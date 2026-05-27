recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Boulette : CD Projekt RED gâche la surprise en leakant la principale annonce de son show
Ne supportant pas la chaleur, le stagiaire de CD Projekt RED s'est endormi sur son clavier et a activé sans le faire exprès une fuite de la principale révélation attendue demain dans l'après-midi : OUI, 11 ans après sa sortie, The Witcher 3 va accueillir une troisième extension sous le nom de Songs of the Past, et ça sortira en 2027 uniquement pour les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series.


UPDATE :

- Plus d'informations à venir cet été.
- Pas de nouvelles d'une upgrade Switch 2.
- Fool's Theory en co-développeur.
- L'extension devrait proposer un certain up technique, les développeurs annonçant devoir prochainement mettre à jour les configurations systèmes recommandées.

UPDATE 2 :

- Après avoir fouetté le stagiaire, CD Projekt RED s'est résolu à officialiser tout cela sur son compte X, néanmoins sans dire si nous aurons davantage demain.
  • Boulette : CD Projekt RED gâche la surprise en leakant la principale annonce de son show
plus de médias
14
Qui a aimé ?
saram, jeanouillz, ouken, link1983, kisukesan, junaldinho, torotoro59, link49, hibito, goldmen33, roivas, spontexes, dyselight, idd
publié le 27/05/2026 à 09:29 par Gamekyo
commentaires (29)
kirk publié le 27/05/2026 à 09:34
Hâte de rejouer au Gwent.
J'espère que Cyberpunk aura le droit au même traitement.
taiko publié le 27/05/2026 à 09:40
J'espère que le up graphique va concerner également le 3 et ses dlc
mattewlogan publié le 27/05/2026 à 09:42
Hype au maxxxx
maxx publié le 27/05/2026 à 09:53
Génial Hâte d'y replonger!
On va remettre la galette PS4 dans la play, ça va faire un petit quelque chose
pcverso publié le 27/05/2026 à 09:53
Hate de retourner dessus
kali publié le 27/05/2026 à 09:58
Il se passe quoi demain après-midi ?
51love publié le 27/05/2026 à 10:04
maxx la galette PS4 dans la PS5 Pro

Ça sent la MAJ PSSR 2 tout ça


taiko j'espère aussi, le jeu le mérite, même s'il tient tjs la route visuellement
shanks publié le 27/05/2026 à 10:05
kali
A la base un live TW3, aussi pour les 10 ans de la deuxième extension. L'annonce était pressentie, bah c'était vrai.
vyse publié le 27/05/2026 à 10:06
C'est incroyable... j'espère tellement la même qualité rt la générosité de blood and wine qui est pour moi le meilleur DLC de l'histoire du DLC
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 10:08
Pauvre stagiaire

N’ayant plus le jeu, j’espère que ça va être vendu comme un stand-alone et en version boîte bien entendu
Merci d’avance
kali publié le 27/05/2026 à 10:09
shanks Okay
akinen publié le 27/05/2026 à 10:09
Mouais. Le paysage videoludique a bien évolué depuis. M’enfin y’a bien des gens qui aiment jouer aux versions « classique » de leur IP 3D préférée.

Amusez vous bien
azerty publié le 27/05/2026 à 10:15
Stand Alone ?
oreillesal publié le 27/05/2026 à 10:27
Un suivi exemplaire, en espérant que ce ne soit pas une occasion de "castrer" Geralt en prévision de the Witcher 4.
Ce sera un bon prétexte pour faire les extensions que je n'ai pas encore fait.
kinectical publié le 27/05/2026 à 10:33
Putainnnnn manque juste l’officialisation du PSSR sur ps5 pro
ouken publié le 27/05/2026 à 10:39
Mon pc et ready pour foutre tout au max DLAA et co
yanssou publié le 27/05/2026 à 10:43
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 10:46
Boulette :
https://www.youtube.com/watch?v=au0ZMqyoWwg
junaldinho publié le 27/05/2026 à 10:46
Ça va être dur de se remettre dans l'histoire après l'avoir fini il y a plus de 10 ans mais bon hâte quand même.
drybowser publié le 27/05/2026 à 10:48
Pas de version switch 2, et surtout pas de dlc pour la version switch fait chier quoi
maxx publié le 27/05/2026 à 11:06
51love Haha exactement
bladagun publié le 27/05/2026 à 11:47
Cool autant de temps après vraiment hâte de me replonger dedans
sasquatsch publié le 27/05/2026 à 11:59
icebergbrulant rachète le pour 10€... Et puis quelle idée de revendre cette oeuvre dont sa place est dans un musée
rogeraf publié le 27/05/2026 à 12:25
kali Piscine

A voir si c'est léger ou gros cette extension. 80 heures de jeu ?
icebergbrulant publié le 27/05/2026 à 12:37
sasquatsch Si je n’ai pas le choix, je rachèterai sûrement mais faut que tu saches que je revends 90% de mes jeux après les avoir fini
Fuck le démat

On ne peut pas me jeter la pierre pour un jeu que j’ai platiné à 100% avec les extensions (merci l’édition GOTY avec tout sur le disque ) il y a 10 ans en +

Je viens de vérifier, j’ai platiné le jeu en 2016 donc vraiment pile 10 ans
pharrell publié le 27/05/2026 à 13:39
C'est dommage de ne pas avoir focalisé les ressources sur le prochain Witcher qui va donc être retardé.

Witcher 3 a fait son temps je sais pas si c'était indispensable cette extension...
roivas publié le 27/05/2026 à 14:15
Ca laisse de l'espoir pour voir revivre le DLC annulé de Cyberpunk XD.
En tout cas ca sera ptet l'occasion pour moi de refaire TW3
kratoszeus publié le 27/05/2026 à 15:38
pharrell c'était peut être un chaînon manquant avec le 4..
bennj publié le 27/05/2026 à 19:51
"devoir prochainement mettre à jour les configurations systèmes recommandées"

Non ils ont parlé des configurations minimales.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
139
Ils aiment
Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo