Game Pass : les prochains jeux du service

La liste des prochains jeux Game Pass est disponible, laissant un peu de côté le monde du AAA sans pour autant manquer de curiosités, que ce soit Vampire Crawlers en Day One (Vampire Survivor sauce Balatro pour résumer), le jeu narratif Aphelion édité par Don't Nod également dès sa sortie, ou encore Kiln, la nouvelle petite production Double Fine, également disponible PS5 d'ailleurs.
Notons également que Square Enix continue de livrer ses différents Pixel Remasters avec ici Final Fantasy V.
(Tous les jeux cités sont également disponibles Game Pass PC, sauf contre-indication)
Dès le Game Pass Premium :
- Little Rocket Lab (21 avril)
- SOPA : Tale of the Stolen Potato (21 avril)
- Trepang2 (29 avril)
- Final Fantasy V Pixel Remaster (5 mai)
Exclusivement Game Pass Ultimate :
- Vampire Crawlers (21 avril)
- Kiln (23 avril)
- Aphelion (28 avril)
- Heroes of Might & Magic : Olden Era (30 avril, Early Access PC)
- Sledding Game (30 avril, Early Access PC)
- TerraTech Legion (30 avril)