recherche
News / Blogs
No Rest for the Wicked : la 1.0 enfin en vue
Moon Studios voit enfin pointer à l'horizon la 1.0 de No Rest for the Wicked (1,8 million d'unités écoulées sur PC juste en accès anticipé) et ce sera donc courant octobre que sortira le jeu « complet » sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps, puis dès que possible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Certains pointeront tout de même l'ironie de voir la marque Xbox servie après sa concurrente vu le passif du studio avec la franchise Ori, disponible partout… sauf sur PlayStation.

La 1.0 ajoutera 15 nouvelles zones, ce qu'il faut d'équipement et de monstres, un système de classe, un mode Horde et surtout la fin du scénario, en plus de défis endgame.

5
Qui a aimé ?
tripy73, gareauxloups, megadeth, idd, oreillesal
publié le 03/06/2026 à 08:53 par Gamekyo
commentaires (22)
kinectical publié le 03/06/2026 à 09:01
Ouais non ce studios peut aller se faire mettre merci non
pcverso publié le 03/06/2026 à 09:05
Parfait depuis le temps que je l'ai je vais enfin le commencer sérieusement
apollokami publié le 03/06/2026 à 09:13
J'espère qu'il sortira sur GOG, sinon ce sera en promo.
zekk publié le 03/06/2026 à 09:23
kinectical pourquoi?
kirk publié le 03/06/2026 à 09:34
Enfin !
azerty publié le 03/06/2026 à 09:36
Day One avec Phantom Blade 0
mrvince publié le 03/06/2026 à 09:43
Enfin ! j'attend ça depuis un moment. Un peu longue la Early hein quand même au vu du succès des Ori en avaient t ils vraiment besoin...
sosky publié le 03/06/2026 à 09:52
kinectical pourquoi cette virulence ?

Me tente bien ce jeu en tout cas
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 09:58
Il a l’air très cool
tokito publié le 03/06/2026 à 10:09
zekk sosky mibugishiden tripy73 : Parce que le patron du jeu Thomas Mahler a critiqué les critères DEI imposés dans le jeu vidéo, qu'il est opposé aux sensitivity readers, il a même critiqué Sweet Baby

Le jeu s'annonce excellent avec une très belle DAmais les militants wokes vont le fracasser
Et la presse US de même, il est dangereux de ne pas se ranger dans le rang politiquement correct même si le poids réel des médias mainstream ne cesse de reculer

https://x.com/thomasmahler/with_replies
sickjackz publié le 03/06/2026 à 10:23
Tokito j’etais pas au courant et je comptais le day 1...
Raison de plus pour soutenir le studio.
oreillesal publié le 03/06/2026 à 10:39
Diantre que c'est beau.
J'ai longtemps hésité à prendre l'early accès (souvent en promo sur steam) qui semblait assez maigre et mouif selon les retours, mais je pense revenir sur mon jugement.
zekk publié le 03/06/2026 à 10:39
tokito du coup, j'ai fait une recherche et ce n’est pas le seul problème, les déclarations sur la liberté des devs ok, mais le climat et son attitude qui a fait même freiner MS, ce n’est pas rien, il a l’air quand même problématique
oreillesal publié le 03/06/2026 à 10:41
tokito a c'est peut être pour ça que je n'en ai pas eu de bons retours.
J'achète immédiatement le jeu par simple soutien
kinectical publié le 03/06/2026 à 10:42
zekk sosky rien a voir avec le DEI et le patron plus avec ce studios de connard qui abandonne Xbox d’un coup comme ça et sors un jeu avec aucune nouvelles pour une version console pour ensuite annoncer la version PS sans nouvelles pour la version Xbox …. Et bah ouais hein…. lol ils peuvent se faire mettre bien profond
sickjackz publié le 03/06/2026 à 11:01
Kinectical il me semble que lorsque certaines affaires etaient sortis il y avait ru de grosse tension entre le patron du studio et MS... il y avait aussi un soucis concernznt la propriete de la licence Ori... Donc rien d’etonnant a ca qu’il y ai un retour de baton.
kinectical publié le 03/06/2026 à 11:07
sickjackz oui ces sure ….pourquoi pas un gros FUCK YOU et cracher à la gueule de tes premières acheteurs et fan qui ont fait leur succès et leur pognon et faut pas oublier je possède une PS5 pro … je fair simplement le choix de ne plus les encourager pour ce genre de raison
grievous32 publié le 03/06/2026 à 12:19
Kinectical après, c'est parce qu'il a été problématique que Microsoft ont décidé de ne pas travailler avec lui directement comme pour Ori.
Cliff Blezinski lui il a vraiment abandonné les fans XBOX en sortant son LawBreaker sur PS only alors que les joueurs PS sont pas du tout dans ce délire.
kinectical publié le 03/06/2026 à 13:08
grievous32 et bah Cliffy un autre aussi que j’ai carrément blacklist
sasquatsch publié le 03/06/2026 à 13:51
Je ne le voyais pas venir cette année.
Et bien il attendra gentillement sa campagne promotionnelle mais c'est bien qu'il soit fin prêt
thauvinho publié le 03/06/2026 à 15:20
Je l'avais pris à 20 balles sur Steam lors de leur grosse promo, mais pas touché, j'attends cette v1.0 avec impatience pour me lancer
shambala93 publié le 03/06/2026 à 16:20
Le jeu est déjà excellent ! Foncez !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
No Rest for the Wicked
3
Ils aiment
Nom : No Rest for the Wicked
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : Moon Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo