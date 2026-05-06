Summer Game Fest : date et heure du show

Geoff Keighley a confirmé sans surprise que la conférence du Summer Game Fest se tiendrait bien de nouveau dans les premiers jours de juin, et plus précisément le 5 juin à 23h00 heure française, deux petits jours avant le Xbox Game Showcase (on attend toujours les plans pour PlayStation et Nintendo).Si l'on se fit aux squatteurs habituels des events de Geoff, on serait tenté de miser sur de nouveaux aperçus pour des titres commeet, et pourquoi pas aussi l'officialisation attendue de la nouvelle extension de(pour l'heure en rumeur, mais c'est insistant).