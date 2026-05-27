Boulette : CD Projekt RED gâche la surprise en leakant la principale annonce de son show
Ne supportant pas la chaleur, le stagiaire de CD Projekt RED s'est endormi sur son clavier et a activé sans le faire exprès une fuite de la principale révélation attendue demain dans l'après-midi : OUI, 11 ans après sa sortie, The Witcher 3 va accueillir une troisième extension sous le nom de Songs of the Past, et ça sortira en 2027 uniquement pour les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
UPDATE :
- Plus d'informations à venir cet été.
- Pas de nouvelles d'une upgrade Switch 2.
- Fool's Theory en co-développeur.
- L'extension devrait proposer un certain up technique, les développeurs annonçant devoir prochainement mettre à jour les configurations systèmes recommandées.
UPDATE 2 :
- Après avoir fouetté le stagiaire, CD Projekt RED s'est résolu à officialiser tout cela sur son compte X, néanmoins sans dire si nous aurons davantage demain.
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publié le 27/05/2026 à 09:29 par Gamekyo
J'espère que Cyberpunk aura le droit au même traitement.
On va remettre la galette PS4 dans la play, ça va faire un petit quelque chose
Ça sent la MAJ PSSR 2 tout ça
taiko j'espère aussi, le jeu le mérite, même s'il tient tjs la route visuellement
A la base un live TW3, aussi pour les 10 ans de la deuxième extension. L'annonce était pressentie, bah c'était vrai.
N’ayant plus le jeu, j’espère que ça va être vendu comme un stand-alone et en version boîte bien entendu
Merci d’avance
Amusez vous bien
Ce sera un bon prétexte pour faire les extensions que je n'ai pas encore fait.
https://www.youtube.com/watch?v=au0ZMqyoWwg
A voir si c'est léger ou gros cette extension. 80 heures de jeu ?
Fuck le démat
On ne peut pas me jeter la pierre pour un jeu que j’ai platiné à 100% avec les extensions (merci l’édition GOTY avec tout sur le disque ) il y a 10 ans en +
Je viens de vérifier, j’ai platiné le jeu en 2016 donc vraiment pile 10 ans
Witcher 3 a fait son temps je sais pas si c'était indispensable cette extension...
En tout cas ca sera ptet l'occasion pour moi de refaire TW3
Non ils ont parlé des configurations minimales.