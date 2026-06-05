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Le prochain Fumito Ueda prend enfin forme !
Hé bien on a failli attendre mais quelque part, on est habitué, et c'est donc durant la très intéressante conférence du Summer Game Fest (le début et la fin surtout) que ce cher Fumito Ueda a enfin montré du concret sur son prochain projet, d'ailleurs titré : gen ATLAS.

C'est du pur solo, c'est forcément ouvert, et la bande-annonce est là pour une fois de plus montrer toute la passion du mec pour le gigantisme, mais visiblement avec un peu plus d'action que de coutume. Pas encore de date, mais ça arrivera sur PC, PS5, XBS.

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nicolasgourry, killia, icebergbrulant, escobar, evasnake, spartan1985, noctis
publié le 05/06/2026 à 23:25 par Gamekyo
commentaires (8)
nicolasgourry publié le 05/06/2026 à 23:29
Fumito Ueda What else
icebergbrulant publié le 05/06/2026 à 23:36
C’est le genre d’annonce qui aurait dû être au State Of Play, Sony ne paye pas assez
51love publié le 05/06/2026 à 23:40
ca c'est un jeu solo surprenant, intriguant, singulier, c'est autre chose que des prods vues et vues qu'on nous balance dans la gueule comme un repas fast food...

Ici, tjs difficile de savoir à quoi s'attendre..

Day one quoi qu'il arrive, meme si le jeu devait etre pas ouf au final.

Ueda = achat a l'aveugle
patrickleclairvoyant publié le 05/06/2026 à 23:55
Pas de date, ça me tue! j’attends ce jeu depuis The Last Guardian.
tlj publié le 06/06/2026 à 00:27
patrickleclairvoyant tu n’es vraiment pas le seul. En plus ce projet m’inquiete comme jamais...
altendorf publié le 06/06/2026 à 00:36
icebergbrulant C'est surtout Epic qui décide. Geoff l'avait déjà présenté donc c'était sûr qu'il allait encore l'avoir ^^
toninus publié le 06/06/2026 à 00:38
Shadow of the Robossus.
bladagun publié le 06/06/2026 à 01:17
Ho ! Étrange de fou ! Enfin quand meme
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gen Atlas
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Nom : gen Atlas
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Gen Design
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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