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Playtonic : vers un Yooka Laylee Racing ?
C'est tellement logique qu'on s'étonnerait presque de ne pas y avoir pensé avant (après fallait juste s'attarder sur le sujet). Playtonic est depuis ce matin en train de teaser une annonce autour de Yooka Laylee, une annonce qui arriverait d'ailleurs « bientôt », tout en indiquant qu'il existe de bien meilleur moyen de se déplacer pour aller « plus vite ». Vous le sentez le Yooka Laylee Racing, donc de la part des anciens qui nous avaient pondu Diddy Kong Racing et son (vrai) mode solo ?

Si l'on ajoute à cela les mystérieux autocollants à la fin du « remake » Yooka Replaylee, la question semble vite répondue, sauf si on se trompe complètement et que les mecs tentent un truc là où Banjo Kazooie : Nuts & Bolts a échoué (commercialement surtout).

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spazer, link49, linkart
publié le 01/06/2026 à 16:44 par Gamekyo
commentaires (8)
e3ologue publié le 01/06/2026 à 16:47
Cool! qui sait, ça peut le faire, leur Yooka 2D était vraiment super.
kidicarus publié le 01/06/2026 à 17:10
Ils vont tenter le diddy kong racing like. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée .
altendorf publié le 01/06/2026 à 17:14
Mais c'est un si grand succès que ça Yooka Laylee ?
masharu publié le 01/06/2026 à 17:16
kidicarus S'ils apportent un level-design et des modes aussi fun que l'a été Diddy Kong 64, ça peut être cool.

Maintenant Yooka Laylee n'a pas l'aura de Donkey Kong ou de Banjo-Kazooie, moi retrouver un jeu du niveau de Diddy Kong Racing ça ne va pas m'attirer pour autant.
kidicarus publié le 01/06/2026 à 18:33
masharu je trouve que concevoir un diddy kong racing bien complexe qu'un banjo.
Donc pour moi yooka est un jeu très sympa mais qui n'a pas le potentiel face au Mario d'aujourd'hui après ça reste une bonne copie de banjo.
Alors pour un DKR tu ne peux absolument pas faire une simple copie face au jeu du genre d'aujourd'hui.
parrain59 publié le 01/06/2026 à 18:35
Yooka Replaylee j'ai beaucoup aimé en tant que fan de Banjo Kazooie (sauf l'immonde Nuts & Bolts).
Bien plus que la première version du jeu qui m'est tombé des mains assez vite.
Hâte d'en savoir plus.
riddler publié le 01/06/2026 à 18:39
Enfin depuis le temps que les fans leurs réclament !
judebox publié le 01/06/2026 à 19:11
altendorf Non pourtant...

J'ai été déçu de ce Yooka Laylee...

Mais pour un Diddy Kong Racing like, avec un vrai mode solo/histoire (ce que n'a pas fait Mario Kart World...), je signe direct !
Gras
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Fiche descriptif
Yooka Replaylee
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Nom : Yooka Replaylee
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Playtonic Games
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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