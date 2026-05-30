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Rayman Origins prépare également son retour
Il semble que faute de neuf, Ubisoft souhaite remettre non pas une mais les deux dernières aventures de Rayman puisque c'est maintenant le Xbox Store qui vient de lister une Rayman Origins : Enhanced Edition, polish d'un titre qui avait mine de rien assez bien marqué l'esprit à sa sortie (au moins dans les critiques), promettant un incroyable avenir pour le moteur UbiArt. Mais ça, c'était avant la volonté de faire du GAAS et du BR.

L'officialisation aura apparemment lieu dans le courant de la semaine prochaine, probablement même pour le State of Play du 2 juin, et on remarquera tout de même qu'en sous-titrant « Retold » pour Rayman Legends, on peut de plus en plus espérer un peu plus qu'un simple up de résolution.

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publié le 30/05/2026 à 09:26 par Gamekyo
commentaires (6)
xynot publié le 30/05/2026 à 09:47
Je pense que Origins sera shadow drop
gamerdome publié le 30/05/2026 à 10:05
Une compile des 2 en boite pas cher et je prends.
pimoody publié le 30/05/2026 à 11:35
J’espère qu’ils feront un effort ne serais qu’une upgrade pas cher si ça vaut le coup pour les possesseurs du jeux. Quand à Raymab Legends, si c’est carrément une refonte ça sera compliqué d’attendre ce type d’upgrade, mais perso je me sens pas de repasser à la caisse pour un jeu que je possède déjà et qui ne devrait sans doute pas transfiguré le jeu base (à voir).

Ils vont peut être intégrer le premier Rayman ou autre dedans en refonte de niveaux sur Legends.
5120x2880 publié le 30/05/2026 à 11:36
Ils forcent toujours Uplay sur Steam ?
aozora78 publié le 30/05/2026 à 12:14
"E3 trailer" ouf le coup de vieux
linkstar publié le 30/05/2026 à 12:25
Apparemment le jeu est apparu sur le Xbox Store.
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Fiche descriptif
Rayman Legends
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Nom : Rayman Legends
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - - Nintendo 3DS - Wii U
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