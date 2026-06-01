Playtonic : vers un Yooka Laylee Racing ?

C'est tellement logique qu'on s'étonnerait presque de ne pas y avoir pensé avant (après fallait juste s'attarder sur le sujet). Playtonic est depuis ce matin en train de teaser une annonce autour de, une annonce qui arriverait d'ailleurs « bientôt », tout en indiquant qu'il existe de bien meilleur moyen de se déplacer pour aller « plus vite ». Vous le sentez le, donc de la part des anciens qui nous avaient ponduet son (vrai) mode solo ?Si l'on ajoute à cela les mystérieux autocollants à la fin du « remake », la question semble vite répondue, sauf si on se trompe complètement et que les mecs tentent un truc là oùa échoué (commercialement surtout).