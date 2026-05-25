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Un rapide aperçu du MGS 4 de la Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
Les responsables en charge de la Metal Gear Solid Collection Vol.2 nous ont offert un petit aperçu du remaster de Metal Gear Solid 4, certes basique dans l'exécution mais les fans prendront quand même vu que ce sera l'unique moyen d'y jouer en dehors de la PlayStation 3.

Le « gameplay » (y a beaucoup de cinématiques) est disponible aux alentours de 6:10 de la vidéo et on remarquera que :

- Les mecs n'ont pas oublié l'option Retour au menu principal.
- Les écrans de saves et chargement ont été modifiés.
- La config L1/R1 a été remplacée par L2/R2 (mais nous aurons probablement le choix).
- L'iPod est toujours là, de même que les box « No Place for Hideo ».

Metal Gear Solid Collection Vol.2 sortira le 26 août sur tous les supports, incluant outre le précité Peace Walker et le bien plus méconnu Ghost Babel de la GBC.

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adamjensen, link49, idd, rendan
publié le 25/05/2026 à 11:11 par Gamekyo
commentaires (17)
adamjensen publié le 25/05/2026 à 11:35
Intéressé uniquement par MGS 4, le dernier vrai et bon Metal Gear Solid.
La dernière fois que je l’ai fait, c’était il y a 6 ans.
Par contre, le filtre graphique des jeux de cette époque est toujours bien présent.
Heureusement, avec des mods ou un Reshade, on pourra arranger ça.
J’ai hâte de le refaire.
vyse publié le 25/05/2026 à 11:40
adamjensen les filtres jaune pisse des années 2010
adamjensen publié le 25/05/2026 à 11:42
vyse
Exacte, sauf que là, c'est grave abusé.
5120x2880 publié le 25/05/2026 à 11:56
C'est vrai que les couleurs sont déprimantes, et le HUD jaune fluo vient accentuer ça, dans Deus Ex HR on avait aussi le filtre jaune pisse, j’essayais de me convaincre que ça faisait parti de la direction artistique pour l'accepter, mais quand ils ont corrigé ça avec la Director's Cut, je pouvais plus nier que c'était sacrément de la merde.
vyse publié le 25/05/2026 à 11:57
adamjensen ouai le 3 et le 4 ca en degouline a plein régime..il faudra attendre le 5 pour avoir une colorimétrie correcte
link49 publié le 25/05/2026 à 12:07
Hâte de replonger dedans.
vyse publié le 25/05/2026 à 12:27
5120x2880 vraiment, konami a du faire un filtre "legacy" pour le delta afin d'éviter le shitstorm des RS...
niflheim publié le 25/05/2026 à 12:50
Avec un steelbook offert en guise de précommande (exclu Micromania)

Qui sera aussi manifestement présent dans le jeu en tant qu'item à ramasser, génial https://www.youtube.com/watch?v=B-5boY5cQWw

Ca a pas dû être simple à le porter, bravo aux développeurs de Konami. N'empêche ça va faire extrêmement plaisir d'y rejouer dans les meilleures conditions et surtout de manière officielle, et pas en émulation.

C'est marrant la coïncidence car DF vient juste de faire une vidéo sur ce que pourrait donner l'émulation sur PS5 avec Linux et RPCS3. Et pour Metal Gear Solid 4, c'est pas terrible du tout.

Richard en conclut que l'émulation PS3 pourrait être envisageable sur PS6, qui aura un CPU Zen 6.

De toute façon, je revendrais jamais ma version collector d'origine sur PS3. Rien que pour la nostalgie et le retro gaming. Ce que j'aime bien aussi c'est que je peux y jouer en 3D simulée sur ma TV Full HD avec ma PS3 qui est branchée dessus. Une expérience différente.
link571 publié le 25/05/2026 à 13:27
Tellement hâte de le refaire ! Mon épisode préféré avec le 1er
saram publié le 25/05/2026 à 13:44
37€ chez Auchan
nicoliafox publié le 25/05/2026 à 13:47
Un épisode que j'avais bien aimé a l'époque mais avec du recul pas sur de vouloir le refaire. Il est vraiment laborieux, sa structure en actes > plus tu avance moins tu joue, moins tu profite du gameplay est assez frustrante.

L'impression de ne jouer réellement qu'aux actes 1 et 2, et encore les 3/4 des possibilités de gameplay servent qu'a un ou deux endroits.

Peace Walker c'est un peu le début de la fin pour mon kiff des jeux de Kojima, qui fera ensuite systémiquement des aventures ultra longue gavé de remplissages au profil d'une aventure condensé et intense. 90 heures a fultoner des gars ou faire des milliers de livraisons. Super.
brook1 publié le 25/05/2026 à 14:25
MGS4 a une structure narrative lourdingue parce que ça devait être le dernier, donc fallait répondre à toutes les questions laissées en suspens. Dommage que Konami n'ait pas laissé Kojima bosser sur autre chose à l'époque, les choses auraient été différentes pour eux deux.
fan2jeux publié le 25/05/2026 à 14:58
Je croyez qu ils vont patcher la reference à la ps3 et à son disque dur quand ça voudra parler de sauvegarde sur une carte mémoire?
vyse publié le 25/05/2026 à 15:42
brook1 dans ce cas fait un film c'est aussi un jeu bien foiré sur sa pré production où il pensait que la ps3 lui permettrait de faire un Open World dans le middle east ; ils ont du reprendre tt depuis 0 rt réécrire ; d'où les beautiful beast peu inspirée
22 publié le 25/05/2026 à 15:45
« No Place for Hideo »

Au sens propre hein ?
5120x2880 publié le 25/05/2026 à 15:55
vyse En vrai ce sera peut-être dedans ? Sinon mod obligatoire.
dormir13hparjour publié le 25/05/2026 à 23:13
Il y aura le jeu en ligne pour PW ?
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Fiche descriptif
Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
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Nom : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Genre : compilation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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