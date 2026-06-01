Playtonic : vers un Yooka Laylee Racing ?

C'est tellement logique qu'on s'étonnerait presque de ne pas y avoir pensé avant (après fallait juste s'attarder sur le sujet). Playtonic est depuis ce matin en train de teaser une annonce autour de Yooka Laylee
, une annonce qui arriverait d'ailleurs « bientôt », tout en indiquant qu'il existe de bien meilleur moyen de se déplacer pour aller « plus vite ». Vous le sentez le Yooka Laylee Racing
, donc de la part des anciens qui nous avaient pondu Diddy Kong Racing
et son (vrai) mode solo ?
Si l'on ajoute à cela les mystérieux autocollants à la fin du « remake » Yooka Replaylee
, la question semble vite répondue, sauf si on se trompe complètement et que les mecs tentent un truc là où Banjo Kazooie : Nuts & Bolts
a échoué (commercialement surtout).
Maintenant Yooka Laylee n'a pas l'aura de Donkey Kong ou de Banjo-Kazooie, moi retrouver un jeu du niveau de Diddy Kong Racing ça ne va pas m'attirer pour autant.
Donc pour moi yooka est un jeu très sympa mais qui n'a pas le potentiel face au Mario d'aujourd'hui après ça reste une bonne copie de banjo.
Alors pour un DKR tu ne peux absolument pas faire une simple copie face au jeu du genre d'aujourd'hui.
Bien plus que la première version du jeu qui m'est tombé des mains assez vite.
Hâte d'en savoir plus.
J'ai été déçu de ce Yooka Laylee...
Mais pour un Diddy Kong Racing like, avec un vrai mode solo/histoire (ce que n'a pas fait Mario Kart World...), je signe direct !