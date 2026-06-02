Star Fox : le trailer overview pour faire le point

Maintenant queest disponible sur le marché et que les fans de Nintendo n'ont plus assez de salive pour me cracher davantage dessus, attardons-nous maintenant sur le prochain morceau first-party de la Switch 2, donc le remake de l'épisode Nintendo 64 deplaçant aujourd'hui l'habituel trailer Overview au cas où vous auriez loupé le Direct dédié.Prévu ce 25 juin, cette pure refonte graphique (fournie avec de très jolies cinématiques) proposera quelques bonus de modernité comme un choix dans la difficulté, du multi en ligne (local toujours disponible), un mode défi pour booster la durée de vie de base assez faiblarde, une fonction souris car l'occasion était trop bonne, et enfin un mode coop clairement cheat où l'on pourra rendre le viseur indépendant de la trajectoire du vaisseau.