Embracer achève sa longue mutation, et il faudra maintenant parler de Fellowship Embracer achève sa longue mutation, et il faudra maintenant parler de Fellowship

Un peu à la manière de Sony (avec l'entité PlayStation) et Microsoft (avec Xbox), la marque Embracer va faire une sorte de pas en arrière sur le secteur JV pour mieux mettre en avant un autre nom, celui de « Fellowship Entertainement ».



C'est donc un peu la finalité de la gigantesque restructuration d'une entreprise ayant pêché par gourmandise, désormais structuré en deux groupes :



- Embracer, qui va gérer la partie business, gestion des coûts et éventuellement d'autres rachats (ou licenciements, selon le sens du vent).



- Fellowship, donc celui qui va nous intéresser désormais et qui sera à la tête de production des grosses licences encore actives (avec les studios qui vont avec), autant dans le développement maison que dans les partenariats. Et ça va de Darksiders à Metro en passant par Remnant, Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come et Le Seigneur des Anneaux.



On souhaite le meilleur pour l'entreprise (car on aime bien les bons jeux) et surtout un bon avenir pour les différents studios usés par les changements. Embracer confirme en effet avoir annulé un projet important durant la dernière année fiscale, supposé être la nouvelle IP action-RPG d'Eidos Montréal. Cet ancien studio de Square Enix ne compte aujourd'hui qu'environ 200 employés, contre 481 à l'époque de leur rachat en 2022.