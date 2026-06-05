Stranger Than Heaven : un trailer, une date de sortie... et l'inattendue présence de Tupac

Avec ou sans GTA, RGG Studio continue comme à son habitude d'esquiver les fêtes de fin d'année, et c'est donc le 15 janvier 2027 que sortira(PC, PS5, XBS, Game Pass), qui nous fera voyager à travers plusieurs périodes de la vie de Makoto Daito, et autant de zones à explorer, l'occasion de rencontrer tout un tas de personnages mis en avant dans le nouveau trailer donc celui incarné par Snoop Dogg (il participe évidemment au Main Theme du jeu)… et Tupac. Ça, on ne l'a pas vu venir.Une surprise vue d'un mauvais œil par une partie de la communauté, jamais trop fan de l'intégration d'anciennes personnalités décédées, mais RGG Studio a obtenir l'accord de sa succession (Amaru Entertainment) et promet tout le respect possible, garanti sans IA.