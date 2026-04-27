[RUMEUR] L'autre remake de Assassin's Creed évoqué par un insider

Auteur de nombreux leaks autour d'Ubisoft, comme bien du monde si on regarde bien, le twittos xJ0nathan révèle que « l'autre » remake deévoqué par Tom Henderson serait tout simplement le tout premier épisode de la série, du moins selon des propos qui dateraient de 2023, obligeant à prendre quelques pincettes vu les purges effectuées entre temps par l'éditeur.Reste que si l'original a sacrément vieilli même dans sa structure et qu'il demanderait un certain travail de fond, l'affaire resterait bonne pour les développeurs vu la possibilité de réutiliser de nombreux assets de. « A suivre », vu qu'on accueillera déjàen juillet.