Le prochain God of War se montre dans une présentation digne d'un Let's Play

Et le One More Thing était donc de nouveau un first-party (Santa Monica) mais également une non-surprise :fait son retour mais de manière « différente » avec Faye en personnage principal (jouable donc) dans un style qui se rapproche en apparence davantage d'un DMC que des précédentes aventures de Kratos.La fin du (long) aperçu aura au moins le mérite d'être clair sur les intentions de partir vers d'autres mythologies, dont celle égyptienne mais également le bouddhisme. Et il y a aussi un cube de gélatine qui parle, sachez-le.Pas de date, mais c'est du 2027 quoi, on devine.