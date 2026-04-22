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Game Pass : vers une formule ''à la carte'' ?
La mise en retrait du « Call of Duty – Day One Game Pass » et une baisse de prix de l'abonnement furent les annonces phares d'hier, et Jez Corden de Windows Central (l'un des premiers à avoir évoqué cette possibilité via ses sources proches du dossier) ne pouvait que revenir sur le sujet en pointant à l'avance un autre élément : selon les mêmes sources, l'objectif à long terme pour la nouvelle boss Asha Sharma serait de rendre le Game Pass encore plus attractif en développant une formule « à la carte ».

En gros, constituer son propre abonnement avec uniquement ce qui nous intéresse et pouvoir ainsi gratter quelques précieux euros en se débarrassant du superflus si on en voit pas l'intérêt (ou que l'on a tout simplement pas le temps). On peut par exemple essayer d'imaginer à combien descendrait le prix du Game Pass Ultimate (désormais à 20,99€ au lieu de 26,99€) si on lui retirait également le Fortnite Crew, l'EA Play et l'Ubi+.

Par exemple, en mettant de côté Call of Duty, le combo Fortnite Club et Ubi+ aura donc finalement ajouté 3€ au tarif appliqué en octobre 2025 (17,99€).
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Qui a aimé ?
publié le 22/04/2026 à 08:21 par Gamekyo
commentaires (35)
belmoncul publié le 22/04/2026 à 08:30
et ben comme quoi des fois une nouvelle tête peut changer les choses... en bien.
jaysennnin publié le 22/04/2026 à 08:38
voilàààààààààà c'est ça qu'on veut et faudrait aussi rajouter la possibilité d'annualiser l'abonnement contre une remise de 1 ou 2 mois, le ps+ le permet, ce qui n'est pas encore le cas du gamepass qui n'offre que le paiement au mois ou sur 3 mois à tout casser
rasalgul publié le 22/04/2026 à 08:47
Asha je t'aime.

Elle vire call of et maintenant elle va peut être virer Fortnite
Manque plus qu'une formule avec pub et on est bon
walterwhite publié le 22/04/2026 à 08:49
Une rookie comprend mieux les attentes et besoins des joueurs que l'autre pitre de Spencer en 13 ans.
sasquatsch publié le 22/04/2026 à 09:02
walterwhite Spencer a surtout assuré ses arrières... Sur le deal avec Activision il a eu une belle comm et peut vivre paisiblement sur une île privé le reste de sa vie. Rien à cirer des gamers c'est du Business chacun pour soi
akinen publié le 22/04/2026 à 09:15
Visiblement certains pensent que les decisions en multinationales sont prises par une seule personne sans étude préalable ni validation par un quelconque conseil d’administration.

A croire que bosser en entreprise est rare sur gamekyo.

Mais oui, elle est arrivée et pouf, elle aime vraiment les joueurs et ses prédécesseurs étaient des vilains.
romgamer6859 publié le 22/04/2026 à 09:19
Virer fortnite pour revenir à 17,99
rasalgul publié le 22/04/2026 à 09:21
Arrêtez de critiquer Spencer.

Il a sauvé la Xbox et c'était pas gagné
walterwhite publié le 22/04/2026 à 09:26
rasalgul

Ils sont au fond du trou grâce à lui.
khazawi publié le 22/04/2026 à 09:38
akinen Nadella a bien vu que ça ne fonctionnait pas. C'est lui qui décide vu que lui même a des comptes a rendre aux actionnaires. Y a aussi madame 30% de marge qui donne son avis.
rasalgul publié le 22/04/2026 à 10:00
walterwhite tu dis n'importe quoi
Ils n'ont jamais gagné autant d'argent que maintenant n'ont jamais eu autant de portages que depuis maintenant ils ont créé un marché donc une nouvelle entrée d'argent et une nouvelle famille de joueurs et sont très très bien positionnés pour la prochaine génération car derrière vos guerres de consoles et de chiffres de vente en réalité quand une multitudes de jeux inattendus arrivent sur Xbox c'est parce que l'éditeur à l'assurance d'être sur un nouveau support sans même avoir besoin de redeveloper le jeu.

C'est d'ailleurs le jeu subtil auquel joue nintendo avec la famille Switch.

C'est ca le fond du trou ?
gasmok2 publié le 22/04/2026 à 10:01
Asha Sharma résumé en 3 mois
- baisse du prix du GP
- arretes la campagne catastrophique (ceci est une Xbox)
- remets les consoles au centre du débat
- reparles d'exclusivités
- Annonce le projet Helix
- remet le Xbox fan fest
- annonce un deep dive pour Gears E-Day
- déjà une rencontre avec Hideo Kojima

Franchement c'est plutôt pas mal, ça part dans le bon sens

On verra pour la suite..et ce qui sera mis en place car les lettre d'intention on en a vu beaucoup, seul les résultats comptent.
piratees publié le 22/04/2026 à 10:10
au moins avec cette baisse de prix vu que mon abo et en prix turque je passe de 16€ a 10€ (530try) en ultimate
cyr publié le 22/04/2026 à 10:16
Haaaaaaa mais voilà quelque chose qui peut m'intéressait.

Je vais peut-être me réabonner 1 mois par ci, 1 mois par la. Si Nintendo a décidé de nous faire crever de faim.

J'ai une nouvelle partie de starfield a faire.
edarn publié le 22/04/2026 à 10:23
On va attendre une annonce officielle.

Pouvoir virer Fortnite, Ubi+, EA... J'avoue... La question, c'est comment passer de l'un à l'autre dès qu'un jeu nous intéresse...

Limite de conversion de l'abo? Une fois par semaine? Une fois par mois?
malroth publié le 22/04/2026 à 10:25
Apres attention, le deal fortnite c'est peutetre signé pour une durée fix (des années) donc possible qu'elle ne peux pas couper net.

La pour COD ça leur appartient donc elle peux agir de suite.

À voir, mais elle fait plaisir cette petite sharma.
walterwhite publié le 22/04/2026 à 10:28
rasalgul

Tu confonds « santé financière de Microsoft » et « santé de la marque Xbox », déjà là ça commence mal.

Oui, ils brassent de l'argent, mais a quel prix ? Ils ont vendu les bijoux de famille à Playstation. Quand tu commences à porter tes exclusivités chez la concurrence (Sony et Nintendo), c'est que tu as officiellement perdu la guerre des consoles. L'argument du « nouveau support sans redévelopper » n'est qu'un aveu de faiblesse : ils cherchent désespérément la croissance là où sont les joueurs, car ils n'arrivent plus à en attirer sur leur propre hardware.

Avoir un compte en banque bien rempli ne sert à rien pour l'image de marque si plus personne n'a de raison d'acheter ta console.

Xbox en tant que constructeur, c’est fini, ils sont en mode 'Sega 2.0'.
gasmok2 publié le 22/04/2026 à 10:42
walterwhite
La différence avec SEGA c'est que la maison-mère ici fait 20 milliards de $ de bénéfices par trimestre
malroth publié le 22/04/2026 à 10:44
walterwhite oui il fait l'erreur de confondre Xbox et Microsoft.

Tout le monde sais que Sony et Nintendo ont le temps de mourrir 50 fois sans que Microsoft ne meurt une fois ^^

Donc forcément c'est n'importe quoi.

Par contre Xbox sans Microsoft, ils seraient deja mort avec la xbox one en realité. Spencer l'a vraiment détruite cette marque.

Faut savoir dire les termes. Il a complétement détruit l'image de marque qui avant etait une vraie console avec des jeux exclu et de bonnes exclu en plus.

Mais il l'a transformé en "tout est xbox" "xbox est partout"

Au final elle n'etait nul part, tout le monde s'en foutait car elle s'est évaporé.

Cette Sharma est entrain d'essayer de nettoyer tout ce bordel, ça va prendre du temps clairement.

Faudrait qu'au moins à la sortie de la prochaine xbox elle tape extremment fort, des jeux exclusif en vente pure. Le retour du vrai JV sur console et du physique aussi.

Faut redonner gout au JV.

Vous avez vu l'excellent retour sur la Neo geo, on sent le plaisir JV chez les joueurs, la boite, inserer cartouche, manuel. Yavait ce plaisir unique pour le JV.

Avec Spencer tout etait du vent, ça se ressentais meme dans les jeux.

Pour moi ça joue ça, faut rétablir cette ambiance JV.
jenicris publié le 22/04/2026 à 10:51
Asha qui vient de l'IA qui est plus compétente que cet incompétent de Spencer
walterwhite publié le 22/04/2026 à 10:58
gasmok2 La maison-mère c’est pas Xbox.
newtechnix publié le 22/04/2026 à 11:00
jaysennnin "voilàààààààààà c'est ça qu'on veut et faudrait aussi rajouter la possibilité d'annualiser l'abonnement contre une remise de 1 ou 2 mois, le ps+ le permet, ce qui n'est pas encore le cas du gamepass qui n'offre que le paiement au mois ou sur 3 mois à tout casser"

c'est obligatoirement ce qui va se passer sino le sgens vont juste attendre 1 an pour se payer 1 mois d'abonnement (qu'on imagine pendant les vacances d'été) pour tout jouer sur cette période...économisant 11 mois d'abonnement pour se taper tous les gros titers de l'année
newtechnix publié le 22/04/2026 à 11:01
jenicris jenicris bah c'est là que tu vois que l'IA est là
keiku publié le 22/04/2026 à 11:03
En gros, constituer son propre abonnement avec uniquement ce qui nous intéresse et pouvoir ainsi gratter quelques précieux euros en se débarrassant du superflus

Du coup, les petit dev indé ne pourront bientot plus compter sur le gamepass, pour se faire de l'argent...

rasalgul Il a sauvé la Xbox et c'était pas gagné

l'après spencer est pire que l'avant donc je ne sais pas ce qu'il a sauver, ni ou ni quand...
skuldleif publié le 22/04/2026 à 11:05
malroth Xbox sans Microsoft n'existerait pas des la Xbox original hein , MS a du faire des investissements colossaux pour rentrer sur le marché
rasalgul publié le 22/04/2026 à 11:12
walterwhite ok t'as raison, la génération séries à rapporté plus que la génération one pour Microsoft.
Tu t'inventes une vie simplement parce que sûr 20 ans la division Xbox a toujours connu des revenus faibles mais les séries ont rapporté plus.

Mais allez t'as raison ils sont au fond du trou
zanpa publié le 22/04/2026 à 11:20
Je peux avoir une formule qu’avec les Day one exclusif MS et sans tout le reste à 3 euro ? Merci
xynot publié le 22/04/2026 à 11:24
Super idée
walterwhite publié le 22/04/2026 à 11:36
rasalgul Ils sont inexistants et vendent moins que la One.

Bref…
rasalgul publié le 22/04/2026 à 12:08
walterwhite c'est ça le problème tu restes hypnotisé par les chiffres de vente alors que pendant la génération Séries la Xbox s'est rajouté des nouvelles sources de revenus.
Le GP par exemple a rajouté 5 milliards de revenus à la Xbox.
Une génération c'est pas un concours de bites ou un match de football ou on compte les buts.
La stratégie Xbox on l'aime ou on ne l'aime pas mais a cherché à se créer d'autres sources d'argent et clients et surtout à les positionner pour la génération à venir ca rassure les développeurs qui justement se multiplient malgré la baisse des ventes (c'est la stratégie tu l'aimes ou pas mais t'es juste hasbeen à compter compter compter des ventes mais ça se comprend c'est le seul indicateur qui parle à un débats de pilliers de bar)

Et puis je ne comprends pas, Microsoft ne donne pas de chiffre de ventes mais comptent les abonnements et vous dit que la guerre est terminée ça n'est pas suffisant ?
Toi tu crois que c'est une technique pour se retirer mais si c'était le cas t'inquiète pas que l'activité elle s'arrête direct sur le champ, jamais une firme va dire on arrête mais on va arrêter progressivement sur 10 ans

La Xbox est au fond du trou mais t'annonce une Helix en ayant tester le marché avec une rog ally x

Sois lucide mon grand, et accroche toi Microsoft n'est pas prêt de disparaitre malgré tous les cierges que tu brûleras
walterwhite publié le 22/04/2026 à 12:23
rasalgul C’est justement là que tu te trompes : tu confonds la santé d'un éditeur avec celle d'un constructeur.

Tes 5 milliards de revenus GP, ils servent à éponger les 70 milliards du rachat d’Activision, pas à vendre des consoles. En abandonnant la guerre des chiffres de vente, Microsoft avoue simplement qu'ils ne sont plus compétitifs sur le hardware.

Quand tu commences à sortir tes plus gros jeux sur PS5 et Switch, tu détruis la seule raison d’acheter une Xbox : les exclu. Pourquoi acheter une marque de moins en moins puissante et avec moins de jeux uniques ?

Le projet Helix ou la rumeur d'une console portable ne sont que des tentatives désespérées de sauver les meubles alors que le public a déjà choisi son camp.

Microsoft ne va pas disparaître, c'est vrai, mais la marque Xbox est en train de devenir un simple logo sur l'écran d'accueil d'une télé Samsung ou d'une PlayStation.

C’est ça, la définition d'un constructeur fini.
rasalgul publié le 22/04/2026 à 12:45
walterwhite oui oui d'où la fin de this is an Xbox et l'annonce d'un nouvel hardware

Bon courage pour la suite
khazawi publié le 22/04/2026 à 13:05
rasalgul si ca marchait, Xbox ne changerait pas de stratégie tous les 4 matins.
Personne ne met ses jeux day one en location, que ce soit Steam, PS, Nintendo ou les gros tiers. Étrange...
5 milliards de revenus du GP avant impôts, avant redistribution entre tous les éditeurs...
Bizarre, COD n'est plus dans le GP, alors que c'est "rentable"

La Helix, qui va coûter une fortune et très probablement on pourra se passer du store Microsoft au profit de Steam par ex, signant la glas du store faiblard MS.

Et la fin de "this is an xbox" ? Ah bon, donc on ne peut plus jouer aux jeux Xbox sur PC, Cloud, TV connectée, PC Hybrides...? Donc depuis qu'ils ont supprimé la pub, il faut obligatoirement acheter une vraie Xbox ? J'en apprends des choses.
rasalgul publié le 22/04/2026 à 13:18
khazawi mais c'est pas le sujet que ça marche ou non.

Le sujet c'est Xbox est au fond du trou
khazawi publié le 22/04/2026 à 13:24
rasalgul ventes de consoles faméliques et fonc stagnation des abonnements au GP, vente de jeux maison de plus en plus faible y compris avec le démat et le PC au point qu'il faille vendre chez la concurrence, un rachat de 70mds qui ne profitera pas au GP...

Comme l'ont dit d'autres, heureusement que c'est Microsoft l'entité car sinon, Xbox serait mort depuis longtemps. Et ce ne sont pas des gadgets comme la Helix ou les PC Hybrides repackagés en "Xbox" qui va changer la donne.
Il y a pire que la mort, c'est l'oubli et le grand public semble avoir oublié l'existence de la Xbox car les forums comme celui ci n'est pas représentatif de la réalité du terrain.
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