Monster Hunter Wilds : premier aperçu de l'extension + confirmation d'une version Switch 2

Capcom en avait des trucs à dire à ce Summer Game Fest entre(State of Play) et(hier soir), et en attendant de voir si seront dévoilées sous peu les extensions deet(Xbox Showcase ?), voici celle deet sa volonté d'emmener les joueurs vers le sommet (l'audience également si possible).L'éditeur aura largement le temps de revenir en détails sur ce contenu prévu pour 2027 (avec déjà l'annonce du retour du Rang Maître et des Dragons Anciens) et en attendant, petit bonus : le jeu est annoncé sur Switch 2, sans date pour le moment.