Le prochain God of War se montre dans une présentation digne d'un Let's Play
Et le One More Thing était donc de nouveau un first-party (Santa Monica) mais également une non-surprise : God of War fait son retour mais de manière « différente » avec Faye en personnage principal (jouable donc) dans un style qui se rapproche en apparence davantage d'un DMC que des précédentes aventures de Kratos.
La fin du (long) aperçu aura au moins le mérite d'être clair sur les intentions de partir vers d'autres mythologies, dont celle égyptienne mais également le bouddhisme. Et il y a aussi un cube de gélatine qui parle, sachez-le.
J'imagine déjà les combats de boss de fou à la GOW 3
J’étais sceptique au début mais cette grosse présentation est redoutable, le combat de boss rappel l’inconnu dans GOW 2018.
Ça ne va pas plaire à tout le monde (pas hyper fan du cube qui parle)
Mais j’ai beaucoup apprécié la présentation. L’univers, graphiquement.
Heureusement que ce jeu était là sinon c'était décevant.
avec la dose de QTE comme on aime !
Visuellement ça tue, la DA fait toujours sont effet avec cette fois-ci pleins de mythologies différentes ce qui promet des designs vraiment sympa.
Niveau gameplay ça sent vraiment sympa. On est pas pour moi au niveau d'un DMC mais ça semble être un bel équilibre entre les derniers GoW et les premiers. Ca va se lâcher sur les fights je pense.
Bref, très hâte d'y jouer
Sinon le cube qui parle c'est pas possible, qui a validé ça. Je le sens gros comme une maison que cette univers est une sorte d'enfer pour les mythologies, ils sont capable de ramener hades, et les Olympiens, vu le peu d'idées qu'ils ont.
J'aurais préféré une nouvelle ip au vu de l'attente..
Mais bordel, ya un souffle.
https://youtu.be/jm43XdyL9gc
Vivement les combos de loufoque
Ok cimer
What ?
Entre le cube qui parle
l'épée de merlin l enchanteur qui parle.
Et tigrou qui vole dans les air comme superman.
Je me demande si le boss de fin est pas Mickey.
En vrai le gameplay est intéressant mais évidemment on va attendre d'en savoir plus.
L'histoire commence au moment où Kratos place le corps de Faye sur le bûcher et l'a brûlé.
Et c'est là que Faye s'éveille dans le monde des êtres, qui est l'au-delà des Dieux.
Et autour d'elle, elle se trouve dans un lieu luxuriant, très différent de ce à quoi elle s'attendait. Tous les Dieux retournent dans l'au-delà des Dieux à la fin de leur vie. Alors quand ils meurent, c'est là qu'ils vont. Et c'est là que toute la magie opère. C'est coloré, vif, inattendu et beau, mais cela a souffert, a été corrompu et est devenu un peu menaçant.
Faye réalise rapidement que le plan qu'elle avait mis en oeuvre pour Kratos et Atreus pour les protéger d'un destin qu'elle avait prévu, pourrait ne pas fonctionner.
(Elle découvre le masque sur un des cadavres au début)
Faye : "Comment ?"
Sa priorité devient désormais de rentrer chez elle. L'au delà des Dieux est peuplé par deux Dieux de la Guerre nommés Begtse (Dieu de la guerre dans le bouddhisme tibétain) et Sekhmet (La déesse aux trois visages.
Dans l’Égypte antique, la déesse Sekhmet est aussi crainte qu’admirée ! « La puissante », c’est ce que signifie son nom. Hormis sa force extraordinaire, cette divinité à tête de lionne est dotée d’une autre particularité… Elle est l’une des facettes de deux autres déesses : l’espiègle Bastet et la douce Hathor. Une trinité magique aux pouvoirs spectaculaires !)
Begtse regarde Faye et il la voit comme une autre chose à mettre en cage. Faye se rend compte qu'elle a un défi de taille à relever pour se libérer de leur emprise. Elle rencontre un cube cosmique...
Sinon ultra Stylée Laufey, ça me fait personnellement pas penser à DMC mais à Nariko dans Heavenly Sword qui avait des combos hyper stylés en l'air et d'autres combos dévastateurs.
Ensuite, on a effectivement Sekhmet comme tu l'as dit, déesse guerrière personnifiant la puissance destructrice du Soleil et donc, l'instrument de la vengeance de Rê, son père qui l'a spécialement créé pour empêcher les Hommes de se rebeller contre son Règne. C'est aussi une Déesse de la Destruction et de la Maladie et pour éviter qu'elle détruise tout les Humains, son père avait créé un breuvage qui calmait sa soif de sang dans l'ivresse, ce qui l'a remplaçait ainsi par Hathor, Déesse de la Fertilité. Sekhmet pouvait aussi être célébré à chaque fin de bataille afin de calmer son incarnation destructrice et expliquant évidemment le Côté Déesse Guerrière. D'ailleurs, étant une Déesse Guerrière, cela pourrait expliquer son Alliance avec Begste et le Terme God of War conserve ainsi tout son sens dans ce Spin off. Notons aussi que Sekhmet est une Déesse de la Guérison et des Médecins si on gagne largement ses faveurs et que Bastet est souvent associé à elle comme une forme alternative il me semble.
Le Cube Cosmique appelée Phranque et Rue, le Ruban Magique Parlant qui protège une épée, eux, pourraient être une référence à Excalibur, Phranque représentant sûrement la Pierre de l'Epée, peut-être Merlin et Rue, l'Esprit qui protège l'épée légendaire, peut-être la Fée Viviane, la Dame du Lac qui protège aussi Excalibur dans certaines sources, ce qui se confirme car il me semble qu'on peut voir des sortes de Fées et un Personnage à l'air Celtique que Faye libère dans le Gameplay. Néanmoins, le Ruban sur l'épée, je suis assez divisé sur la question car il pourrait faire référence à beaucoup de choses comme le Khata, un ruban tibétain/mongole très lié à la Religion et aux rituels, mais je n'en ai jamais vu accroché à une épée, sauf peut-être des rubans et ornements chez les Chinois qui ont souvent des rubans accrochés à leurs épées ou peut-être des références indiennes car les rubans sont très présents dans leur mythologie.
Enfin, on pourrait enfin avoir une explication sur les masques et le mystère qui les entourent car Laufey a l'air de savoir de quoi il s'agit. Les masques pourraient peut-être permettre de pouvoir aller dans l'Everywhen, sûrement au prix de la vie de son porteur. Concernant Laufey, sa présence de l'Après-Vie des Dieux pourrait être étonnante, mais pas tant que ça, vu que les Ases descendent des Géants qui sont équivalents aux Titans chez les Grecs. Mais si Faye est là, il y a de grandes chances qu'elle rencontre Athena et Thot conformément à la Scène Coupée de Ragnarok qui a été découvert dans les fichiers du Jeu et aussi Thor car contrairement à tout les Dieux Ases qui sont morts et à l'instar d'Athena, Thor est mort désintégré en particule, ce qui pourrait signifier qu'il a atteint le même état supérieur qu'Athena et a sûrement rejoint l'Everywhen.
Pour finir, qu'est-ce que l'Everywhen ? J'ai parlé de point unique qui réunis les Dieux, mais bien plus, il s'agit d'un Monde à la Croisée des Mondes, un point fixe et névralgique qui relie tout les Dieux et leurs royaumes, une sorte de Nexus, d'Omnivers où tout se croisent.
L'Everywhen pourrait être en fait une référence au Temps du Rêve Aborigène dans la Mythologie Australienne. Plus précisément connu sous le nom de The Dreaming ou Jukurrpa, le Temps du Rêve ou Dreamtime est un concept fondamental dans la spiritualité aborigène australienne. Il décrit le "Everywhen" (qui se traduit littéralement par Chaque fois) comme représentant un temps en dehors des chronologies ordinaires lorsque les Êtres Ancestraux (Peut-être les Primordiaux cités dans God of War) ont créé le monde, établi la loi et établi le lien complexe entre l'Humanité et la Terre. La Everywhen n'est pas un Mythe car la philosophie aborigène considère cela comme une réalité en cours qui relie le passé, le présent et le futur dans un cycle continu.
Donc, l'Everywhen serait bien plus qu'une Après-Vie des Dieux, un Monde au delà de l'Espace-Temps où le Passé, le Présent et le Futur co-existent et qui réunis aussi peut-être toutes les formes de Magie, de Puissance et de Divinité quand on voit par exemple que le Pouvoir de Faye sur les âmes est amplifiée dans ce Monde.
Graphiquement, c'est sympa sans être une tuerie.
Par contre, certaines anims, tu sens le personnages qui "glisse" pour se positionner afin de jouer l'anim.
Et le gameplay, c'est du DMC avec une femme... Pas fan du cara de la protagoniste.
Ceux qui font la fine bouche, vous êtes vraiment très tatillons. Ou morts à l’intérieur. Je vous laisse le choix.
J'en doute fort ! Minimum 2028 voire pourquoi pas un titre crossgen avec la PS6.
2027 : Intergalactic: The Heretic Prophet.
Encore un titre avec le syndrome du second personnage sauf que là un cube : WTF!
Les mécaniques de gameplay : du classique avec probablement des arbres de compétences. Première minute de jeu : glissade pour passer sous un obstacle, un coup d'épée sur la végétation qui gêne le passage, du QTE.
Techniquement c'est dans le très haut du panier mais pas de quoi de me donner une claque.
Bref, un titre qui répond aux cahiers des charges made in Playstation.
Mais faut avouer que l'univers et la présentation sont quand même très impressionnant
Une belle diversité, un gros jeu pour commencer et une énorme claque pour finir
J’ai deux lectures de cette conférence , c’est où PlayStation se dit bon on lâche les chevaux, il faut qu’ont vendent des consoles cette année on vient d’augmenter le prix donc on doit montrer pourquoi les gens vont acheté notre console.
Ou alors j’ai du mal à comprendre comment ils ont pu montrer ce God of War qui est incroyable avec 20 minutes de gameplay, qui normalement apparaît plutôt dans un State of Play à lui tout seul.
Parce que le pauvre Wolverine c’est vraiment fait éclipser et le reste également.
On va se dire que c’est la première solution
Mais putain quel kif !
Et si on a un jour un God of war avec Kratos on va probablement revoir la déesse dedans. Peut être même une réunion de Laufey et Kratos car après tout qui est revenu de la mort plusieurs fois, le tout est de savoir qui ira rendre visite à qui?
Investissement massif dans les parc a thèmes, et projet pour le cinéma a la place de Disney +.
C'est pour cela que le film mandalorian les gens on l'impression de voir 3 épisode au lieu de voir 1 vrai film.
(J'ai pas étais voir)
Mais Bob Iger a de nouveau laisser la place a un autre. Maintenant il faut voir ce que le nouveau va faire.
Soit continuer la stratégie de Bob iger (qui a quand même étais bien prolifique pour disney avant covid), soit il va orienter l'entreprise dans une autre direction....
Mais la stratégie marketing de Disney depuis les début, ça toujours étais de faire des films, ensuite les gens viennent dans les parc Disney, et de vendre les musique des films dt surtout les objets dérivés des films .
C'est la recette gagnante.
Après perso j'attends qu'une chose, la fin des travaux pour le roi lion a Disney adventure world ( ex Disney studio).
15 minute, sur le roi lion, avec des animatronique de dernière génération. 3 chute , dont la dernière de 16 mètre de haut. Et en hiver le niveau de l'eau sera abaisser pour ne pas être mouillé.
Perso j'aime bien, au début j'avais peur du côté redite de god of war (animations, etc.), mais au final le gameplay plus action et l'aspect magique m'intéressent.
On a envie de comprendre pourquoi elle est là et pas morte ?
À chaque fois que je viens sur ce site, je me fais embrouiller par un gauchiste parce que j’ai donné un avis perso. Il faut que je pense comme toi et que j’accepte tout ce qu’on me sert sinon tu ne dors pas de la nuit.
Il y’a plein de gens qui trouve le jeu bien (dont moi) et à qui je ne fais pas la morale sur pourquoi ce n’est pas intéressant de jouer la femme de Kratos. T’as du mal avec les avis opposés, t’es un gros bébé.
Tu devrais changer ton pseudo en « freyazeuse » pour l’occasion
Pour ta question oui je suis curieux aussi
A vrai dire je suis assez étonné des retours élogieux dans les commentaires après ce que je viens de voir.
"Fey qui passe d'une géante mystérieuse à Kratos en femme, va falloir développer et nous expliquer ce perso"
C'est juste littéralement expliqué dans Ragnarok mais faut t'il encore faire toute les quêtes secondaire dédié à Faye.
Thor est mort désintégré en particule, ce qui pourrait signifier qu'il a atteint le même état supérieur qu'Athena et a sûrement rejoint l'Everywhen.
C'est ça, c'est ce que Cory Barlog avait voulu expliqué quand il était directeur sur God of War II :
"En fait, ce que je voulais mettre en place, c'était cette idée qu'Athena était morte et qu'elle avait été la première divinité du panthéon à accomplir un acte désintéressé, à mourir pour un acte désintéressé (qui n'agit pas par intérêt personnel) ; elle était donc en quelque sorte montée à un niveau supérieur. Au début, elle est plutôt altruiste et se dit : « Wow, d'accord, je m'en suis plutôt bien sortie », mais ensuite, elle commence à se rendre compte : « Attends un peu. Je peux réellement influencer le reste du monde, je ne veux pas que quelqu'un d'autre arrive ici. C'est moi qui veux ça »
Et c'est là que je m'orientais vers le monothéisme. L’idée était celle du seul vrai Dieu ; elle voulait devenir le seul vrai Dieu, alors elle utilise Kratos comme un vaisseau terrestre pour mettre son plan à exécution. Qu'elle l'ait admis dans le troisième jeu ou que cela se poursuive au-delà, j'ai toujours eu l'impression que tout le monde le trahissait, alors qu'elle est la seule à venir avec ce masque d'amitié, et même tout au long du jeu, elle maintient toujours cette amitié, cette idée que : « Écoute, j'ai fait des sacrifices pour toi, je t'ai empêché de tuer Zeus, mais je l'ai fait pour une raison plus importante. Tu sais, il y avait une cause plus grande à défendre pour que l'Olympe reste fort, sinon tu n'aurais pas voulu ce qui allait arriver après ça » et puis elle réalise que ce qui pourrait arriver après ça, ce serait elle aux commandes."
https://www.reddit.com/r/GodofWarRagnarok/comments/1rbrzo5/old_interview_of_cory_barlog_talking_about_his/?tl=fr
Comme Athena, Thor ne s'est pas sacrifié pour lui-même. C'est pour ça qu'il s'est désintégré aussi sous forme de particules.
Quand Odin tua Ymir, il y a cette brèche qui s'est ouverte. Odin était obsédé par la vérité, le savoir absolu pour pouvoir éviter la prophétie du Ragnarok.
Mimir a expliqué que ce serait lors d'une nuit qu'Odin aurait entendu une mystérieuse voix qui lui demandait de trouver et de prendre le masque pour pouvoir contrôler son propre destin.
Le masque contient des inscriptions que seul Týr pouvait lire mais il n'a surement jamais voulu l'aider, c'est pour ça qu'Odin le maintenait malgré tout captif. Jusqu'à ce qu'il entende parler du champion des Jötnar
La brèche est apparue après la mort d'un être primordial.
Ymir est né du feu de Muspellheim et de la glace de Niflheim où deux autres fragments du masque ont été trouvé. Le masque a aussi pointé vers Garm, le loup capable d'ouvrir des brèches entre les royaumes.
D'après les fichiers cachés dans God of War Ragnarok, le masque est un plan orchestré par Athena,
Comme en témoigne aussi les similitudes entre la fin de God of War III et God of War Ragnarok avec Athena/Kratos et Odin/Atreus https://www.youtube.com/watch?v=ztt-iCnZqyg&t=411s
"Un nous a fait défaut. Un nous a rejetés."
Athena : "Nous avons un problème."
"Un nous a fait défaut" fait référence à Odin, et "Un nous a rejetés" fait référence à Atreus. Athena fait partie d'un groupe d'êtres dans le plan supérieur, qui sont les voix venant de la déchirure.