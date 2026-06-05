Le prochain Fumito Ueda prend enfin forme !

Hé bien on a failli attendre mais quelque part, on est habitué, et c'est donc durant la très intéressante conférence du Summer Game Fest (le début et la fin surtout) que ce cher Fumito Ueda a enfin montré du concret sur son prochain projet, d'ailleurs titré :C'est du pur solo, c'est forcément ouvert, et la bande-annonce est là pour une fois de plus montrer toute la passion du mec pour le gigantisme, mais visiblement avec un peu plus d'action que de coutume. Pas encore de date, mais ça arrivera sur PC, PS5, XBS.