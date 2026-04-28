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La fermeture de Spiders serait actée
Et voilà, c'était sûr mais la mauvaise nouvelle fait quand même mal : nos confrères de Origami déclarent par des sources proches du dossier que c'est terminé pour le studio français Spiders, fêtant ses 18 ans d'existence avec une fermeture, Nacon n'ayant plus les moyens d'assurer leur avenir, et aucun repreneur ne s'est manifesté.

Une bien triste conclusion pour une boîte qui a peu à peu grimpé sur la scène du RPG jusqu'à la consécration Greedfall, avant d'enchaîner les mauvais choix entre un soulsborne oublié (Steelrising) et un Greedfall 2 aucunement comme les fans l'attendaient.





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publié le 28/04/2026 à 14:51 par Gamekyo
commentaires (9)
spartan1985 publié le 28/04/2026 à 16:06
Fais chier, j'ai bien apprécié leurs titres.
altendorf publié le 28/04/2026 à 16:18
Je suis surpris que Focus n'est pas souhaité reprendre le studio.
bladagun publié le 28/04/2026 à 16:22
Arffff vraiment naze
tristram publié le 28/04/2026 à 17:15
avoir été racheté par Nacon n'etait déja pas en leur faveur . reste a savoir qui sera le suivant car ils ne sont sûrement pas les seuls a devoir baisser le rideau .
apollokami publié le 28/04/2026 à 17:16
J'ai du mal à croire que personne n'ait voulu les racheter, ça devait vraiment aller mal dans le studio
roivas publié le 28/04/2026 à 18:22
Triste. je sais pas si Greedfall 2 n'est pas comme les fans l'attendait, en tout cas, j'ai fait les 2 & j'ai aimé les 2.
Vraiment dommage :/
coconutsu publié le 28/04/2026 à 19:23
C'est dommage, c'était sympa de voir le studio grandir, après ils se sont complètement foiré avec greedfall 2.
fritesmayo76 publié le 28/04/2026 à 20:26
tristram Je mise sur les devs de Test Drive Unlimited, ils le cherchent tellement avec leurs majs en bois
ichachi publié le 28/04/2026 à 20:35
C'est pas triste non plus. On peut porter de l'affection pour les tentatives honnêtes du studio, mais on voit qu'il n'avait pas les épaules pour maintenir un certain niveau de qualité.
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Fiche descriptif
GreedFall II : The Dying World
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Nom : GreedFall II : The Dying World
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Spiders
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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