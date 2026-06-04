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Elden Ring enfin daté sur Nintendo Switch 2
L'annonce aurait eu sa place dans le cadre d'un Direct (peut-être la semaine prochaine), mais Bandai Namco ne souhaite plus perdre de temps et annonce que la version Switch 2 de Elden Ring sortira le 28 août, incluant l'extension et un nouveau pack ajoutant quelques armes et armures.

Pas de jaloux ni de quelconque chèque inutile en douce : ce contenu inédit sera proposé à la même date sur les autres supports, même old-gen.
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aeris201, momotaros
publié le 04/06/2026 à 17:48 par Gamekyo
commentaires (3)
aeris201 publié le 04/06/2026 à 18:00
J’ai hate de pouvoir le refaire mais en mode portable cette fois
taiko publié le 04/06/2026 à 18:28
Les tenues sont éclatées
aros publié le 04/06/2026 à 20:36
Le 28 août ? Moi qui pensais que The DuskBloods sortirait aux alentours d'Halloween...
Bon après, à deux mois d'intervalle, ça peut très bien ce jouer.
Gras
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Fiche descriptif
Elden Ring
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Nom : Elden Ring
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : FromSoftware
Genre : action-RPG
Multijoueur : Coop & PVP
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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