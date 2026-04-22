Game Pass : vers une formule ''à la carte'' ?
La mise en retrait du « Call of Duty – Day One Game Pass » et une baisse de prix de l'abonnement furent les annonces phares d'hier, et Jez Corden de Windows Central (l'un des premiers à avoir évoqué cette possibilité via ses sources proches du dossier) ne pouvait que revenir sur le sujet en pointant à l'avance un autre élément : selon les mêmes sources, l'objectif à long terme pour la nouvelle boss Asha Sharma serait de rendre le Game Pass encore plus attractif en développant une formule « à la carte ».
En gros, constituer son propre abonnement avec uniquement ce qui nous intéresse et pouvoir ainsi gratter quelques précieux euros en se débarrassant du superflus si on en voit pas l'intérêt (ou que l'on a tout simplement pas le temps). On peut par exemple essayer d'imaginer à combien descendrait le prix du Game Pass Ultimate (désormais à 20,99€ au lieu de 26,99€) si on lui retirait également le Fortnite Crew, l'EA Play et l'Ubi+.
Par exemple, en mettant de côté Call of Duty, le combo Fortnite Club et Ubi+ aura donc finalement ajouté 3€ au tarif appliqué en octobre 2025 (17,99€).
publié le 22/04/2026 à 08:21 par Gamekyo
Elle vire call of et maintenant elle va peut être virer Fortnite
Manque plus qu'une formule avec pub et on est bon
A croire que bosser en entreprise est rare sur gamekyo.
Mais oui, elle est arrivée et pouf, elle aime vraiment les joueurs et ses prédécesseurs étaient des vilains.
Il a sauvé la Xbox et c'était pas gagné
Ils sont au fond du trou grâce à lui.
Ils n'ont jamais gagné autant d'argent que maintenant n'ont jamais eu autant de portages que depuis maintenant ils ont créé un marché donc une nouvelle entrée d'argent et une nouvelle famille de joueurs et sont très très bien positionnés pour la prochaine génération car derrière vos guerres de consoles et de chiffres de vente en réalité quand une multitudes de jeux inattendus arrivent sur Xbox c'est parce que l'éditeur à l'assurance d'être sur un nouveau support sans même avoir besoin de redeveloper le jeu.
C'est d'ailleurs le jeu subtil auquel joue nintendo avec la famille Switch.
C'est ca le fond du trou ?
- baisse du prix du GP
- arretes la campagne catastrophique (ceci est une Xbox)
- remets les consoles au centre du débat
- reparles d'exclusivités
- Annonce le projet Helix
- remet le Xbox fan fest
- annonce un deep dive pour Gears E-Day
- déjà une rencontre avec Hideo Kojima
Franchement c'est plutôt pas mal, ça part dans le bon sens
On verra pour la suite..et ce qui sera mis en place car les lettre d'intention on en a vu beaucoup, seul les résultats comptent.
Je vais peut-être me réabonner 1 mois par ci, 1 mois par la. Si Nintendo a décidé de nous faire crever de faim.
J'ai une nouvelle partie de starfield a faire.
Pouvoir virer Fortnite, Ubi+, EA... J'avoue... La question, c'est comment passer de l'un à l'autre dès qu'un jeu nous intéresse...
Limite de conversion de l'abo? Une fois par semaine? Une fois par mois?
La pour COD ça leur appartient donc elle peux agir de suite.
À voir, mais elle fait plaisir cette petite sharma.
Tu confonds « santé financière de Microsoft » et « santé de la marque Xbox », déjà là ça commence mal.
Oui, ils brassent de l'argent, mais a quel prix ? Ils ont vendu les bijoux de famille à Playstation. Quand tu commences à porter tes exclusivités chez la concurrence (Sony et Nintendo), c'est que tu as officiellement perdu la guerre des consoles. L'argument du « nouveau support sans redévelopper » n'est qu'un aveu de faiblesse : ils cherchent désespérément la croissance là où sont les joueurs, car ils n'arrivent plus à en attirer sur leur propre hardware.
Avoir un compte en banque bien rempli ne sert à rien pour l'image de marque si plus personne n'a de raison d'acheter ta console.
Xbox en tant que constructeur, c’est fini, ils sont en mode 'Sega 2.0'.
La différence avec SEGA c'est que la maison-mère ici fait 20 milliards de $ de bénéfices par trimestre
Tout le monde sais que Sony et Nintendo ont le temps de mourrir 50 fois sans que Microsoft ne meurt une fois ^^
Donc forcément c'est n'importe quoi.
Par contre Xbox sans Microsoft, ils seraient deja mort avec la xbox one en realité. Spencer l'a vraiment détruite cette marque.
Faut savoir dire les termes. Il a complétement détruit l'image de marque qui avant etait une vraie console avec des jeux exclu et de bonnes exclu en plus.
Mais il l'a transformé en "tout est xbox" "xbox est partout"
Au final elle n'etait nul part, tout le monde s'en foutait car elle s'est évaporé.
Cette Sharma est entrain d'essayer de nettoyer tout ce bordel, ça va prendre du temps clairement.
Faudrait qu'au moins à la sortie de la prochaine xbox elle tape extremment fort, des jeux exclusif en vente pure. Le retour du vrai JV sur console et du physique aussi.
Faut redonner gout au JV.
Vous avez vu l'excellent retour sur la Neo geo, on sent le plaisir JV chez les joueurs, la boite, inserer cartouche, manuel. Yavait ce plaisir unique pour le JV.
Avec Spencer tout etait du vent, ça se ressentais meme dans les jeux.
Pour moi ça joue ça, faut rétablir cette ambiance JV.
c'est obligatoirement ce qui va se passer sino le sgens vont juste attendre 1 an pour se payer 1 mois d'abonnement (qu'on imagine pendant les vacances d'été) pour tout jouer sur cette période...économisant 11 mois d'abonnement pour se taper tous les gros titers de l'année
Du coup, les petit dev indé ne pourront bientot plus compter sur le gamepass, pour se faire de l'argent...
rasalgul Il a sauvé la Xbox et c'était pas gagné
l'après spencer est pire que l'avant donc je ne sais pas ce qu'il a sauver, ni ou ni quand...
Tu t'inventes une vie simplement parce que sûr 20 ans la division Xbox a toujours connu des revenus faibles mais les séries ont rapporté plus.
Mais allez t'as raison ils sont au fond du trou
Bref…
Le GP par exemple a rajouté 5 milliards de revenus à la Xbox.
Une génération c'est pas un concours de bites ou un match de football ou on compte les buts.
La stratégie Xbox on l'aime ou on ne l'aime pas mais a cherché à se créer d'autres sources d'argent et clients et surtout à les positionner pour la génération à venir ca rassure les développeurs qui justement se multiplient malgré la baisse des ventes (c'est la stratégie tu l'aimes ou pas mais t'es juste hasbeen à compter compter compter des ventes mais ça se comprend c'est le seul indicateur qui parle à un débats de pilliers de bar)
Et puis je ne comprends pas, Microsoft ne donne pas de chiffre de ventes mais comptent les abonnements et vous dit que la guerre est terminée ça n'est pas suffisant ?
Toi tu crois que c'est une technique pour se retirer mais si c'était le cas t'inquiète pas que l'activité elle s'arrête direct sur le champ, jamais une firme va dire on arrête mais on va arrêter progressivement sur 10 ans
La Xbox est au fond du trou mais t'annonce une Helix en ayant tester le marché avec une rog ally x
Sois lucide mon grand, et accroche toi Microsoft n'est pas prêt de disparaitre malgré tous les cierges que tu brûleras
Tes 5 milliards de revenus GP, ils servent à éponger les 70 milliards du rachat d’Activision, pas à vendre des consoles. En abandonnant la guerre des chiffres de vente, Microsoft avoue simplement qu'ils ne sont plus compétitifs sur le hardware.
Quand tu commences à sortir tes plus gros jeux sur PS5 et Switch, tu détruis la seule raison d’acheter une Xbox : les exclu. Pourquoi acheter une marque de moins en moins puissante et avec moins de jeux uniques ?
Le projet Helix ou la rumeur d'une console portable ne sont que des tentatives désespérées de sauver les meubles alors que le public a déjà choisi son camp.
Microsoft ne va pas disparaître, c'est vrai, mais la marque Xbox est en train de devenir un simple logo sur l'écran d'accueil d'une télé Samsung ou d'une PlayStation.
C’est ça, la définition d'un constructeur fini.
Bon courage pour la suite
Personne ne met ses jeux day one en location, que ce soit Steam, PS, Nintendo ou les gros tiers. Étrange...
5 milliards de revenus du GP avant impôts, avant redistribution entre tous les éditeurs...
Bizarre, COD n'est plus dans le GP, alors que c'est "rentable"
La Helix, qui va coûter une fortune et très probablement on pourra se passer du store Microsoft au profit de Steam par ex, signant la glas du store faiblard MS.
Et la fin de "this is an xbox" ? Ah bon, donc on ne peut plus jouer aux jeux Xbox sur PC, Cloud, TV connectée, PC Hybrides...? Donc depuis qu'ils ont supprimé la pub, il faut obligatoirement acheter une vraie Xbox ? J'en apprends des choses.
Le sujet c'est Xbox est au fond du trou
Comme l'ont dit d'autres, heureusement que c'est Microsoft l'entité car sinon, Xbox serait mort depuis longtemps. Et ce ne sont pas des gadgets comme la Helix ou les PC Hybrides repackagés en "Xbox" qui va changer la donne.
Il y a pire que la mort, c'est l'oubli et le grand public semble avoir oublié l'existence de la Xbox car les forums comme celui ci n'est pas représentatif de la réalité du terrain.