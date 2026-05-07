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Yuji Horii veut explorer l'idée de compagnon IA dans Dragon Quest et d'autres séries
Le 25 juin 2026 sortira au Japon la huitième et dernière extension majeure du MMO Dragon Quest X, concluant le scénario après 14 années de carrière, et apportant plus accessoirement avec elle « Chatty Slimey », un chatbot pour aider notamment les nouveaux-venus qui oseraient se lancer aujourd'hui dans l'aventure.

L'IA progresse donc, rien ne semble l'arrêter, et ce n'est pas Yuji Horii lui-même qui lui mettra des barrières vu ses déclarations auprès d'Automaton, estimant que c'est une excellente chose de pouvoir in-game parler à quelqu'un de naturel, lui qui depuis les débuts de la franchise a tenté justement de faire en sorte que les nombreux villageois parlent plus ou moins naturellement.

Vous voyez où ça veut en venir ? Alors non, Horii le dit bien, remplacer les villageois par l'IA « ne serait pas amusant » maaaaais l'homme souhaiterait explorer des « pistes » pour que le compagnon IA devienne justement un « compagnon » bien physique, peut-être pas pour les combats, mais pour pouvoir vous accompagner dans vos aventures quel que soit l'épisode et pourquoi pas « étendre ensuite cette idée à d'autres séries ». Un Moogle IA dans Final Fantasy XVII ? N'en soyez plus surpris.
  • Yuji Horii veut explorer l'idée de compagnon IA dans Dragon Quest et d'autres séries
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link49
publié le 07/05/2026 à 14:21 par Gamekyo
commentaires (6)
micheljackson publié le 07/05/2026 à 15:19
Normal, il y a une "IA" dans les combats de DQ depuis le 4 (meirei sasero, gangan ikouze, etc)
alucardhellsing publié le 07/05/2026 à 15:36
Je reve d'un DQ plus mature plus sombre comme Dai no daiboken mais bon je reve un peu vu que maintenant l'ere showa est terminé...
liberty publié le 07/05/2026 à 16:04
alucardhellsing l'Ere Showa ? shooooowa nanas !!!! Shooo shoo shooowananas ! Tu me tiens par l'ère Showa je te tiens par l'ananas ! Showananas !

Par contre l'ère est terminé depuis 1989..
micheljackson publié le 07/05/2026 à 16:46
liberty
C'était l'bon temps !
liberty publié le 07/05/2026 à 17:01
micheljackson oui !! Mais l'ère suivant Heisei à été le plus important au niveau des jeux vidéo. On a tout eu de la Snes à la Switch. C'était vraiment évolution sur évolution et jeux cultes sur jeux cultes niveau console. Même Dragon quest a eu les meilleurs episodes
oreillesal publié le 07/05/2026 à 17:12
liberty tu vas avoir des problèmes toi
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Dragon Quest XI S
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Nom : Dragon Quest XI S
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
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