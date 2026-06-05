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Xbox : Asha Sharma évoque à nouveau le besoin de ''contenu exclusif'' pour une plate-forme
Jamais sa langue dans sa poche, et on ne lui reprochera pas vu le manque de transparence chez Xbox depuis trop d'années, la Président Asha Sharma a profité de l'event Bloomberg Tech pour une fois fois appuyer que si la marque était aujourd'hui le deuxième éditeur sur le plan mondial (on ne sait pas qui est le premier et surtout sur quels critères), donc avec un besoin de toucher un public toujours plus large, Sharma estime que Xbox doit de plus en plus revenir au symbole d'une « plate-forme » (donc console) et qu'en tant que tel, posséder du contenu et des services exclusifs.

Un véritable retournement de veste par rapport à la politique mise en place en milieu de génération, sans un retour en arrière puisqu'on évoque de nouveau du cas par cas. Difficile par exemple de savoir actuellement si Clockwork Revolution, dont on aimerait des nouvelles, sortira ou pas sur PlayStation 5.

Nous devrions en tout cas en savoir davantage d'ici la fin d'année car si Sharma évoque que les 100 derniers jours furent très important pour la marque avec notamment un rehausse des abonnements Game Pass (merci la baisse de prix) mais également des ventes Xbox Series (merci Forza Horizon 6), les 100 « prochains » jours seront dédiés à une « redéfinition de la stratégie ».
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aeris201, ouken, link49, junaldinho, vincecastel, redxiii102, ducknsexe
publié le 05/06/2026 à 13:56 par Gamekyo
commentaires (45)
jenicris publié le 05/06/2026 à 14:06
Hallucinant qu'ils soient sur le marché depuis plus de 20 ans, et là encore a tâtonner
aeris201 publié le 05/06/2026 à 14:25
Il est temps qu'un nouveau jeu Rare sorte

Sea of Thieves c'etait ya 8 ans, ca date

Je sais que ce n'est plus possible de sortir 2/3 jeux par an comme a l'epoque de la N64 mais quand meme

Rare n'aura rien sorti sur cette generation de consoles c'est ouf. Ce n'est jamais arrivé depuis la creation de la société
nobleswan publié le 05/06/2026 à 14:25
Va falloir ramener des exclus impérativement, communiquer dessus, et avoir une bonne gestion de studio car jusque là c'est désastreux à ce niveau.

Enlever l'étiquette de loosers qui leur colle à la peau ça va prendre des années de travaille.
masharu publié le 05/06/2026 à 14:28
Le mal est fait. Autant les jeux Bethesda et Activision, c'était normal. Mais après avoir vu Forza et Halo sur PlayStation, ça va être difficile de convaincre d'acheter une console XBOX si les IP tu peux y avoir accès ailleurs hors PC.
edgar publié le 05/06/2026 à 14:29
Trop tard, fallait réfléchir en amont aux conséquences catastrophiques et complètement prévisibles que ça pouvait engendrer.

En plus ces couillons vont maintenir ce nom à la con qu’est « Xbox » pour leur nouvelle console, autant dire tout de suite que c’est très mal parti vu le désintérêt quasi total des joueurs et surtout du grand public à cette marque.

Déjà qu’ils ont toutes les peines du monde à écouler des Series S/X à 300 ou 500€, alors qu’est que ça va être avec la Hélix à 800 ou 1000€ ?
kali publié le 05/06/2026 à 14:30
C'est pas Tencent le premier éditeur mondial ? Et donc en deuxième position Microsoft.
aeris201 publié le 05/06/2026 à 14:36
la marque était aujourd'hui le deuxième éditeur sur le plan mondial (on ne sait pas qui est le premier et surtout sur quels critères)

C'est le petit artisan évidemment
ratchet publié le 05/06/2026 à 14:41
Trop tard…
bennj publié le 05/06/2026 à 14:48
masharu "Mais après avoir vu Forza et Halo sur PlayStation, ça va être difficile de convaincre d'acheter une console XBOX si les IP tu peux y avoir accès ailleurs hors PC."

Sony fait pareil en retirant le PC de leur écosystèmes et ca a pas l'air de vous déranger, au contraire meme d'après beaucoup ici c'était le bon move.
masharu publié le 05/06/2026 à 14:55
bennj Steam et EGS, 2 plateformes de Microsoft hein ...

Je rappelle que oui, le Microsoft Store (sur Xbox et Windows) existe toujours, et non Sony n'y a pas porté ses jeux dessus. Crois-moi qu'on le saurait si on avait eu un jeu PlayStation sur une plateforme Microsoft .
redxiii102 publié le 05/06/2026 à 14:56
aeris201 y'a plus personne chez Rare. Le dernier ancien est parti après l'annulation de Perfect Dark
skuldleif publié le 05/06/2026 à 15:01
trop tard sony pete moi l'cul
abookhouseboy publié le 05/06/2026 à 15:06
Tant que les superior versions sont sur PC...
leonsilverburg publié le 05/06/2026 à 15:15
abookhouseboy A quel prix ?
Combien en pourcentage de joueurs auront un PC plus puissant qu'une Helix...?
Pas beaucoup....
link49 publié le 05/06/2026 à 15:15
Elle a raison je trouve. Une console doit avoir son identité.
aeris201 publié le 05/06/2026 à 15:18
link49 Oui c'est essentiel
junaldinho publié le 05/06/2026 à 15:21
Très bonne nouvelle. Il faut du cas par cas pour les exclus et surtout du contenu exclusif pour chaques licences de la marque. Sortir aussi les jeux en exclusivité temporaire de 6 mois.
abookhouseboy publié le 05/06/2026 à 15:28
leonsilverburg Et alors ?
negan publié le 05/06/2026 à 15:30
Tu colles une exclusivité automatique de 1 an ou 2 a chaque jeux Xbox en continuant a sortir les jeux Activision et Bethesda partout DayOne.

C'est pas compliqué.
mattewlogan publié le 05/06/2026 à 15:44
Je trouve vraiment que cette femme a un très bon capital sympathie et elle fait très pro
Je pense qu’elle peut vraiment vraiment faire du bien à la marque et la remettre sur les rails
narustorm publié le 05/06/2026 à 15:52
Changement de génération bientôt ont se donne une bonne image.... exactement se que Spencer a essayé de faire ....
khazawi publié le 05/06/2026 à 16:10
negan si les jeux Xbox sont sur les autres consoles, c'est bien parce que ça ne se vendait pas. Donc revenir à cela, me fair penser à Einstein qui a dit un jour : La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
skuldleif publié le 05/06/2026 à 16:20
khazawi si les jeux xbox sont sur les autres consoles c'est parceque le Gamepass n'augmente pas son nombre d'abo parceque la xbox se vend pas correctement + 80 Milliards d'investissement a rentabiliser + ou - vite

+ ce qu'il dit n'enleve pas l'option de vendre les jeux sur les autres consoles

bref
51love publié le 05/06/2026 à 16:23
leonsilverburg on s'en branle.

Tout comme il y a largement plus de PC gamer plus puissant que la PS5 Pro dans la nature, ça en fait pas un argument pour dénigrer l'intérêt que peut avoir cette dernière pour certains consommateurs.
khazawi publié le 05/06/2026 à 16:24
skuldleif donc un éditeur avant tout. Ceux qui parlent de revenir en arrière avec des exclues consoles, on en 2026, pas en 2006...
Il y a 10 ans, Xbox avait déjà commencé à creuser la tombe pour son hardware avec la sortie day one sur PC Steam comme le play anywhere
negan publié le 05/06/2026 à 16:34
khazawi Bas les couilles de toi
azerty publié le 05/06/2026 à 16:52
Asha Sharma évoque à nouveau le besoin de ''contenu exclusif'' pour une plate-forme

No Shit...LOOOOOOOOOOOOOOOL
skuldleif publié le 05/06/2026 à 17:03
51love heu oui mais ces PC gamer sont plus cher qu'une PS5 pro ,donc le parallèle ne s'applique pas
zybear publié le 05/06/2026 à 17:07
Ils auront pas d'autre choix que de suivre le move de Sony de revenir aux exclus consoles (applaudis par les fanboys les + bas du front qui veulent pas partager leur joujou). A croire que ça fait bander les joueurs de devoir acheter plusieurs consoles qui couteront sans aucun doute toute + de 600€ chacune sur la next gen pour jouer aux futurs porte étendards de chaque marque.

Et dire "trop tard" alors que les jeux xbox se vendent comme des petits pains sur PS, c'est de l'hypocrisie totale. Si demain ces même licences ne sortent plus sur PS, vous aurez l'air malin.

On allait vers une ouverture des plateformes, on va retourner vers des écosystème fermés. Ceux qui applaudissent ça on rien compris, surtout dans une conjoncture ou le hardware est hors de prix
icebergbrulant publié le 05/06/2026 à 17:14
C’est trop tard !

Sauf... si Grand Theft Auto 7 est exclusif à la prochaine XBOX
khazawi publié le 05/06/2026 à 17:15
zybear une exclue sur leur console, c'est faire une croix sur les ventes car même sur Steam, ce n'est pas suffisant
sonilka publié le 05/06/2026 à 17:56
De la com' tout ca. L'image de la marque Xbox est complètement saccagée et le public, deja pas bien nombreux avant, est devenu rachitique. Réussir à rentabiliser leurs futurs jeux sera impossible sans le multi-plateforme.
wickette publié le 05/06/2026 à 17:57
jenicris
Je comprends mais tu oublies que c'est une nouvelle équipe dirigeante ici

Même si t'as 20 ans d'expérience, Asha Sharma vient de débarquer et est toujours entrain d'analyser et apprendre donc naturel de voir ce genre de phrase sortir, de nouveau logo, de gestion gamepass/call of duty différent etc.
redxiii102 publié le 05/06/2026 à 18:06
link49 aeris201 Je suis d'accord aussi.
jenicris publié le 05/06/2026 à 18:18
wickette on voit surtout quelle n'a aucune expérience dans le milieu du gaming. Ca se ressent énormément notamment lorsqu'elle tient tant rigueur de l'avis des fanboys
ducknsexe publié le 05/06/2026 à 18:19
redxiii102 et toi tu ne vote pas. Emboîte le pas à tes compères.
redxiii102 publié le 05/06/2026 à 18:27
ducknsexe Pour cette fois
spartan1985 publié le 05/06/2026 à 18:38
Beaucoup de paroles, peu d'actes pour le moment. Tout ça pour finir par montrer le logo PS5 dimanche soir pour Gears. Donc si changement de stratégie, disons cas par cas, on n'en verra la couleur que dans plusieurs mois.
ducknsexe publié le 05/06/2026 à 18:46
redxiii102 j'ai voté aussi tout le monde est logé à la même enseigne
wickette publié le 05/06/2026 à 19:15
jenicris

Il faut lui laisser le temps, on ne peut pas la juger avant un bon bout de temps.

Je dirai que les personnes qui soi-disant avaient toute l'experience dans le gaming sont ceux qui ont mené Xbox là où ils sont là (qui n'est vraiment pas un endroit plaisant), je pense ils essaient avant tout de relancer les ventes hardwares et pour ça faut une identité forte qui justifie l'achat plutôt qu'une PS5 qui aurait toute la lib Xbox en plus des exclus Sony.
keiku publié le 05/06/2026 à 19:16
La philosophie est bonne, reste 2 soucis majeurs, la perte de confiance ( due a une politique qui n'est pas figée) et le parc de fan actuel encore chez xbox, bien trop faible pour relancer la machine dans la durée, s'il tente de corriger le tir pendant au minimum 2 gen, ils arriveront peut être a récupérer du monde, mais les exclusivités c'est incompatible avec le fait de vouloir s'élargir... donc il va falloir faire un choix
kikoo31 publié le 05/06/2026 à 20:52
fallait faire ça 2 ans avant au moins

putain ce ravirement de derniere minutes

vraiment il y a que Microsoft qui peuvent se permettre des erreurs pareil (en cas ou ça marche) si c'est SOny ou Nintendo c'est direct STOP Console
keiku publié le 05/06/2026 à 20:55
kikoo31 microsoft ils sont un peu comme sega, toujours un peu en avance sur ce qu'il ne faut pas faire et toujours en retards sur ce qu'il faut faire
kikoo31 publié le 05/06/2026 à 22:21
keiku et des pro en la matière pour se saborder tout seul ...
sasquatsch publié le 05/06/2026 à 22:29
kikoo31 oui il y a eu bcp de Hara Kiri ces 10 dernières années même si ici ou là il y a du bon. Allez on veut y croire...
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