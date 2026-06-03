No Rest for the Wicked : la 1.0 enfin en vue

Moon Studios voit enfin pointer à l'horizon la 1.0 de(1,8 million d'unités écoulées sur PC juste en accès anticipé) et ce sera donc courant octobre que sortira le jeu « complet » sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps, puis dès que possible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Certains pointeront tout de même l'ironie de voir la marque Xbox servie après sa concurrente vu le passif du studio avec la franchise, disponible partout… sauf sur PlayStation.La 1.0 ajoutera 15 nouvelles zones, ce qu'il faut d'équipement et de monstres, un système de classe, un mode Horde et surtout la fin du scénario, en plus de défis endgame.