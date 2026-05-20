Officiel : le prochain State of Play est daté

Comme promis, même si l'on a trouvé le temps long,aura droit à sa nouvelle présentation durant ce printemps et c'est désormais précisément actée pour le 2 juin à 23h00 dans le cadre du State of Play annuel où d'autres jeux viendront faire part de leur présence, le tout pour environ 1h de show.On vous laisse spéculer d'ici-là, sinon les insiders s'en chargeront à votre place.