La fermeture de Spiders serait actée

Et voilà, c'était sûr mais la mauvaise nouvelle fait quand même mal : nos confrères de Origami déclarent par des sources proches du dossier que c'est terminé pour le studio français Spiders, fêtant ses 18 ans d'existence avec une fermeture, Nacon n'ayant plus les moyens d'assurer leur avenir, et aucun repreneur ne s'est manifesté.Une bien triste conclusion pour une boîte qui a peu à peu grimpé sur la scène du RPG jusqu'à la consécration, avant d'enchaîner les mauvais choix entre un soulsborne oublié () et unaucunement comme les fans l'attendaient.