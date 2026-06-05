Xbox : Asha Sharma évoque à nouveau le besoin de ''contenu exclusif'' pour une plate-forme
Jamais sa langue dans sa poche, et on ne lui reprochera pas vu le manque de transparence chez Xbox depuis trop d'années, la Président Asha Sharma a profité de l'event Bloomberg Tech pour une fois fois appuyer que si la marque était aujourd'hui le deuxième éditeur sur le plan mondial (on ne sait pas qui est le premier et surtout sur quels critères), donc avec un besoin de toucher un public toujours plus large, Sharma estime que Xbox doit de plus en plus revenir au symbole d'une « plate-forme » (donc console) et qu'en tant que tel, posséder du contenu et des services exclusifs.
Un véritable retournement de veste par rapport à la politique mise en place en milieu de génération, sans un retour en arrière puisqu'on évoque de nouveau du cas par cas. Difficile par exemple de savoir actuellement si Clockwork Revolution, dont on aimerait des nouvelles, sortira ou pas sur PlayStation 5.
Nous devrions en tout cas en savoir davantage d'ici la fin d'année car si Sharma évoque que les 100 derniers jours furent très important pour la marque avec notamment un rehausse des abonnements Game Pass (merci la baisse de prix) mais également des ventes Xbox Series (merci Forza Horizon 6), les 100 « prochains » jours seront dédiés à une « redéfinition de la stratégie ».
publié le 05/06/2026 à 13:56 par Gamekyo
Sea of Thieves c'etait ya 8 ans, ca date
Je sais que ce n'est plus possible de sortir 2/3 jeux par an comme a l'epoque de la N64 mais quand meme
Rare n'aura rien sorti sur cette generation de consoles c'est ouf. Ce n'est jamais arrivé depuis la creation de la société
Enlever l'étiquette de loosers qui leur colle à la peau ça va prendre des années de travaille.
En plus ces couillons vont maintenir ce nom à la con qu’est « Xbox » pour leur nouvelle console, autant dire tout de suite que c’est très mal parti vu le désintérêt quasi total des joueurs et surtout du grand public à cette marque.
Déjà qu’ils ont toutes les peines du monde à écouler des Series S/X à 300 ou 500€, alors qu’est que ça va être avec la Hélix à 800 ou 1000€ ?
C'est le petit artisan évidemment
Sony fait pareil en retirant le PC de leur écosystèmes et ca a pas l'air de vous déranger, au contraire meme d'après beaucoup ici c'était le bon move.
Je rappelle que oui, le Microsoft Store (sur Xbox et Windows) existe toujours, et non Sony n'y a pas porté ses jeux dessus. Crois-moi qu'on le saurait si on avait eu un jeu PlayStation sur une plateforme Microsoft .
Combien en pourcentage de joueurs auront un PC plus puissant qu'une Helix...?
Pas beaucoup....
C'est pas compliqué.
Je pense qu’elle peut vraiment vraiment faire du bien à la marque et la remettre sur les rails
+ ce qu'il dit n'enleve pas l'option de vendre les jeux sur les autres consoles
bref
Tout comme il y a largement plus de PC gamer plus puissant que la PS5 Pro dans la nature, ça en fait pas un argument pour dénigrer l'intérêt que peut avoir cette dernière pour certains consommateurs.
Il y a 10 ans, Xbox avait déjà commencé à creuser la tombe pour son hardware avec la sortie day one sur PC Steam comme le play anywhere
No Shit...LOOOOOOOOOOOOOOOL
Et dire "trop tard" alors que les jeux xbox se vendent comme des petits pains sur PS, c'est de l'hypocrisie totale. Si demain ces même licences ne sortent plus sur PS, vous aurez l'air malin.
On allait vers une ouverture des plateformes, on va retourner vers des écosystème fermés. Ceux qui applaudissent ça on rien compris, surtout dans une conjoncture ou le hardware est hors de prix
Sauf... si Grand Theft Auto 7 est exclusif à la prochaine XBOX
Je comprends mais tu oublies que c'est une nouvelle équipe dirigeante ici
Même si t'as 20 ans d'expérience, Asha Sharma vient de débarquer et est toujours entrain d'analyser et apprendre donc naturel de voir ce genre de phrase sortir, de nouveau logo, de gestion gamepass/call of duty différent etc.
Il faut lui laisser le temps, on ne peut pas la juger avant un bon bout de temps.
Je dirai que les personnes qui soi-disant avaient toute l'experience dans le gaming sont ceux qui ont mené Xbox là où ils sont là (qui n'est vraiment pas un endroit plaisant), je pense ils essaient avant tout de relancer les ventes hardwares et pour ça faut une identité forte qui justifie l'achat plutôt qu'une PS5 qui aurait toute la lib Xbox en plus des exclus Sony.
putain ce ravirement de derniere minutes
vraiment il y a que Microsoft qui peuvent se permettre des erreurs pareil (en cas ou ça marche) si c'est SOny ou Nintendo c'est direct STOP Console