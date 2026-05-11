Fallout : Aaron Paul rejoint la Saison 3 (Prime)
Il semble que la saga Fallout
version série TV va encore jouer le jeu des guests car après Macaulay Culkin dans la Saison 2 (que l'on reverra très probablement), la production annonce avoir recruté un certain Aaron Paul pour la Saison 3. On ne présentera pas en détails le bonhomme, largement connu pour son rôle dans Breaking Bad
, et ayant déjà mis un rapide pied dans l'univers des adaptations JV au cinéma avec la tête d'affiche de Need for Speed
.
Prime ajoute que le duo Annabel O'Hagan et Dave Register aura davantage de présence à l'écran, ce qui n'a rien d'étonnant vu l'évolution de l'arc scénaristique au sein des abris. Mais patience, le tournage vient seulement de débuter et nous ne découvrirons probablement pas cette Saison 3 avant mi ou fin 2027 dans le meilleur des cas.
publié le 11/05/2026 à 17:13 par Gamekyo
C'est difficile pour un acteur/actrice qui a eu une longue carrière dans une série culte de rebondir ailleurs par principe, c'est pas une mauvaise chose mais tu deviens trop grand et trop identifiable à ton rôle dans la série. T'as trop marqué les esprits quoi.
Les acteurs de Friends, de Game of Thrones etc. les exemples ne manquent pas.
(Bien sûr tu as des exceptions mais des acteurs comme Bryan Cranston était très connus et avait un portfolio diversifié avant Breaking Bad surtout et ça aide)