[RAPPEL] Conférence Summer Game Fest à 23h00

Deuxième gros morceau de cette période Summer Game Fest, la conférence de Geoff Keighley se tiendra ce soir à 23h00 avec comme d'habitude une avalanche de trailers à en oublier la moitié, et forcément des surprises tant le présentateur s'est cette fois montré particulièrement silencieux (la journée ne fait que commencer).On a néanmoins l'assurance de voir(le rival de) ainsi que le tactical, pendant que l'espoir grimpe concernant. Enfin, on se contente de croiser les doigts pour certains éditeurs qui attendent depuis quelques temps quelques projecteurs pour parler avenir, que ce soit SEGA (avecet) ou encore la Bloober Team.