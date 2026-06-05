Shift Up dévoile Stellar Blade : Blood Rain

Parole tenue pour Shift Up qui nous a dès à présent dévoilé la suite de, sans numérotation certes, mais les événements se déroulent bien après ceux du premier épisode, et on aura la surprise de découvrir une nouvelle protagoniste : Evie (à ne pas confondre avec Eve donc).Changement de cadre, changement de style de combat, rehausse graphique, et courbes toujours aussi bien mises en valeur, tels sont les premiers arguments dequi n'a pas encore de supports mais parions naturellement (le jeu est auto-édité) sur le combo PC, PS5, XBS. Si tant est qu'il sort bien sur cette génération.