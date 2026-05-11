Fallout : Aaron Paul rejoint la Saison 3 (Prime)

Il semble que la sagaversion série TV va encore jouer le jeu des guests car après Macaulay Culkin dans la Saison 2 (que l'on reverra très probablement), la production annonce avoir recruté un certain Aaron Paul pour la Saison 3. On ne présentera pas en détails le bonhomme, largement connu pour son rôle dans, et ayant déjà mis un rapide pied dans l'univers des adaptations JV au cinéma avec la tête d'affiche dePrime ajoute que le duo Annabel O'Hagan et Dave Register aura davantage de présence à l'écran, ce qui n'a rien d'étonnant vu l'évolution de l'arc scénaristique au sein des abris. Mais patience, le tournage vient seulement de débuter et nous ne découvrirons probablement pas cette Saison 3 avant mi ou fin 2027 dans le meilleur des cas.