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HAEX : le très curieux FPS en coopération des anciens de The Division
Des FPS/TPS, on en voit à la dizaine mais certains parviennent encore à surprendre, au moins dans les intentions, et les fans de coopération gardent déjà un œil sur HAEX, ce projet dévoilé lors de la conférence de Geoff Keighley, et dont on connaissait auparavant l'existence par son équipe fondée par des anciens de The Division dont l'un des responsables du moteur Snowdrop.

Et sur le papier (et avec le trailer), l'originalité semble là : c'est un mélange de FPS et de survie (il faut gérer la nourriture et la fatigue) où une équipe surentraînée (jusqu'à 4 joueurs) part sauver des scientifiques pour découvrir la présence d'un énorme « truc » extra-terrestre. Ce n'est pas un Extraction Game même si les instants de fuites pouvaient laisser suggérer cela, mais bien une aventure à vivre avec plein de secrets à découvrir et la possibilité de changer la topographie des lieux grâce à des « graines » à la technologie surpassant nos bouchons attachés aux bouteilles.

Tout démarrera par un accès anticipé, uniquement sur PC pour le moment, et pour 2027.

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plistter, gareauxloups
publié le 06/06/2026 à 10:56 par Gamekyo
commentaires (3)
victornewman publié le 06/06/2026 à 11:27
encore du multi de m****
ravyxxs publié le 06/06/2026 à 12:22
Cette industrie comprends pas qu'il faut arrêter un genre un moment, c'est dingue ça....y a vraiment une création morte de nos jours.
redxiii102 publié le 06/06/2026 à 12:27
shanks j'ai cru pendant un instant que c'était HL3 quand j'ai vu pendant la conf
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HAEX
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Nom : HAEX
Support : PC
Editeur : Dead Astronauts
Développeur : Dead Astronauts
Genre : FPS
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