PS Plus Extra : les prochains jeux du service

Mardi prochain, le 19 mai, arriveront les nouveaux jeux de la gamme PlayStation Plus Extra (Premium aussi) avec ne principale tête d'affiche Star Wars Outlaws qui pourra prouver à chacun qu'il n'est plus le même qu'à son lancement (et c'est vrai).
PS Plus Extra :
- Star Wars Outlaws
- Red Dead Redemption 2
- Bramble : The Mountain King
- The Thaumaturge
- Flintlock : The Siege of Dawn
- Broken Sword : Shadows of the Templar – Reforged
- Enotria : The Last Song
Par contre, je ne dirais pas non à un abo sans les jeux du mois, mais juste au catalogue rétro pour 30/40€ par an, surtout s'il était plus complet…