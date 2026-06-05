Xbox : Asha Sharma évoque à nouveau le besoin de ''contenu exclusif'' pour une plate-forme Xbox : Asha Sharma évoque à nouveau le besoin de ''contenu exclusif'' pour une plate-forme

Jamais sa langue dans sa poche, et on ne lui reprochera pas vu le manque de transparence chez Xbox depuis trop d'années, la Président Asha Sharma a profité de l'event Bloomberg Tech pour une fois fois appuyer que si la marque était aujourd'hui le deuxième éditeur sur le plan mondial (on ne sait pas qui est le premier et surtout sur quels critères), donc avec un besoin de toucher un public toujours plus large, Sharma estime que Xbox doit de plus en plus revenir au symbole d'une « plate-forme » (donc console) et qu'en tant que tel, posséder du contenu et des services exclusifs.



Un véritable retournement de veste par rapport à la politique mise en place en milieu de génération, sans un retour en arrière puisqu'on évoque de nouveau du cas par cas. Difficile par exemple de savoir actuellement si Clockwork Revolution, dont on aimerait des nouvelles, sortira ou pas sur PlayStation 5.



Nous devrions en tout cas en savoir davantage d'ici la fin d'année car si Sharma évoque que les 100 derniers jours furent très important pour la marque avec notamment un rehausse des abonnements Game Pass (merci la baisse de prix) mais également des ventes Xbox Series (merci Forza Horizon 6), les 100 « prochains » jours seront dédiés à une « redéfinition de la stratégie ».