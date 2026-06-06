Un peu trop audacieux, Rebel Wolves nous montre ce que pourrait être The Blood of Dawnwalker 2
Pour rebondir sur l'actualité récente, imaginez si demain, genre dans l'après-midi, SEGA nous livrait une bande-annonce de Alien Isolation 3. Aucun sens, non ? C'est pourtant ce que vient de faire Rebel Wolves avec cette bande-annonce de The Blood of Dawnwalker qui ne vient en fait pas de The Blood of Dawnwalker mais de l'avenir, le but étant d'indiquer que l'on parle du début d'une saga dont chaque épisode pourra possiblement être pris indépendamment, avec d'autres époques donc, et pourquoi pas d'autres personnages.
Attention tout de même de ne pas être trop audacieux dans ses objectifs : The Blood of Dawnwalker a beau avoir de l'intérêt (on parle des anciens de CD Projekt), ça reste une sortie le 3 septembre, donc lors d'une rentrée incroyablement chargée en gros morceaux.
En tout cas, c’est grave stylé et ça me donne envie.
S’ils veulent faire ça, je suis pour.
La première bande-annonce est vraiment mortelle aussi, et en Français en plus.
a ce niveau c'est pas un DLC c'est juste a quoi ressemblerai le jeux en terme d'idée dans les futurs iteration du jeux. donc un futur tres lointin
Mais c'est hypocrite je trouve dans la mesure ou le processus de creation d'un jeux implique forcement de faire des choix et de devoir rejeter des idées. meme tres interessante mais technique trop couteuse a realisé. Bref des choix lié a la realité du processus de creation.
Si tu prend toutes ces idée et que t'en fait un trailer n'importe quel devellopeur peux le faire.
imagine GTA 5 combien d'idée on ete jeté a la trape ? pour le resultat que l'on connais. Y a de quoi faire rever plus d'un joueur ou investisseur
Perso, ça ne me dérange pas, j’aime les deux époques.
Mais quand le jeu se sera bien vendu et qu’ils feront le 2 ou le 3, on aura sûrement droit à cette époque.