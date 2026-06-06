HAEX : le très curieux FPS en coopération des anciens de The Division

Des FPS/TPS, on en voit à la dizaine mais certains parviennent encore à surprendre, au moins dans les intentions, et les fans de coopération gardent déjà un œil sur, ce projet dévoilé lors de la conférence de Geoff Keighley, et dont on connaissait auparavant l'existence par son équipe fondée par des anciens dedont l'un des responsables du moteur Snowdrop.Et sur le papier (et avec le trailer), l'originalité semble là : c'est un mélange de FPS et de survie (il faut gérer la nourriture et la fatigue) où une équipe surentraînée (jusqu'à 4 joueurs) part sauver des scientifiques pour découvrir la présence d'un énorme « truc » extra-terrestre. Ce n'est pas un Extraction Game même si les instants de fuites pouvaient laisser suggérer cela, mais bien une aventure à vivre avec plein de secrets à découvrir et la possibilité de changer la topographie des lieux grâce à des « graines » à la technologie surpassant nos bouchons attachés aux bouteilles.Tout démarrera par un accès anticipé, uniquement sur PC pour le moment, et pour 2027.