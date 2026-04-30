Nouvelle chute de revenus pour la branche Xbox, mais les tiers sauvent les meubles Nouvelle chute de revenus pour la branche Xbox, mais les tiers sauvent les meubles

Xbox livre ses résultats fiscaux pour le trimestre clos le 31 mars dernier, avec une fois de plus des résultats en baisse sur le hardware, ce qui n'est certes pas étonnant à ce stade de la génération mais -33 % par rapport à 2025 pour une console déjà à la traîne, ça doit surtout donner envie à Microsoft d'aborder au plus vite l'étape Helix.



Le global de la branche JV est en chute de seulement -7 %, la bouée de sauvetage venant du secteur « contenu & services » et un apparent bon souffle d'air par les royalties tiers, donc merci Resident Evil Requiem et Crimson Desert par exemple.



Asha Sharma est aussitôt intervenue pour indiquer sans détour que la croissance des joueurs et les revenus n'ont toujours pas atteint leurs objectifs, mais la marge bénéficiaire est néanmoins meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. On espère que la transparence voulue par l'éloquente nouvelle PDG permettra à l'avenir de repartir avec des rapports un peu plus complet, comme le nombre d'abonnés Game Pass.