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Star Fox : le trailer overview pour faire le point
Maintenant que Yoshi and the Mysterious Book est disponible sur le marché et que les fans de Nintendo n'ont plus assez de salive pour me cracher davantage dessus, attardons-nous maintenant sur le prochain morceau first-party de la Switch 2, donc le remake de l'épisode Nintendo 64 de Star Fox plaçant aujourd'hui l'habituel trailer Overview au cas où vous auriez loupé le Direct dédié.

Prévu ce 25 juin, cette pure refonte graphique (fournie avec de très jolies cinématiques) proposera quelques bonus de modernité comme un choix dans la difficulté, du multi en ligne (local toujours disponible), un mode défi pour booster la durée de vie de base assez faiblarde, une fonction souris car l'occasion était trop bonne, et enfin un mode coop clairement cheat où l'on pourra rendre le viseur indépendant de la trajectoire du vaisseau.

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aeris201, olimar59, gameslover, archesstat, suzukube
publié le 02/06/2026 à 13:55 par Gamekyo
commentaires (12)
aeris201 publié le 02/06/2026 à 14:04
Graphiquement c'est superbe

Et le doublage VF c'est du 5 etoiles
masharu publié le 02/06/2026 à 14:22
Bah heureusement que c'est superbe, c'est qu'en même la 5e fois qu'on se tape la même histoire c'est qu'il faudrait bien détailler Corneria City cette fois
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 14:43
Super beau
drybowser publié le 02/06/2026 à 15:01
J'espère des niveaux surprise en bonus pour rallonger la durée de vie ce serait top
Plus fait le jeu depuis la n64 donc je m'en rappelle plus trop cest nickel ^^
giru publié le 02/06/2026 à 15:35
J'aime bien comme le trailer Overview n'apporte en fait aucune info supplémentaire par rapport au direct

Bon après y avait pas vraiment d'infos supplémentaires à apporter. C'est juste un remake de SF64 avec plus de cinématiques et un nouveau mode multi... voilà.

Vraiment dommage qu'ils n'aient pas ajouté quelques missions supplémentaires. Ca aurait pu être parfait une mission supplémentaire par véhicule : 1 pour le Arwing, 1 pour le Land Master et 1 pour le Blue Marine. Rien qu'avec 3 missions ils auraient pu largement augmenter le nombre d'embranchements et donc la rejouabilité du titre. Mais bon, étant un grand fan du jeu original j'ai déjà pré-commandé ce remake
ducknsexe publié le 02/06/2026 à 15:58
Top beauté

J'aurais bien voulu un Starfox Assault en complément de celui ci, afin d’allonger la durée de vie. Cela dit, terminer Star Fox à 100 % demandera déjà pas mal de temps.
cyr publié le 02/06/2026 à 15:59
M'en fous, j'ai pris pokopia et mario galaxy 1 et 2 ( je pensais en avoir finis avec la switch).

Celui la, j'ai au pire la version 3DS.
ducknsexe publié le 02/06/2026 à 16:00
Un véritable remake de haute volée, prêt à aller défoncer Andross une fois de plus.
masharu publié le 02/06/2026 à 16:03
ducknsexe Avec Katt Monroe je te cite la "clodo qui attend le rsa"
ducknsexe publié le 02/06/2026 à 16:20
masharu pauvre Katt Monroe c'est devenue une chatte de gouttière, elle est dégueulasse
aeris201 publié le 02/06/2026 à 16:33
giru "L'info supplementaire" c'est de pouvoir ecouter et juger le doublage. Pour nous francophones mais aussi pour les italiens et autres avec leurs trailer dedié.
cyr publié le 02/06/2026 à 17:04
ducknsexe et la tronche de fox...il a pris chère. Je suis même pas sur que krystal le reconnaîtrai. Sûrement des injections de botox louper.
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Star Fox
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Nom : Star Fox
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action
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