquer de curiosités, que ce soiten Day One (saucepour résumer), le jeu narratifédité par Don't Nod également dès sa sortie, ou encore, la nouvelle petite production Double Fine, également disponible PS5 d'ailleurs.Notons également que Square Enix continue de livrer ses différents Pixel Remasters avec iciDès le Game Pass Premium :(21 avril)(21 avril)(29 avril)(5 mai)Exclusivement Game Pass Ultimate :(21 avril)(23 avril)(28 avril)(30 avril, Early Access PC)(30 avril, Early Access PC)(30 avril)