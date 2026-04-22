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La surprise The Alters a presque doublé ses ventes depuis son lancement
Bonne petite surprise de 2025, The Alters avait pour le moins démarré en douceur avec 280.000 ventes sa semaine de lancement, suffisant pour satisfaire l'éditeur qui comptait néanmoins sur du rab sur la longueur, et le bouche-à-oreille a eu son petit effet : moins d'un an après, ce jeu de gestion/social a quasiment doublé son quota pour atteindre désormais les 545.000 unités écoulées.

11-bit rappelle d'ailleurs qu'un DLC arrivera au printemps (ou en été), ainsi que deux autres DLC pour Frotspunk 2 qui d'ailleurs a dépassé les 880.000 ventes. Les prochaines grosses sorties seront la 1.0 de Moonlighter 2 puis en 2027 Crop, une sorte de Harvest Moon mais sans la joie ni la bonne humeur comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Et pour l'avenir :

- Remake de Frostpunk sous Unreal Engine 5 (2027/2028)
- Spin-off de Frostpunk dans un autre genre (2028/2029)
- Remake de This War of Mine sous Unreal Engine 5 (2028/2029)
- Nouvelle licence (2029/2030)
- Nouvelle licence de la team The Alters (2030/2031)





3
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adamjensen, jaysennnin, 22
publié le 22/04/2026 à 07:05 par Gamekyo
commentaires (3)
maxx publié le 22/04/2026 à 08:38
Il est carrément dans ma todo! J'aimerais bien une version Switch 2 pour y jouer facilement n'importe où

Plus je me fais ce genre de réflexion, plus je me dis qu'une PS Portable pourrait me convaincre...
sasquatsch publié le 22/04/2026 à 08:56
Encore sous blister... Il attendra encore quelques mois...le temps de finir au moins 5 autres jeux en cours...dur dur la vie de Gamer avec ce nombre incroyable de bons jeux qui sortent chaque année
Dommage qu'il ne fasse pas plus de ventes... Peut être qu'avec la prochaine grosse baisse de prix
22 publié le 22/04/2026 à 10:35
Ce jeu m'a mit une putain de baffe, et il m'en faut beaucoup pour me surprendre a mon âge. Il avait sa place dans les nomination pour le GOTY 25 rien que pour le scénar et le gameplay super exigeant. Pour ceux qui aiment le solo a l'extrême: foncez!
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Fiche descriptif
The Alters
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Nom : The Alters
Support : PC
Editeur : 11 bit Studios
Développeur : 11 Bit Studios
Genre : Survie
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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