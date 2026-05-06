Summer Game Fest : date et heure du show

Geoff Keighley a confirmé sans surprise que la conférence du Summer Game Fest se tiendrait bien de nouveau dans les premiers jours de juin, et plus précisément le 5 juin à 23h00 heure française, deux petits jours avant le Xbox Game Showcase (on attend toujours les plans pour PlayStation et Nintendo).
Si l'on se fit aux squatteurs habituels des events de Geoff, on serait tenté de miser sur de nouveaux aperçus pour des titres comme Atomic Heart 2 et Onimusha : Way of the Sword, et pourquoi pas aussi l'officialisation attendue de la nouvelle extension de The Witcher III (pour l'heure en rumeur, mais c'est insistant).
Un peu du foutage de gueule l’ambition first party sur cette première année, c’est à se demander pourquoi ils poussent une console 10 fois plus forte
Keiku : Wickette ne dit pas qu'il n'y a pas eu de jeux, il dit qu'il n'y a rien eu d'ambitieux. Mais des jeux Nintendo il y en a eu pas mal en 1 an !
Non les graphismes franchement je sais bien, j'ai un PC pour ça, je cherche juste des jeux nintendo plus ambitieux que sur une console de 2017, 10 fois moins puissante .
La puissance offre des possibilités de gameplay tout comme zelda botw ne peut pas tourner sur 3DS.
Mario Kart World, pas vraiment ambitieux niveau design, c'est pas une carte vide qui y changera, je pense vraiment ils ont manqué une occasion de faire mieux là, surtout après plus de 11 ans d'attentes après mario kart 8 wiiU
DK Bananza. Il y a du boulot après c'est pas le drame mais je m'attendais à moins répétitif et artistiquement j'ai trouvé ça vraiment très générique. J'ai surtout préféré Mario Odyssey sortie sur S1 en 2017
Xenoblade X switch 2 edition, franchement ils ont baclé le rendu (je suis très fan des xenoblade après mais ils ont vraiment été faineant)
Metroid Prime 4 est cross-gen, Kirby Air riders, le spin-off solo splatoon en mode vagues de mobs, le mario tennis il aurait pu sortir aussi sur S1 (et il n'est vraiment pas intéressant)..bon pas fou fou quoi, après c'est subjectif
Pokopia, j'ai bien aimé, alors ayant joué à Dragon quest builder 2 sur switch 1 c'était pas une claque technique mais c'était déjà original et ça marche bien le gameplay
Je suis pas du genre à vouloir ne pas aimer, j'attends que ça, du star fox, du zelda oot remake, des nouveaux jeux mais là je me dis qu'en 2017 tout était beaucoup plus ambitieux entre BOTW, Odyssey, Xenoblade chronicles 2 etc. Je ne vois pas ça là pour le moment
- Mario Kart World, certains sont déçu, mais c'est ambitieux, ils ont tenté qqchose !
- Donkey Kong Bananza, même s'il est moins bon que Mario Odyssey, est ambitieux malgré tout !
- Pour Xeno, il suffit d'attendre leur nouveau jeu, ça ne devrait plus trop tarder
- Metroid Prime 4 est cross gen, mais est ambitieux quand même, même s'il aurait pu être meilleur.
En conclusion, je ne trouve pas que ça manquait tant d'ambition que ça, c'est juste un peu moins bon que ce qu'on aurait pu espérer.
J'attends pas grand chose sinon, depuis que c'est plus l'E3 et depuis la gen PS5 il n'y a rien eu de bien excitant faut dire...
MKW je trouve que c'est pas le fait de tenter quelque chose le soucis mais justement l'ambition derrière
Le mode balade en tout franchise....où est l'ambition derrière ? Ils ont mis longuement en avant ce mode mais après 5 minutes à collecter des stickers/skins j'ai plus jamais voulu, tout ce temps de dev perdu pour ça, c'est dommage
Le nombre de joueurs et la taille des map, c'est bien,...mais l'ajout de la mécanique du saut chargé...c'est vraiment (subjectivement) quelque chose que j'ai detesté, je préfère très largement trouvé les raccourcis/tricks sur MK8 que sur MKW où j'ai à gérer toute la verticalité et les murs sur des maps beaucoup plus grande, c'est limite une corvée, je continue de jouer à MKW et j'apprécie bien le jeu quand même.
Xenoblade X le truc c'est que j'adore ce jeu et je le trouve beaucoup trop sous-côté, sortir une version switch 2 baclée par fainéantise/budget, c'est à l'antithèse de l'ambition justement, je sais bien que xenoblade 4 sera mieux mais quand tu sors une switch 2 edition j'attends un minimum d'efforts.