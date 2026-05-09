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skuldleif > blog
recapitulatif des D1 Gamepass à venir en image
voila petit article recap en echo avec mon tuto plus bas

2026 (potentiellement 2027 pour fable)


D1 tiers 2027


D1 first party 2027/2028


indé 2026/2027 (liste non exhaustive )
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    mrponey, xynot, riddler
    posted the 05/09/2026 at 12:08 PM by skuldleif
    comments (12)
    ravyxxs posted the 05/09/2026 at 12:11 PM
    C'est beau, mais le GP ne prendra pas encore une fois.
    vohmp posted the 05/09/2026 at 12:11 PM
    Blade j'avais complétement oublier son existence, on a pas eu une info ni rien depuis son annonce.
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 12:12 PM
    et dans 1 mois Xbox showcase
    ratchet posted the 05/09/2026 at 12:14 PM
    vohmp vohmp ils font une battle avec le film
    marchand2sable posted the 05/09/2026 at 12:15 PM
    Vraiment bien.

    Le State of Decay 3 et le OD, je vais les surveiller de ouf les deux.
    jenicris posted the 05/09/2026 at 12:18 PM
    Cette année je ferais Halo, FH6, Fable et Gears.
    grospich posted the 05/09/2026 at 12:39 PM
    Subnautica 2.
    yogfei posted the 05/09/2026 at 12:40 PM
    2 jeux qui m'intéresse (Stranger et Resonance) j'ai bien fait de résilier je les achete en boite et je revends derriere ca me coutera bien moins cher
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 12:43 PM
    grospich ah bah ouep j'ai zappé
    yogfei libre a toi ,perso 3€/mois le GP ultimate c'est du no brain
    ravyxxs posted the 05/09/2026 at 01:04 PM
    jenicris Fable c'est l'année prochaine tonton
    grospich C'est un Early Access je suis trop deg.
    yogfei posted the 05/09/2026 at 01:19 PM
    skuldleif Le prix ne change rien si les jeux ne m'intéresse pas j'en ai marre du jeux vidéo fast food j'ai été abonné 3 ans a ce prix la pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi... Mais tant mieux si ca va a certains
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 01:21 PM
    yogfei qu'est ce que tu fout chez xbox si ni halo ni gears ni forza ni fable ni le Gamepass t'interesse
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