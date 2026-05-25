Un rapide aperçu du MGS 4 de la Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
Les responsables en charge de la Metal Gear Solid Collection Vol.2 nous ont offert un petit aperçu du remaster de Metal Gear Solid 4, certes basique dans l'exécution mais les fans prendront quand même vu que ce sera l'unique moyen d'y jouer en dehors de la PlayStation 3.
Le « gameplay » (y a beaucoup de cinématiques) est disponible aux alentours de 6:10 de la vidéo et on remarquera que :
- Les mecs n'ont pas oublié l'option Retour au menu principal.
- Les écrans de saves et chargement ont été modifiés.
- La config L1/R1 a été remplacée par L2/R2 (mais nous aurons probablement le choix).
- L'iPod est toujours là, de même que les box « No Place for Hideo ».
Metal Gear Solid Collection Vol.2 sortira le 26 août sur tous les supports, incluant outre le précité Peace Walker et le bien plus méconnu Ghost Babel de la GBC.
La dernière fois que je l’ai fait, c’était il y a 6 ans.
Par contre, le filtre graphique des jeux de cette époque est toujours bien présent.
Heureusement, avec des mods ou un Reshade, on pourra arranger ça.
J’ai hâte de le refaire.
Exacte, sauf que là, c'est grave abusé.
Qui sera aussi manifestement présent dans le jeu en tant qu'item à ramasser, génial https://www.youtube.com/watch?v=B-5boY5cQWw
Ca a pas dû être simple à le porter, bravo aux développeurs de Konami. N'empêche ça va faire extrêmement plaisir d'y rejouer dans les meilleures conditions et surtout de manière officielle, et pas en émulation.
C'est marrant la coïncidence car DF vient juste de faire une vidéo sur ce que pourrait donner l'émulation sur PS5 avec Linux et RPCS3. Et pour Metal Gear Solid 4, c'est pas terrible du tout.
Richard en conclut que l'émulation PS3 pourrait être envisageable sur PS6, qui aura un CPU Zen 6.
De toute façon, je revendrais jamais ma version collector d'origine sur PS3. Rien que pour la nostalgie et le retro gaming. Ce que j'aime bien aussi c'est que je peux y jouer en 3D simulée sur ma TV Full HD avec ma PS3 qui est branchée dessus. Une expérience différente.
L'impression de ne jouer réellement qu'aux actes 1 et 2, et encore les 3/4 des possibilités de gameplay servent qu'a un ou deux endroits.
Peace Walker c'est un peu le début de la fin pour mon kiff des jeux de Kojima, qui fera ensuite systémiquement des aventures ultra longue gavé de remplissages au profil d'une aventure condensé et intense. 90 heures a fultoner des gars ou faire des milliers de livraisons. Super.
Au sens propre hein ?