Game Pass : vers une formule ''à la carte'' ? Game Pass : vers une formule ''à la carte'' ?

La mise en retrait du « Call of Duty – Day One Game Pass » et une baisse de prix de l'abonnement furent les annonces phares d'hier, et Jez Corden de Windows Central (l'un des premiers à avoir évoqué cette possibilité via ses sources proches du dossier) ne pouvait que revenir sur le sujet en pointant à l'avance un autre élément : selon les mêmes sources, l'objectif à long terme pour la nouvelle boss Asha Sharma serait de rendre le Game Pass encore plus attractif en développant une formule « à la carte ».



En gros, constituer son propre abonnement avec uniquement ce qui nous intéresse et pouvoir ainsi gratter quelques précieux euros en se débarrassant du superflus si on en voit pas l'intérêt (ou que l'on a tout simplement pas le temps). On peut par exemple essayer d'imaginer à combien descendrait le prix du Game Pass Ultimate (désormais à 20,99€ au lieu de 26,99€) si on lui retirait également le Fortnite Crew, l'EA Play et l'Ubi+.



Par exemple, en mettant de côté Call of Duty, le combo Fortnite Club et Ubi+ aura donc finalement ajouté 3€ au tarif appliqué en octobre 2025 (17,99€).