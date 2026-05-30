Rayman Origins prépare également son retour

Il semble que faute de neuf, Ubisoft souhaite remettre non pas une mais les deux dernières aventures de Rayman puisque c'est maintenant le Xbox Store qui vient de lister une, polish d'un titre qui avait mine de rien assez bien marqué l'esprit à sa sortie (au moins dans les critiques), promettant un incroyable avenir pour le moteur UbiArt. Mais ça, c'était avant la volonté de faire du GAAS et du BR.L'officialisation aura apparemment lieu dans le courant de la semaine prochaine, probablement même pour le State of Play du 2 juin, et on remarquera tout de même qu'en sous-titrant « Retold » pour, on peut de plus en plus espérer un peu plus qu'un simple up de résolution.