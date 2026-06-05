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Shift Up dévoile Stellar Blade : Blood Rain
Parole tenue pour Shift Up qui nous a dès à présent dévoilé la suite de Stellar Blade, sans numérotation certes, mais les événements se déroulent bien après ceux du premier épisode, et on aura la surprise de découvrir une nouvelle protagoniste : Evie (à ne pas confondre avec Eve donc).

Changement de cadre, changement de style de combat, rehausse graphique, et courbes toujours aussi bien mises en valeur, tels sont les premiers arguments de Stellar Blade : Blood Rain qui n'a pas encore de supports mais parions naturellement (le jeu est auto-édité) sur le combo PC, PS5, XBS. Si tant est qu'il sort bien sur cette génération.

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nicolasgourry, tripy73, xrkmx, rendan, icebergbrulant, escobar, spartan1985
publié le 05/06/2026 à 23:43 par Gamekyo
commentaires (14)
nicolasgourry publié le 05/06/2026 à 23:48
ça donne envie de s'immerger.
taiko publié le 05/06/2026 à 23:50
Un peu moins bien mis en valeur quand même. A voir les autres tenues.
rendan publié le 05/06/2026 à 23:54
INCROYABLE
icebergbrulant publié le 06/06/2026 à 00:02
Rien à dire, c’est propre et magnifique
ootaniisensei publié le 06/06/2026 à 00:07
Pour moi c'est de la next gen, techniquement c'est une folie le jeu
edarn publié le 06/06/2026 à 00:08
Lol quand je pense qu'encore avant hier, certains me lâchaient qu'il me fallait des lunettes car j'ai dit que les graph de GoW:Laufey étaient bien mais pas ouf... Qu'il y avait mieux...

J'espère qu'ils ont mit leur lunettes pour ce trailer.
ratchet publié le 06/06/2026 à 00:10
Yeahhhhhhhhhhhh
fan2jeux publié le 06/06/2026 à 00:14
La différence pour god of war en 2018, c'est qu'aujourd'hui les challengers sont nombreux et bien vénères.

Et là comme ça, en différence de trailer, ce stellar blade a l'air impressionnant et rend laufey d'un autre temps.
tlj publié le 06/06/2026 à 00:25
Le rare qui remonte le niveau de la soirée. Enfin des animations dignes de ce nom
brook1 publié le 06/06/2026 à 00:35
fan2jeux Récemment Sony a expliqué que les Coréens et les Chinois étaient en avance sur ce qu'il se faisait en Occident et au Japon, Stellar Blade Blood Rain confirme leur dire
toninus publié le 06/06/2026 à 00:41
Impressionnant mais les phases dans les zones ouvertes peuplées avaient l'air de ramer sévère.

J'imagine que ce ne sera pas pour avant 2028 de toutes façons...
onsentapedequijesuis publié le 06/06/2026 à 00:58
Pas mal d'IA quand même.
51love publié le 06/06/2026 à 01:09
fan2jeux Je trouve Laufey tres fin visuellement aussi.

Difficile de comparer les 2, peut etre que Stellar Blade l'est encore un peu plus.

Mais les paysages urbains sont a un niveau vraiment impressionnant ici.

Celui qui se fait ridiculiser c'est plutot Wolverine, qui est peut etre l'un des AAA les moins bandants visuellement et techniquement qu'on a pu voir ces derniers jours.

ça en est meme etonnant pour un first party Sony, deja que GoY était pas oufissime non plus sur l'aspect purement technique du moins (roche, eau..)
51love publié le 06/06/2026 à 01:14
fan2jeux et on sent que le PC est passé lead ici. ce qui a du sens pour les jeux chinois/coréen vu que les consoles sont quasi absentes la bas.

Mais du coup, pareil que pour des jeux comme Cyberpunk, comme tu es lead PC et que tu as une volonté d'exploiter les grosses configs avant meme de tenir compte des consoles, qui auront des versions 'charcutées', bah ton jeu peut aller d'autant plus loin techniquement.

Et c'est ce qui a aidé aussi par exemple Black Myth Wukong a etre aussi beau sur PC a sa sortie, on aurait dit par moment de la 'PS6', en tout cas c'est ce que certains avaient commenté ici quand j'avais partager mes screens du jeu
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Stellar Blade : Blood Rain
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Nom : Stellar Blade : Blood Rain
Support : PC
Editeur : Shift Up
Développeur : Shift Up
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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