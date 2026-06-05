[RAPPEL] Conférence Summer Game Fest à 23h00

Deuxième gros morceau de cette période Summer Game Fest, la conférence de Geoff Keighley se tiendra ce soir à 23h00 avec comme d'habitude une avalanche de trailers à en oublier la moitié, et forcément des surprises tant le présentateur s'est cette fois montré particulièrement silencieux (la journée ne fait que commencer).
On a néanmoins l'assurance de voir Clutch (le rival de Forza Horizon) ainsi que le tactical Star Wars : Zero Company, pendant que l'espoir grimpe concernant Final Fantasy VII : Part III. Enfin, on se contente de croiser les doigts pour certains éditeurs qui attendent depuis quelques temps quelques projecteurs pour parler avenir, que ce soit SEGA (avec Alien Isolation 2 et Crazy Taxi) ou encore la Bloober Team.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’on aura soit Code Veronica, soit le DLC du 9, ou les deux.
En plus, comme par hasard, tous les Resident Evil ont été mis en promo un jour avant, et Dusk Golem en est certain.
Sinon, je me demande s’ils vont nous sortir une merde pour conclure comme la dernière fois.
Mais ce qui serait vraiment fou, ce serait de finir avec Dino Crisis.