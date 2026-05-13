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PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Mardi prochain, le 19 mai, arriveront les nouveaux jeux de la gamme PlayStation Plus Extra (Premium aussi) avec ne principale tête d'affiche Star Wars Outlaws qui pourra prouver à chacun qu'il n'est plus le même qu'à son lancement (et c'est vrai).

PS Plus Extra :

- Star Wars Outlaws
- Red Dead Redemption 2
- Bramble : The Mountain King
- The Thaumaturge
- Flintlock : The Siege of Dawn
- Broken Sword : Shadows of the Templar – Reforged
- Enotria : The Last Song

PS Plus Premium :

- Time Crisis











1
Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 13/05/2026 à 16:01 par Gamekyo
commentaires (9)
skuldleif publié le 13/05/2026 à 16:05
ya le gamepass https://www.gamekyo.com/blog_article485556.html et ya cette daube , mais bon xbox n'existe pas donc ca évite de se poser trop de question
mattewlogan publié le 13/05/2026 à 16:09
C’est un très bon mois
zekk publié le 13/05/2026 à 16:15
The Thaumaturge, je l’ai pris Day one et j'ai vraiment bien aimé, c’est par le studio derrière le remake de the witcher
shinz0 publié le 13/05/2026 à 16:16
Red Dead Redemption 2, donnez-nous le patch PS5/XboxSeries
superpanda2 publié le 13/05/2026 à 16:27
Flkntlock est assez sympa mais on sent que le dev a ete rush ça se finit vite
losz publié le 13/05/2026 à 16:33
Un seul jeu retro et en plus c'est un jeu au lightgun donc 0 intérêt, vraiment à chier
zekk publié le 13/05/2026 à 16:34
losz Oui, je vois pas l'intérêt du premium
bourbon publié le 13/05/2026 à 17:52
zekk Le cloud pour le portal principalement ? Après c'est vrai que le Premium est une arnaque en l'état, il manque beaucoup trop de classiques de la PS1, PS2 et de la PSP, je ne parlerai pas de la PS3 étant donné que c'est uniquement du cloud...

Par contre, je ne dirais pas non à un abo sans les jeux du mois, mais juste au catalogue rétro pour 30/40€ par an, surtout s'il était plus complet…
jenicris publié le 13/05/2026 à 21:04
Le forcing que fait l'autre fanboy avec son GP
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Fiche descriptif
Star Wars Outlaws
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Nom : Star Wars Outlaws
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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