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[RUMEUR] L'autre remake de Assassin's Creed évoqué par un insider
Auteur de nombreux leaks autour d'Ubisoft, comme bien du monde si on regarde bien, le twittos xJ0nathan révèle que « l'autre » remake de Assassin's Creed évoqué par Tom Henderson serait tout simplement le tout premier épisode de la série, du moins selon des propos qui dateraient de 2023, obligeant à prendre quelques pincettes vu les purges effectuées entre temps par l'éditeur.

Reste que si l'original a sacrément vieilli même dans sa structure et qu'il demanderait un certain travail de fond, l'affaire resterait bonne pour les développeurs vu la possibilité de réutiliser de nombreux assets de Mirage. « A suivre », vu qu'on accueillera déjà Black Flag Resynced en juillet.

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publié le 27/04/2026 à 06:17 par Gamekyo
commentaires (19)
cyr publié le 27/04/2026 à 06:21
Donc a force d'avoir user juste a la corde leur modèle, il vont en faire des remake?

C'est la catastrophe......
nyseko publié le 27/04/2026 à 06:36
Le premier mériterait clairement un remake, il a du potentiel mais était très très limité par la technologie de l'époque.
taiko publié le 27/04/2026 à 07:02
La nouvelle dernière mauvaise idée d'ubi pour s'enterrer définitivement. Faire des remakes.
J'avoue que c'était le seul truc qu'ils n'avaient étrangement pas fait pour avoir du fric.
gasmok2 publié le 27/04/2026 à 07:03
Le premier mériterai clairement un petit remake.
J'ai jamais vraiment compris le chox d'Ubisoft de refaire Black Flag (que j'aime beaucoup) et pas le premier.
pharrell publié le 27/04/2026 à 07:07
Disons que le 1er était très répétitif. Donc s'ils ne font pas un vrai remake pour revoir l'histoire et le gameplay ça m'intéresse pas...
ouroboros4 publié le 27/04/2026 à 07:09
cyr Qu'est ce que tu peux négatif en permanence, c'est fou.

Le Premier aura un remake largement bienvenu étant donner qu'il aura bientôt 20 ans et qu'il a terriblement mal vieilli
verseb publié le 27/04/2026 à 07:19
ouroboros4 sur le fond il n'a pas tort. Bcp de reproches sont faits à Ubisoft sur leurs boucle de gameplay qui tourne en rond et ... Ils veulent nous refaire un remake du 1er AC qui est redondant au possible ( même si je pense que des améliorations à ce niveau seront amenées).
Et à ce moment là autant refaire tous les AC mais les remakes ça commence à bien faire
ouroboros4 publié le 27/04/2026 à 07:21
verseb si çe permet de redonner un coup de jeux aux premiers jeux, qui sont vraiment plus axé Assassin's Creed pour le coup, tant mieux

A moins que vous vouliez encore de l'open world RPG comme depuis Origin's?
shincloud publié le 27/04/2026 à 07:22
ouroboros4 C'est l'une des raisons de pourquoi je traîne plus trop ici, les gens sont beaucoup trop chiants et blasés de la vie.
raioh publié le 27/04/2026 à 07:27
Cyr C'est une direction assez logique pour eux en vrai quand tu vois les succès actuel de Capcom et ses remakes de Resident Evil. Le 1er AC va avoir 20 ans quand même et c'était clairement une licence qui avait un immense succès sur toute une génération de joueurs donc il y a moyen de se relancer et c'est exactement ça qu'ils ont besoin en ce moment
sosky publié le 27/04/2026 à 08:17
Obligé que ça va utiliser des assets de Mirage effectivement
adamjensen publié le 27/04/2026 à 08:19
Pour le 1, si c’est un Vrai Remake, là ça m’intéresse.
brook1 publié le 27/04/2026 à 08:22
Ça va permettre de faire découvrir le jeu à un public qui était trop jeune à l'époque ou même pas né. Faut arrêter de faire les vieux cons
sasquatsch publié le 27/04/2026 à 08:51
gasmok2 je préconise a fond ce choix du remake de black flag... Capitaliser sur un des épisodes les plus vendus... Et y croire a fond que le potentiel des pirates est existant même si skull et bones a foiré. Perso je préfère BF au premier...
Le seul truc bien c'est leur lore avec Desmond miles... Mais vu comme c'est parti en pirouette ce pan scénaristique... Ce serait embrouiller les jeunes ... Mouarf
gasmok2 publié le 27/04/2026 à 09:03
sasquatsch
Je trouve Black Flag toujours joli aujourd'hui (je l'avais fait sur PS4).
Du cou pun remake je trouve ça un peu trop tôt perso, même si les qualités du jeu sont indéniables.

Concernant le premier, j'aurai tellement aimé qu'ils étoffent l'histoire avec Desmond, il y avait tellement de potentiel.
Mais ces tocards ont tout raté.
Je rêvais d'un Assassin's creed à notre époque (sans le foin^^)
rogeraf publié le 27/04/2026 à 09:11
Je sens qu'on va en manger du Remake chez UbiSoft. J'en suis tout moite
sasquatsch publié le 27/04/2026 à 09:15
gasmok2 clair que c'est d'un incohérent d'avoir complètement raté ce scénario ils ne savaient tout simplement pas où aller...
Le potentiel est là et peut tj être récupéré,
En ce qui concerne black flag... L'ayant seulement débuté genre 5-8h de jeu sur PS3... C'est comme si jamais fait et les vidéos comparatives montrent ici et là une réelle différence graphique même si le jeu de base reste encore très joli de nos jours... Mais comme je l'avais payé 10-15€ en occase dans le temps je veux bien me reprendre le resync a 35-40 boules un peu plus tard... Car après avoir fait la demo de skull bones, ça m'avait donné envie de d'arpenter ce p'tit monde de fripouilles
gasmok2 publié le 27/04/2026 à 10:04
Je te comprends.
Je prendrai ce remake à petit prix, car BF reste un excellent jeu.

Si tu ne l'a pas pas, tu adoré le monde de la piraterie...sans compter sa BO qui est géniale
altendorf publié le 27/04/2026 à 10:24
A ce niveau là c’est un reboot de la franchise qu’il faut !
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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