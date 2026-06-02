Star Fox : le trailer overview pour faire le point
Maintenant que Yoshi and the Mysterious Book est disponible sur le marché et que les fans de Nintendo n'ont plus assez de salive pour me cracher davantage dessus, attardons-nous maintenant sur le prochain morceau first-party de la Switch 2, donc le remake de l'épisode Nintendo 64 de Star Fox plaçant aujourd'hui l'habituel trailer Overview au cas où vous auriez loupé le Direct dédié.
Prévu ce 25 juin, cette pure refonte graphique (fournie avec de très jolies cinématiques) proposera quelques bonus de modernité comme un choix dans la difficulté, du multi en ligne (local toujours disponible), un mode défi pour booster la durée de vie de base assez faiblarde, une fonction souris car l'occasion était trop bonne, et enfin un mode coop clairement cheat où l'on pourra rendre le viseur indépendant de la trajectoire du vaisseau.
Et le doublage VF c'est du 5 etoiles
Plus fait le jeu depuis la n64 donc je m'en rappelle plus trop cest nickel ^^
Bon après y avait pas vraiment d'infos supplémentaires à apporter. C'est juste un remake de SF64 avec plus de cinématiques et un nouveau mode multi... voilà.
Vraiment dommage qu'ils n'aient pas ajouté quelques missions supplémentaires. Ca aurait pu être parfait une mission supplémentaire par véhicule : 1 pour le Arwing, 1 pour le Land Master et 1 pour le Blue Marine. Rien qu'avec 3 missions ils auraient pu largement augmenter le nombre d'embranchements et donc la rejouabilité du titre. Mais bon, étant un grand fan du jeu original j'ai déjà pré-commandé ce remake
J'aurais bien voulu un Starfox Assault en complément de celui ci, afin d’allonger la durée de vie. Cela dit, terminer Star Fox à 100 % demandera déjà pas mal de temps.
Celui la, j'ai au pire la version 3DS.