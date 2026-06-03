No Rest for the Wicked : la 1.0 enfin en vue

Moon Studios voit enfin pointer à l'horizon la 1.0 de No Rest for the Wicked (1,8 million d'unités écoulées sur PC juste en accès anticipé) et ce sera donc courant octobre que sortira le jeu « complet » sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps, puis dès que possible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Certains pointeront tout de même l'ironie de voir la marque Xbox servie après sa concurrente vu le passif du studio avec la franchise Ori, disponible partout… sauf sur PlayStation.
La 1.0 ajoutera 15 nouvelles zones, ce qu'il faut d'équipement et de monstres, un système de classe, un mode Horde et surtout la fin du scénario, en plus de défis endgame.
Me tente bien ce jeu en tout cas
Le jeu s'annonce excellent avec une très belle DAmais les militants wokes vont le fracasser
Et la presse US de même, il est dangereux de ne pas se ranger dans le rang politiquement correct même si le poids réel des médias mainstream ne cesse de reculer
https://x.com/thomasmahler/with_replies
Raison de plus pour soutenir le studio.
J'ai longtemps hésité à prendre l'early accès (souvent en promo sur steam) qui semblait assez maigre et mouif selon les retours, mais je pense revenir sur mon jugement.
J'achète immédiatement le jeu par simple soutien
Cliff Blezinski lui il a vraiment abandonné les fans XBOX en sortant son LawBreaker sur PS only alors que les joueurs PS sont pas du tout dans ce délire.
Et bien il attendra gentillement sa campagne promotionnelle mais c'est bien qu'il soit fin prêt