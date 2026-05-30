Rayman Origins prépare également son retour

Il semble que faute de neuf, Ubisoft souhaite remettre non pas une mais les deux dernières aventures de Rayman puisque c'est maintenant le Xbox Store qui vient de lister une Rayman Origins : Enhanced Edition, polish d'un titre qui avait mine de rien assez bien marqué l'esprit à sa sortie (au moins dans les critiques), promettant un incroyable avenir pour le moteur UbiArt. Mais ça, c'était avant la volonté de faire du GAAS et du BR.
L'officialisation aura apparemment lieu dans le courant de la semaine prochaine, probablement même pour le State of Play du 2 juin, et on remarquera tout de même qu'en sous-titrant « Retold » pour Rayman Legends, on peut de plus en plus espérer un peu plus qu'un simple up de résolution.
Ils vont peut être intégrer le premier Rayman ou autre dedans en refonte de niveaux sur Legends.