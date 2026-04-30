Nouvelle chute de revenus pour la branche Xbox, mais les tiers sauvent les meubles
Xbox livre ses résultats fiscaux pour le trimestre clos le 31 mars dernier, avec une fois de plus des résultats en baisse sur le hardware, ce qui n'est certes pas étonnant à ce stade de la génération mais -33 % par rapport à 2025 pour une console déjà à la traîne, ça doit surtout donner envie à Microsoft d'aborder au plus vite l'étape Helix.
Le global de la branche JV est en chute de seulement -7 %, la bouée de sauvetage venant du secteur « contenu & services » et un apparent bon souffle d'air par les royalties tiers, donc merci Resident Evil Requiem et Crimson Desert par exemple.
Asha Sharma est aussitôt intervenue pour indiquer sans détour que la croissance des joueurs et les revenus n'ont toujours pas atteint leurs objectifs, mais la marge bénéficiaire est néanmoins meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. On espère que la transparence voulue par l'éloquente nouvelle PDG permettra à l'avenir de repartir avec des rapports un peu plus complet, comme le nombre d'abonnés Game Pass.
publié le 30/04/2026 à 08:29 par Gamekyo
Un rapport avec les fermetures de studios ou vagues de licenciements peut-être
Ils ont du pain sur la planche avec la Helix pour récupérer leur joueurs. Revenir la bouche en cœur en criant Return of Xbox c'est trop facile pour l'instant.
Il suffit de voir les plateformes de deuxième main... Il n'y a que des Series S et X en vente
Ce qui va favoriser encore plus les deux acteurs du marché qui dominent outrageusement (Sony et Nintendo).
Au détriment des joueurs/consommateurs.
Même s'ils ne sont pas des GAFAMS, ils agissent de plus en plus de la même manière...
- Online Gratuit
- GP à la carte (tu prends les options qui t’intéressent et tu payes en conséquence).
- Retour des exclusivités consoles
- Réinvestir dans le support physique
On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit.
Quand au physique chez Microsoft, aucune chance.
Le pc m'attire mais pas les moyens j'avoue
Après, entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils feront, il y aura un gouffre c'est certain
****Nous sommes tiers et vous ne serez pas déçu !!****
je crois que c'est l'argument de damage control le plus lunaire que j'ai jamais lu, si tu vends à 100 euros un truc qui te reviens à 1 euro, ta marge bénéficiaire est colossale même si personne n'achète
la bouée de sauvetage venant du secteur « contenu & services » et un apparent bon souffle d'air par les royalties tiers
ça doit surtout donner envie à Microsoft d'aborder au plus vite l'étape Helix.
Alors si la console conformément aux rumeurs et aux insinuations permet aux gens d acheter leurs jeux sur steam à la place du store propriétaire sur lequel ils touchent ces fameuses royalties, je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment envie de passer au plus vite sur une console qui va faire disparaître le seul truc qui sauve un peu les meubles de leur bilan comptable
Et si cette helix ne permet pas d'acheter ses jeux pc sur des stores tiers... je ne vois pas vraiment comment ils vont attirer le client après 2 générations précédentes chaotiques, des dirigeants qui mentent/jouent sur les mots en permanence, une marque qui change radicalement de direction tous les deux ans...
Si en 2024, XBOX à vendu 2 consoles, et l'année suivante 1 console, baisse de -50%, quelle catastrophe ! Non lorsqu’on ramène des comparaisons avec des chiffres quantifiés.
Si on transpose chez Playstation, en 2024, 20 consoles vendues et l'année suivante 10 consoles. Incroyable baisse également de -50%.
Qui des 2 constructeurs accusant tout deux d'une baisse de vente de -50% dans mes 2 exemples est le plus perdant ?
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