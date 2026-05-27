Boulette : CD Projekt RED gâche la surprise en leakant la principale annonce de son show Boulette : CD Projekt RED gâche la surprise en leakant la principale annonce de son show

Ne supportant pas la chaleur, le stagiaire de CD Projekt RED s'est endormi sur son clavier et a activé sans le faire exprès une fuite de la principale révélation attendue demain dans l'après-midi : OUI, 11 ans après sa sortie, The Witcher 3 va accueillir une troisième extension sous le nom de Songs of the Past, et ça sortira en 2027 uniquement pour les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series.





UPDATE :



- Plus d'informations à venir cet été.

- Pas de nouvelles d'une upgrade Switch 2.

- Fool's Theory en co-développeur.

- L'extension devrait proposer un certain up technique, les développeurs annonçant devoir prochainement mettre à jour les configurations systèmes recommandées.



UPDATE 2 :



- Après avoir fouetté le stagiaire, CD Projekt RED s'est résolu à officialiser tout cela sur son compte X, néanmoins sans dire si nous aurons davantage demain.