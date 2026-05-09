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skuldleif
> blog
recapitulatif des D1 Gamepass à venir en image
voila petit article recap en echo avec mon tuto plus bas
2026
(potentiellement 2027 pour fable)
D1 tiers 2027
D1 first party 2027/2028
indé 2026/2027
(liste non exhaustive )
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riddler
posted the 05/09/2026 at 12:08 PM by
skuldleif
comments (
12
)
ravyxxs
posted
the 05/09/2026 at 12:11 PM
C'est beau, mais le GP ne prendra pas encore une fois.
vohmp
posted
the 05/09/2026 at 12:11 PM
Blade
j'avais complétement oublier son existence, on a pas eu une info ni rien depuis son annonce.
skuldleif
posted
the 05/09/2026 at 12:12 PM
et dans 1 mois Xbox showcase
ratchet
posted
the 05/09/2026 at 12:14 PM
vohmp
vohmp
ils font une battle avec le film
marchand2sable
posted
the 05/09/2026 at 12:15 PM
Vraiment bien.
Le State of Decay 3 et le OD, je vais les surveiller de ouf les deux.
jenicris
posted
the 05/09/2026 at 12:18 PM
Cette année je ferais Halo, FH6, Fable et Gears.
grospich
posted
the 05/09/2026 at 12:39 PM
Subnautica 2.
yogfei
posted
the 05/09/2026 at 12:40 PM
2 jeux qui m'intéresse (Stranger et Resonance) j'ai bien fait de résilier je les achete en boite et je revends derriere ca me coutera bien moins cher
skuldleif
posted
the 05/09/2026 at 12:43 PM
grospich
ah bah ouep j'ai zappé
yogfei
libre a toi ,perso 3€/mois le GP ultimate c'est du no brain
ravyxxs
posted
the 05/09/2026 at 01:04 PM
jenicris
Fable c'est l'année prochaine tonton
grospich
C'est un Early Access je suis trop deg.
yogfei
posted
the 05/09/2026 at 01:19 PM
skuldleif
Le prix ne change rien si les jeux ne m'intéresse pas j'en ai marre du jeux vidéo fast food j'ai été abonné 3 ans a ce prix la pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi... Mais tant mieux si ca va a certains
skuldleif
posted
the 05/09/2026 at 01:21 PM
yogfei
qu'est ce que tu fout chez xbox si ni halo ni gears ni forza ni fable ni le Gamepass t'interesse
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Le State of Decay 3 et le OD, je vais les surveiller de ouf les deux.
yogfei libre a toi ,perso 3€/mois le GP ultimate c'est du no brain
grospich C'est un Early Access je suis trop deg.