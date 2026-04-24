Le joli Orbitals s'offre 4 minutes de gameplay

Le tout jeune studio Shapefarm souhaite montrer plus pleinement ses intentions avec une nouvelle présentation de, cette exclusivité Switch 2 qui viendra (on le remarque) s'appuyer sur les codes des jeux Josef Fares par sa coopération obligatoire, que ce soit en split-screen, en Gameshare (aussi sur Switch 1) et tout simplement en ligne.Il faudra attendre cet été pour juger tout cela, mais on peut au moins dire que le jeu se démarque au moins de ses modèles sur le plan esthétique avec son délire anime 90s jusqu'aux cinématiques intégralement faites par les japonais de Studio Massket (garanties sans IA).