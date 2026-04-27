[RUMEUR] L'autre remake de Assassin's Creed évoqué par un insider
Auteur de nombreux leaks autour d'Ubisoft, comme bien du monde si on regarde bien, le twittos xJ0nathan révèle que « l'autre » remake de Assassin's Creed
évoqué par Tom Henderson serait tout simplement le tout premier épisode de la série, du moins selon des propos qui dateraient de 2023, obligeant à prendre quelques pincettes vu les purges effectuées entre temps par l'éditeur.
Reste que si l'original a sacrément vieilli même dans sa structure et qu'il demanderait un certain travail de fond, l'affaire resterait bonne pour les développeurs vu la possibilité de réutiliser de nombreux assets de Mirage
. « A suivre », vu qu'on accueillera déjà Black Flag Resynced
en juillet.
publié le 27/04/2026 à 06:17 par Gamekyo
C'est la catastrophe......
J'avoue que c'était le seul truc qu'ils n'avaient étrangement pas fait pour avoir du fric.
J'ai jamais vraiment compris le chox d'Ubisoft de refaire Black Flag (que j'aime beaucoup) et pas le premier.
Le Premier aura un remake largement bienvenu étant donner qu'il aura bientôt 20 ans et qu'il a terriblement mal vieilli
Et à ce moment là autant refaire tous les AC mais les remakes ça commence à bien faire
A moins que vous vouliez encore de l'open world RPG comme depuis Origin's?
Le seul truc bien c'est leur lore avec Desmond miles... Mais vu comme c'est parti en pirouette ce pan scénaristique... Ce serait embrouiller les jeunes ... Mouarf
Je trouve Black Flag toujours joli aujourd'hui (je l'avais fait sur PS4).
Du cou pun remake je trouve ça un peu trop tôt perso, même si les qualités du jeu sont indéniables.
Concernant le premier, j'aurai tellement aimé qu'ils étoffent l'histoire avec Desmond, il y avait tellement de potentiel.
Mais ces tocards ont tout raté.
Je rêvais d'un Assassin's creed à notre époque (sans le foin^^)
Le potentiel est là et peut tj être récupéré,
En ce qui concerne black flag... L'ayant seulement débuté genre 5-8h de jeu sur PS3... C'est comme si jamais fait et les vidéos comparatives montrent ici et là une réelle différence graphique même si le jeu de base reste encore très joli de nos jours... Mais comme je l'avais payé 10-15€ en occase dans le temps je veux bien me reprendre le resync a 35-40 boules un peu plus tard... Car après avoir fait la demo de skull bones, ça m'avait donné envie de d'arpenter ce p'tit monde de fripouilles
Je prendrai ce remake à petit prix, car BF reste un excellent jeu.
Si tu ne l'a pas pas, tu adoré le monde de la piraterie...sans compter sa BO qui est géniale