Shift Up dévoile Stellar Blade : Blood Rain

Parole tenue pour Shift Up qui nous a dès à présent dévoilé la suite de Stellar Blade, sans numérotation certes, mais les événements se déroulent bien après ceux du premier épisode, et on aura la surprise de découvrir une nouvelle protagoniste : Evie (à ne pas confondre avec Eve donc).
Changement de cadre, changement de style de combat, rehausse graphique, et courbes toujours aussi bien mises en valeur, tels sont les premiers arguments de Stellar Blade : Blood Rain qui n'a pas encore de supports mais parions naturellement (le jeu est auto-édité) sur le combo PC, PS5, XBS. Si tant est qu'il sort bien sur cette génération.
J'espère qu'ils ont mit leur lunettes pour ce trailer.
Et là comme ça, en différence de trailer, ce stellar blade a l'air impressionnant et rend laufey d'un autre temps.
J'imagine que ce ne sera pas pour avant 2028 de toutes façons...
Difficile de comparer les 2, peut etre que Stellar Blade l'est encore un peu plus.
Mais les paysages urbains sont a un niveau vraiment impressionnant ici.
Celui qui se fait ridiculiser c'est plutot Wolverine, qui est peut etre l'un des AAA les moins bandants visuellement et techniquement qu'on a pu voir ces derniers jours.
ça en est meme etonnant pour un first party Sony, deja que GoY était pas oufissime non plus sur l'aspect purement technique du moins (roche, eau..)
Mais du coup, pareil que pour des jeux comme Cyberpunk, comme tu es lead PC et que tu as une volonté d'exploiter les grosses configs avant meme de tenir compte des consoles, qui auront des versions 'charcutées', bah ton jeu peut aller d'autant plus loin techniquement.
Et c'est ce qui a aidé aussi par exemple Black Myth Wukong a etre aussi beau sur PC a sa sortie, on aurait dit par moment de la 'PS6', en tout cas c'est ce que certains avaient commenté ici quand j'avais partager mes screens du jeu