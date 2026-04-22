La surprise The Alters a presque doublé ses ventes depuis son lancement

Bonne petite surprise de 2025,avait pour le moins démarré en douceur avec 280.000 ventes sa semaine de lancement, suffisant pour satisfaire l'éditeur qui comptait néanmoins sur du rab sur la longueur, et le bouche-à-oreille a eu son petit effet : moins d'un an après, ce jeu de gestion/social a quasiment doublé son quota pour atteindre désormais les 545.000 unités écoulées.11-bit rappelle d'ailleurs qu'un DLC arrivera au printemps (ou en été), ainsi que deux autres DLC pourqui d'ailleurs a dépassé les 880.000 ventes. Les prochaines grosses sorties seront la 1.0 depuis en 2027, une sorte de Harvest Moon mais sans la joie ni la bonne humeur comme vous pouvez le voir ci-dessous.Et pour l'avenir :- Remake desous Unreal Engine 5 (2027/2028)- Spin-off dedans un autre genre (2028/2029)- Remake desous Unreal Engine 5 (2028/2029)- Nouvelle licence (2029/2030)- Nouvelle licence de la team(2030/2031)