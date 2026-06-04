Elden Ring enfin daté sur Nintendo Switch 2 Elden Ring enfin daté sur Nintendo Switch 2

L'annonce aurait eu sa place dans le cadre d'un Direct (peut-être la semaine prochaine), mais Bandai Namco ne souhaite plus perdre de temps et annonce que la version Switch 2 de Elden Ring sortira le 28 août, incluant l'extension et un nouveau pack ajoutant quelques armes et armures.



Pas de jaloux ni de quelconque chèque inutile en douce : ce contenu inédit sera proposé à la même date sur les autres supports, même old-gen.