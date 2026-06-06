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Capcom officialise Resident Evil Veronica, et c'est déjà signé pour l'embouteillage de 2027
Il y a de cela quelques jours, le producteur Masato Kumazawa suggérait auprès de Famitsu qu'il ne serait pas inintéressant de tenter un jour un Resident Evil prenant pour cadre le Japon. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais en attendant, honneur à la France pour dévoiler par surprise (ou pas) le remake de Resident Evil Code : Veronica, devenu Resident Evil Veronica.

C'est d'ores et déjà prévu pour 2027 sans faire de jaloux (PC, PS5, XBS, NS2) et ce simple teaser prouve directement que nous aurons du neuf pour cet épisode finalement aujourd'hui parmi les plus méconnus de la série.

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nicolasgourry, eruroraito7, spartan1985, raoh38, marchand2sable, gareauxloups, escobar, rendan
publié le 06/06/2026 à 00:14 par Gamekyo
commentaires (9)
nicolasgourry publié le 06/06/2026 à 00:18
L'un des remakes les plus attendus de la licence.
raoh38 publié le 06/06/2026 à 00:21
Code veronica m'avait marqué sur dreamcast
tlj publié le 06/06/2026 à 00:22
Merci pour la cinematique. Du gameplay (meme court) en option ?
brook1 publié le 06/06/2026 à 00:24
J'ai hâte de voir les réactions quand ils vont s'apercevoir qu'il y a un travesti dans le jeu
zanpa publié le 06/06/2026 à 00:24
100% c'est le nouveau moteur de capcom le Re engine X, c'est plus jolie que sur Requiem
marchand2sable publié le 06/06/2026 à 00:28
Un chef-d’œuvre sur Dreamcast que des 10/10 a l'époque, son 94 Metacritic n’est pas du tout usurpé. C'est un des meilleurs de la saga. Grosse baffe a venir.
altendorf publié le 06/06/2026 à 00:34
Depuis le temps qu'on l'attendait ! La claque d'avoir un vrai passage à Paris !
marchand2sable publié le 06/06/2026 à 00:46
altendorf

En plus, il y a Hunk cette fois (encore lui), j'adore.
altendorf publié le 06/06/2026 à 00:48
marchand2sable Mais oui carrément
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Resident Evil Veronica
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Nom : Resident Evil Veronica
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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