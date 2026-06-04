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Switch 2 : Nintendo livrera bien les modèles pour répondre aux lois européennes sur les batteries
C'est une bonne nouvelle dont les européens en tireront une certaine fierté (il faut en profiter, ce n'est pas tous les jours) : face aux lois UE effectives depuis quelques semaines, l'arrivée d'un modèle exclusif de Nintendo Switch 2 est désormais actée sans communiqué officiel, l'entreprise se contentant de confirmer discrètement sur son site l'approche d'une édition pour répondre « aux normes européennes », repérable avec l'ajout du code « OSM » sur les numéros d'identification.

Pour rappel, cela devrait conduire à un modèle de Switch 2 avec batterie amovible, chose qui devrait également concerner manette et joycons, bien qu'il faudra attendre de voir comment cela sera vraiment mis en place.
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link1983, aeris201
publié le 04/06/2026 à 08:34 par Gamekyo
commentaires (7)
rocan publié le 04/06/2026 à 08:45
Curieux de voir la gueule du truc ! Sans doute une petite plaque à l'arrière avec 4 vis !
fan2jeux publié le 04/06/2026 à 09:00
Excellent, je vais attendre encore un peu avant de prendre une switch2, de toute facon je ne suis absolument pas pressé
sosky publié le 04/06/2026 à 09:07
Parfait, j'espère une MAJ d'ici la rentrée de septembre
mizuki publié le 04/06/2026 à 09:09
Le dilemme si la collector Zelda OOT se confirme et que ce soit pas ce nouveau modèle.
link571 publié le 04/06/2026 à 09:19
Pour une fois qu’une loi européenne va dans le bon sens j’espère la même sur les téléphones.
akinen publié le 04/06/2026 à 09:23
Super cool. J’espère que mon prochain telephone aura l’option. C’est vraiment le cancer des appareils électroniques actuels
rocan publié le 04/06/2026 à 09:23
mizuki Logiquement si, ce sera un collector qui devra se conformer à l'UE puisqu'il sortirait cet automne
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