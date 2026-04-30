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Nouvelle chute de revenus pour la branche Xbox, mais les tiers sauvent les meubles
Xbox livre ses résultats fiscaux pour le trimestre clos le 31 mars dernier, avec une fois de plus des résultats en baisse sur le hardware, ce qui n'est certes pas étonnant à ce stade de la génération mais -33 % par rapport à 2025 pour une console déjà à la traîne, ça doit surtout donner envie à Microsoft d'aborder au plus vite l'étape Helix.

Le global de la branche JV est en chute de seulement -7 %, la bouée de sauvetage venant du secteur « contenu & services » et un apparent bon souffle d'air par les royalties tiers, donc merci Resident Evil Requiem et Crimson Desert par exemple.

Asha Sharma est aussitôt intervenue pour indiquer sans détour que la croissance des joueurs et les revenus n'ont toujours pas atteint leurs objectifs, mais la marge bénéficiaire est néanmoins meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. On espère que la transparence voulue par l'éloquente nouvelle PDG permettra à l'avenir de repartir avec des rapports un peu plus complet, comme le nombre d'abonnés Game Pass.
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publié le 30/04/2026 à 08:29 par Gamekyo
commentaires (19)
newtechnix publié le 30/04/2026 à 08:50
Asha Sharma est aussitôt intervenue pour indiquer sans détour que la croissance des joueurs et les revenus n'ont toujours pas atteint leurs objectifs, mais la marge bénéficiaire est néanmoins meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. On espère que la transparence voulue par l'éloquente nouvelle PDG permettra à l'avenir de repartir avec des rapports un peu plus complet, comme le nombre d'abonnés Game Pass.

Un rapport avec les fermetures de studios ou vagues de licenciements peut-être
nobleswan publié le 30/04/2026 à 08:56
Bien fait pour leur gueules, c'est mérité. Quand tu respecte pas l'industrie console et ta principale fanbase voilà ce qu'il se passe.

Ils ont du pain sur la planche avec la Helix pour récupérer leur joueurs. Revenir la bouche en cœur en criant Return of Xbox c'est trop facile pour l'instant.
sasquatsch publié le 30/04/2026 à 09:07
Le boulot est gargantuesque car récupérer des clients qui étaient fidèles est 10 plus difficile que faire monter à bord des nouveaux venus et comme le plan GP combi séries S n'a pas fonctionné comme espéré...
Il suffit de voir les plateformes de deuxième main... Il n'y a que des Series S et X en vente
newtechnix publié le 30/04/2026 à 09:14
Le projet Helix va vraiment être passionnant étant donné la situation, on va être curieux de voir comment ils vont remettre Xbox sur les rails.
jenicris publié le 30/04/2026 à 09:15
Normal et les ventes de Helix (au vu du prix attendu), seront encore pire
kameofever publié le 30/04/2026 à 09:47
J'ai bien peur que le mal soit trop profond pour que la future XBOX réponde aux exigences de ventes de Microsoft.
Ce qui va favoriser encore plus les deux acteurs du marché qui dominent outrageusement (Sony et Nintendo).
Au détriment des joueurs/consommateurs.
Même s'ils ne sont pas des GAFAMS, ils agissent de plus en plus de la même manière...
octobar publié le 30/04/2026 à 10:14
plus bas que sous terre ça ne peut qu'aller mieux pour résumer
newtechnix publié le 30/04/2026 à 10:36
kameofever quand tu vois la collab naruto x efootball de konami...t'as envie de dire qu'en fait les jours du JV sont comptés.
walterwhite publié le 30/04/2026 à 10:47
Comment ils font pour se surpasser dans la médiocrité ?
gasmok2 publié le 30/04/2026 à 10:52
S'ils font les choses suivantes, ça pourrait fonctionner, mais pour ça il faut que MS arrête de voir qu'à court terme:

- Online Gratuit
- GP à la carte (tu prends les options qui t’intéressent et tu payes en conséquence).
- Retour des exclusivités consoles
- Réinvestir dans le support physique
jenicris publié le 30/04/2026 à 11:10
gasmok2 le online gratuit ça sera seulement avec un écosystème ouvert (un PC déguisé donc) et donc non subventionné, qui coûtera une blinde
On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit.

Quand au physique chez Microsoft, aucune chance.
khazawi publié le 30/04/2026 à 11:18
Même en vendant sur Steam, PS et dans une moindre mesure Nintendo, ça continue à baisser niveau chiffres...
heracles publié le 30/04/2026 à 11:32
gasmok2 Et tu rajoutes un prix abordable pour la console, mais j'en doute
romgamer6859 publié le 30/04/2026 à 11:42
jenicris
Le pc m'attire mais pas les moyens j'avoue
altendorf publié le 30/04/2026 à 11:50
Lies of P même sans Philou.
gasmok2 publié le 30/04/2026 à 11:51
jenicris heracles
Après, entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils feront, il y aura un gouffre c'est certain
ravyxxs publié le 30/04/2026 à 13:53
Asha Sharma après la sortie de la Helix qui va toooooooout doucement faire passer le supositoire aux fans en XBOX en disant qu'ils ont bien réfléchi, murement, et qu'ils fallaient pour le bien de tout, apprécier XBOX, day one, PARTOUT !!

****Nous sommes tiers et vous ne serez pas déçu !!****

stardustx publié le 30/04/2026 à 14:57
mais la marge bénéficiaire est néanmoins meilleure qu'elle ne l'était il y a un an

je crois que c'est l'argument de damage control le plus lunaire que j'ai jamais lu, si tu vends à 100 euros un truc qui te reviens à 1 euro, ta marge bénéficiaire est colossale même si personne n'achète




la bouée de sauvetage venant du secteur « contenu & services » et un apparent bon souffle d'air par les royalties tiers

ça doit surtout donner envie à Microsoft d'aborder au plus vite l'étape Helix.


Alors si la console conformément aux rumeurs et aux insinuations permet aux gens d acheter leurs jeux sur steam à la place du store propriétaire sur lequel ils touchent ces fameuses royalties, je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment envie de passer au plus vite sur une console qui va faire disparaître le seul truc qui sauve un peu les meubles de leur bilan comptable

Et si cette helix ne permet pas d'acheter ses jeux pc sur des stores tiers... je ne vois pas vraiment comment ils vont attirer le client après 2 générations précédentes chaotiques, des dirigeants qui mentent/jouent sur les mots en permanence, une marque qui change radicalement de direction tous les deux ans...
jobiwan publié le 30/04/2026 à 17:11
Toujours à côté de la plaque avec vos pourcentages qui font référence à aucun chiffre quantifiée !!!

Si en 2024, XBOX à vendu 2 consoles, et l'année suivante 1 console, baisse de -50%, quelle catastrophe ! Non lorsqu’on ramène des comparaisons avec des chiffres quantifiés.
Si on transpose chez Playstation, en 2024, 20 consoles vendues et l'année suivante 10 consoles. Incroyable baisse également de -50%.
Qui des 2 constructeurs accusant tout deux d'une baisse de vente de -50% dans mes 2 exemples est le plus perdant ?

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