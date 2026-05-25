Un rapide aperçu du MGS 4 de la Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2

Les responsables en charge de lanous ont offert un petit aperçu du remaster de, certes basique dans l'exécution mais les fans prendront quand même vu que ce sera l'unique moyen d'y jouer en dehors de la PlayStation 3.Le « gameplay » (y a beaucoup de cinématiques) est disponible aux alentours de 6:10 de la vidéo et on remarquera que :- Les mecs n'ont pas oublié l'option Retour au menu principal.- Les écrans de saves et chargement ont été modifiés.- La config L1/R1 a été remplacée par L2/R2 (mais nous aurons probablement le choix).- L'iPod est toujours là, de même que les box « No Place for Hideo ».sortira le 26 août sur tous les supports, incluant outre le précitéet le bien plus méconnude la GBC.