Capcom officialise Resident Evil Veronica, et c'est déjà signé pour l'embouteillage de 2027

Il y a de cela quelques jours, le producteur Masato Kumazawa suggérait auprès de Famitsu qu'il ne serait pas inintéressant de tenter un jour unprenant pour cadre le Japon. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais en attendant, honneur à la France pour dévoiler par surprise (ou pas) le remake de, devenuC'est d'ores et déjà prévu pour 2027 sans faire de jaloux (PC, PS5, XBS, NS2) et ce simple teaser prouve directement que nous aurons du neuf pour cet épisode finalement aujourd'hui parmi les plus méconnus de la série.