recherche
News / Blogs
Officiel : le prochain State of Play est daté
Comme promis, même si l'on a trouvé le temps long, Marvel's Wolverine aura droit à sa nouvelle présentation durant ce printemps et c'est désormais précisément actée pour le 2 juin à 23h00 dans le cadre du State of Play annuel où d'autres jeux viendront faire part de leur présence, le tout pour environ 1h de show.

On vous laisse spéculer d'ici-là, sinon les insiders s'en chargeront à votre place.

13
Qui a aimé ?
shinz0, djfab, tripy73, shao, janolife, kisukesan, escobar, nicolasgourry, link49, wickette, bourbon, goldmen33, elcidfx
publié le 20/05/2026 à 13:40 par Gamekyo
commentaires (57)
shinz0 publié le 20/05/2026 à 13:45
Curieux d'en apprendre un peu plus sur le jeu mais pour l'instant pas de hype pour l'acheter Day One
djfab publié le 20/05/2026 à 13:50
Hâte, nul doute que Wolverine sera excellent ! Et on devrait voir le jeu de Santa Monica me semble-t-il ! Du lourd en perspective !
shanks publié le 20/05/2026 à 14:00
aeris201
J'ai prévenu sur les trolls.

Et y a rien d'un Wolverine Direct ou rien ne le prouve.
ça peut être 10mn sur ce jeu et 50mn sur le reste (surtout que Wolverine, c'est pas vraiment le type de jeu sur lequel tu peux focus 30 minutes).
coconutsu publié le 20/05/2026 à 14:01
aeris201 Bah non ils vont faire un show de 1h sur les jeux à venir.
aeris201 publié le 20/05/2026 à 14:02
shanks coconutsu
ravyxxs publié le 20/05/2026 à 14:10
Playstation avec un autre banger. Faut aussi que ND se bouge là...Helmen...conn****
edgar publié le 20/05/2026 à 14:10
J’espère une bonne petite vidéo des remakes de la trilogie GOW, histoire de voir comment ils ont remodelé tout ça, notamment au niveau de la caméra.
negan publié le 20/05/2026 à 14:11
C'est comme au foot on fait jouer la petite compétition avant.

La c'est l'europa League ( Sony ) avant la LDC ( Xbox et le grand PSG )
jenicris publié le 20/05/2026 à 14:23
Le jeu de Barlog c'est quand ils veulent. Intergalactic ?
shao publié le 20/05/2026 à 14:23
Bon il serait de mettre le paquet là Sony. On veut des exclu first party maintenant!
liberty publié le 20/05/2026 à 14:23
Il y a quoi potentiellement comme Exclusivité PlayStation hormis Wolverine qui sera présenté ?
mattewlogan publié le 20/05/2026 à 14:25
negan au moins tu nous fais bien rigoler
Hahaha
jenicris publié le 20/05/2026 à 14:28
liberty aucune idée.
Mais potentiellement ce qui pourrait l'être (pas tous):

- le jeu de Barlog (cette année il sera présenté, reste à savoir quand)
- Intergalactic il faudra bien un trailer surtout s'il sort mi 2027
- le prochain Firesprite : Until Dawn 2 ?
- le prochain MM ?
- un GaaS ?

Une surprise genre le remake de Infamous/ou autre IP dont parlent les rumeurs ?

On sera vite fixé
barret49201 publié le 20/05/2026 à 14:32
aeris201 tu pourrais voter pour l'article non ?
barret49201 publié le 20/05/2026 à 14:33
liberty phantom blade zero
magneto860 publié le 20/05/2026 à 14:34
Le SoP était prévu pour mai par les leakers, étrange. Est-ce que ça veut dire que les Days of Play ne démarreront que le 2 juin cette année ?

J'ai lu qu'il y aurait une annonce pour un Hogwart Legacy 2, basé sur une série tv à venir.
aozora78 publié le 20/05/2026 à 14:36
Je ne sais pas pourquoi mais je m'attends déjà à m'enmerder avec le trailer de Wolverine.
zoske publié le 20/05/2026 à 14:42
Perso je n'ai pas besoin de présentation et je ne compte pas me spoiler avant sa sortie
drybowser publié le 20/05/2026 à 14:45
1 heure de show entier de quoi envoyer du lourd sr dévoiler j'espère des exclu
zoske publié le 20/05/2026 à 14:45
Perso je n'ai pas besoin de présentation et je ne compte pas me spoiler avant sa sortie
foxstep publié le 20/05/2026 à 14:45
Juste aprés le leak annonce de la fin des ports de golmons. Parfait.

Sony qui reviens en force enfin? esperons.
shao publié le 20/05/2026 à 14:48
liberty
Le prochain ND (j'espère)
Le prochain Santa Monica (j'espère aussi)
Dans certaines rumeurs, ça parlait aussi du retour d'anciennes licences qui ont fait les beaux jours des premières machines playstations. Donc à voir...

Sinon ouais, il y aussi Phantom Blade Zero mais honnêtement, c'est pas ce qui me hype le plus car on en a déjà bien assez vu (même si ça mon most wanted chez sony)
sasquatsch publié le 20/05/2026 à 14:51
Wolverine... Mon personnage préféré avec Cyclope qui se tapait la bonasse de phoenix et puis cette ambiguïté puisqu' elle etait avec Cyclope...
Les vrais feux de l'amour de Marvel...
Vivement du slash aux griffes aiguisés pour cet hiver
liberty publié le 20/05/2026 à 14:53
jenicris barret49201 shao d'accord merci. Sony commence a envoyer les mails pour ceux qui souhaitent rester le jeu Horizon en ligne
malroth publié le 20/05/2026 à 14:54
C'est vendeur Wolverine ?

Je suis pas tres super hero, mais je me dis qu'à part Spider man, batman, super man et peutetre iron man, j'ai pas l'impression que les autres sont tres vendeurs.

Mais je me trompe peutetre.
liberty publié le 20/05/2026 à 14:54
Horizon hunters gathering
maxx publié le 20/05/2026 à 15:02
malroth Je pense que côté Marvel, Wolverine en terme de popularité est juste en dessous de Spider-Man. Enfin c'est l'impression que j'ai, je ne suis pas à donf dessus non plus.

Hâte de voir plus de Wolverine et ce qu'ils nous réservent pour le reste du SoP. A noter qu'ils mettent en ligne des places pour voir l'évènement dans certains cinémas américains. J'espère que ça suppose un SoP avec de gros reveals
Mais on va essayer de rester calme et pas avoir trop d'attentes.
midomashakil publié le 20/05/2026 à 15:06
Question hors sujet.. Depuis hier je n'arrive pas a me connecter sur ps store ou l app car je ne reçois pas le code dz vérification du 2 etape
jackfrost publié le 20/05/2026 à 15:07
Entre les jeux Gaas et les Marvel, c'est vraiment pas terrible cette gen pour moi.
keiku publié le 20/05/2026 à 15:10
malroth tout dépendra de ce que le jeu proposera en vrai, parce que même spiderman ou superman (coucou n64), il y a eu des bides...

Mais bon je suppose qu'il vont pas trop prendre de risque, mais on ne sait jamais vu que le jeu a du être démarrer sous la tutelle de jimmy

jackfrost j'avoue...
djfab publié le 20/05/2026 à 15:10
malroth : Wolverine c'est le X-Men principal, ils en ont fait 3 films rien que sur lui, donc oui c'est vendeur !
malroth publié le 20/05/2026 à 15:15
Ok merci à vous pour les explications.

Apres oui, si le jeu est excellent, toute façon ça se vendra.
Moi meme qui n y connais rien, si le jeu me plait beaucoup, je serai capable de racheter la ps5 que j'ai vendu fin 2023
shao publié le 20/05/2026 à 15:15
liberty
rendan publié le 20/05/2026 à 15:17
15 min de jeux et 45 min de blabla State pfff play quoi
zekk publié le 20/05/2026 à 15:24
rendan Ils sont de plus en plus rare les State avec plus de blabla que de jeu, après tous les jeux ne sont pas toujours intéressants
neptonic publié le 20/05/2026 à 15:29
rendan ya jamais eu de 45 minutes blabla dans les SOP
tu racontes de la merde pour le coup...
barret49201 publié le 20/05/2026 à 15:37
J'espère FFVII Part 3
oreillesal publié le 20/05/2026 à 15:55
vous verray ™ ou pas
Pour l'instant à part un énième jeu d'homme en collant, un spin off Gaas moderne l'avenir s'annonce famélique, en espérant que le reste des productions ne glissent pas vers la PS6.
Allez, un petit Astrobot en guise de one more thing pour ravir l'audience.
zanpa publié le 20/05/2026 à 16:21
J’ai vu des vidéo leak de wolwerine … ca a l’air éclaté … après c’est pas de la version final c’est sûr, mais ce que j’ai vu ça a l’air de pas être ouf …

J’attends de voir si enfin ça sort les cartouche ou ça joue pisse froid avec des Gaas éclaté type le prochain Horizon lgbtq+
yanssou publié le 20/05/2026 à 16:30
Je sens que Kena 2 sera repoussé
gat publié le 20/05/2026 à 16:32
yanssou Je pense pas. Ils le sortiront en septembre-octobre. Le premier date de 2021.
yanssou publié le 20/05/2026 à 16:34
gat septembre ya deja wolverine et octobre me parait suicidaire, un décalage en janvier serait plus propice.
niflheim publié le 20/05/2026 à 16:38
"Plus de 60 minutes d'actualités, d'annonces et de dévoilements de gameplay provenant des plus grands studios du monde entier."

Si il y a pas Intergalactic et le projet de Cory Barlog cette fois. En plus un State of Play diffusé en salle de cinéma, annonce faite juste après que Hermen Hulst confirme les exclusivités. Rien qu'avec ces deux exclus, la PS5 va montrer ses muscles et sa supériorité technique face au catalogue PC et Xbox.

Vous allay voir comment on fait un AAA
gat publié le 20/05/2026 à 16:39
yanssou Ça s’engage que moi, mais entre sortir mon jeu en octobre ou janvier, par rapport à GTA VI, je le sors direct en octobre.
yanssou publié le 20/05/2026 à 16:44
gat Je mise soit début octobre comme pour Star wars racer ou report en 2027.
playstation2008 publié le 20/05/2026 à 16:48
J'ai peur et en même temps je veux voir... J'espère une date pour Kena 2
gat publié le 20/05/2026 à 16:53
yanssou Ah ouais j’avais complètement oublié SW Racer. Un bon jeu qui rappelle les années 2000
magneto860 publié le 20/05/2026 à 16:53
J'aimerais bien une date pour Plague Tale Resonance et une autre pour Tides of A. perso (A. car j'arrive jamais à l'écrire correctement).

Ces deux jeux manquaient au dernier SoP.
yanssou publié le 20/05/2026 à 17:09
gat Yep il est sur ma liste, ça a l'air bien fun
link49 publié le 20/05/2026 à 17:13
Hâte d'en voir plus sur Marvel's Wolverine, le prochain jeu que je prendrais sur Ps5 après Saros.
djfab publié le 20/05/2026 à 17:35
magneto860 : Plague Tale Resonance risque d'être plutôt dans le direct XBOX : il avait été dévoilé dans le direct XBOX il y a 1 an et il sera dans le game pass day one.
patrickleclairvoyant publié le 20/05/2026 à 17:50
Je n’attends plus rien de ces charlatans. Les deux constructeurs m’ont saouler pour cette gen
bignstarfox publié le 20/05/2026 à 18:53
Un sly Racoon Remake et Unchained 5 et j'achète la PS5
wickette publié le 20/05/2026 à 19:12


Très hâte de voir tout ça

Oui wolverine et le "nouveau" god of war orienté action prendra une part mais en 1H faut pas délirer, on aura aussi d'autres annonces tiers voir first
perse9 publié le 20/05/2026 à 19:34
en tout cas ce jeux fait parlé. Perso je n'ai jamais été attiré par les jeux de ce studio..et les dernier spiderman bien que bon techniquement ne m'ont pas faits changé d'avis. Après c'est bien pour le jeux solo j'espère qu'il se vendera aussi bien que spiderman.
nindo64 publié le 20/05/2026 à 22:41
Celui de février était pas mal. A voir pour celui-là
ouken publié le 20/05/2026 à 22:54
Moi j'ai pas kiffer Wolverine la version toile était comme le trailer et franchement c'est pas ouf très répétitif , a voir les autres trailers d'autre jeux j'ai hate
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marvel's Wolverine
3
Ils aiment
Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo