Switch 2 : Nintendo livrera bien les modèles pour répondre aux lois européennes sur les batteries Switch 2 : Nintendo livrera bien les modèles pour répondre aux lois européennes sur les batteries

C'est une bonne nouvelle dont les européens en tireront une certaine fierté (il faut en profiter, ce n'est pas tous les jours) : face aux lois UE effectives depuis quelques semaines, l'arrivée d'un modèle exclusif de Nintendo Switch 2 est désormais actée sans communiqué officiel, l'entreprise se contentant de confirmer discrètement sur son site l'approche d'une édition pour répondre « aux normes européennes », repérable avec l'ajout du code « OSM » sur les numéros d'identification.



Pour rappel, cela devrait conduire à un modèle de Switch 2 avec batterie amovible, chose qui devrait également concerner manette et joycons, bien qu'il faudra attendre de voir comment cela sera vraiment mis en place.