Un peu trop audacieux, Rebel Wolves nous montre ce que pourrait être The Blood of Dawnwalker 2

Pour rebondir sur l'actualité récente, imaginez si demain, genre dans l'après-midi, SEGA nous livrait une bande-annonce de. Aucun sens, non ? C'est pourtant ce que vient de faire Rebel Wolves avec cette bande-annonce dequi ne vient en fait pas demais de l'avenir, le but étant d'indiquer que l'on parle du début d'une saga dont chaque épisode pourra possiblement être pris indépendamment, avec d'autres époques donc, et pourquoi pas d'autres personnages.Attention tout de même de ne pas être trop audacieux dans ses objectifs :a beau avoir de l'intérêt (on parle des anciens de CD Projekt), ça reste une sortie le 3 septembre, donc lors d'une rentrée incroyablement chargée en gros morceaux.