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Le joli Orbitals s'offre 4 minutes de gameplay
Le tout jeune studio Shapefarm souhaite montrer plus pleinement ses intentions avec une nouvelle présentation de Orbitals, cette exclusivité Switch 2 qui viendra (on le remarque) s'appuyer sur les codes des jeux Josef Fares par sa coopération obligatoire, que ce soit en split-screen, en Gameshare (aussi sur Switch 1) et tout simplement en ligne.

Il faudra attendre cet été pour juger tout cela, mais on peut au moins dire que le jeu se démarque au moins de ses modèles sur le plan esthétique avec son délire anime 90s jusqu'aux cinématiques intégralement faites par les japonais de Studio Massket (garanties sans IA).

6
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toni, aeris919, kisukesan, kali, drybowser, newtechnix
publié le 24/04/2026 à 11:45 par Gamekyo
commentaires (5)
aeris919 publié le 24/04/2026 à 11:55
Excellent le fait de pouvoir faire du Gameshare meme avec une Switch 1

A la maison il y a qu’une seule Switch 2 mais il y a plusieurs Switch 1

Vivement
mattewlogan publié le 24/04/2026 à 11:56
J’adore
Gros D1
newtechnix publié le 24/04/2026 à 14:50
le goty bon si une version PS5 arrive je ne suis pas contre pour un framerate plus stable.
wickette publié le 24/04/2026 à 15:12
Day one
newtechnix
Perso c'est dommage de voir chaque jeu ramer, autant un cyberpunk je veux bien mais là le hardware devrait pouvoir bien gérer un jeu comme ça même en couch coop
ducknsexe publié le 24/04/2026 à 15:55
Le vrai Goty
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Fiche descriptif
Orbitals
2
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Nom : Orbitals
Support : Switch 2
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Shapefarm
Genre : action
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