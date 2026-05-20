Officiel : le prochain State of Play est daté

Comme promis, même si l'on a trouvé le temps long, Marvel's Wolverine aura droit à sa nouvelle présentation durant ce printemps et c'est désormais précisément actée pour le 2 juin à 23h00 dans le cadre du State of Play annuel où d'autres jeux viendront faire part de leur présence, le tout pour environ 1h de show.
On vous laisse spéculer d'ici-là, sinon les insiders s'en chargeront à votre place.
J'ai prévenu sur les trolls.
Et y a rien d'un Wolverine Direct ou rien ne le prouve.
ça peut être 10mn sur ce jeu et 50mn sur le reste (surtout que Wolverine, c'est pas vraiment le type de jeu sur lequel tu peux focus 30 minutes).
La c'est l'europa League ( Sony ) avant la LDC ( Xbox et le grand PSG )
Hahaha
Mais potentiellement ce qui pourrait l'être (pas tous):
- le jeu de Barlog (cette année il sera présenté, reste à savoir quand)
- Intergalactic il faudra bien un trailer surtout s'il sort mi 2027
- le prochain Firesprite : Until Dawn 2 ?
- le prochain MM ?
- un GaaS ?
Une surprise genre le remake de Infamous/ou autre IP dont parlent les rumeurs ?
On sera vite fixé
J'ai lu qu'il y aurait une annonce pour un Hogwart Legacy 2, basé sur une série tv à venir.
Sony qui reviens en force enfin? esperons.
Le prochain ND (j'espère)
Le prochain Santa Monica (j'espère aussi)
Dans certaines rumeurs, ça parlait aussi du retour d'anciennes licences qui ont fait les beaux jours des premières machines playstations. Donc à voir...
Sinon ouais, il y aussi Phantom Blade Zero mais honnêtement, c'est pas ce qui me hype le plus car on en a déjà bien assez vu (même si ça mon most wanted chez sony)
Les vrais feux de l'amour de Marvel...
Vivement du slash aux griffes aiguisés pour cet hiver
Je suis pas tres super hero, mais je me dis qu'à part Spider man, batman, super man et peutetre iron man, j'ai pas l'impression que les autres sont tres vendeurs.
Mais je me trompe peutetre.
Hâte de voir plus de Wolverine et ce qu'ils nous réservent pour le reste du SoP. A noter qu'ils mettent en ligne des places pour voir l'évènement dans certains cinémas américains. J'espère que ça suppose un SoP avec de gros reveals
Mais on va essayer de rester calme et pas avoir trop d'attentes.
Mais bon je suppose qu'il vont pas trop prendre de risque, mais on ne sait jamais vu que le jeu a du être démarrer sous la tutelle de jimmy
jackfrost j'avoue...
Apres oui, si le jeu est excellent, toute façon ça se vendra.
Moi meme qui n y connais rien, si le jeu me plait beaucoup, je serai capable de racheter la ps5 que j'ai vendu fin 2023
tu racontes de la merde pour le coup...
Pour l'instant à part un énième jeu d'homme en collant, un spin off Gaas moderne l'avenir s'annonce famélique, en espérant que le reste des productions ne glissent pas vers la PS6.
Allez, un petit Astrobot en guise de one more thing pour ravir l'audience.
J’attends de voir si enfin ça sort les cartouche ou ça joue pisse froid avec des Gaas éclaté type le prochain Horizon lgbtq+
Si il y a pas Intergalactic et le projet de Cory Barlog cette fois. En plus un State of Play diffusé en salle de cinéma, annonce faite juste après que Hermen Hulst confirme les exclusivités. Rien qu'avec ces deux exclus, la PS5 va montrer ses muscles et sa supériorité technique face au catalogue PC et Xbox.
Vous allay voir comment on fait un AAA
Ces deux jeux manquaient au dernier SoP.
Très hâte de voir tout ça
Oui wolverine et le "nouveau" god of war orienté action prendra une part mais en 1H faut pas délirer, on aura aussi d'autres annonces tiers voir first