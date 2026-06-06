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Monster Hunter Wilds : premier aperçu de l'extension + confirmation d'une version Switch 2
Capcom en avait des trucs à dire à ce Summer Game Fest entre Onimusha : Way of the Sword (State of Play) et Resident Evil Veronica (hier soir), et en attendant de voir si seront dévoilées sous peu les extensions de Resident Evil Requiem et Dragon's Dogma 2 (Xbox Showcase ?), voici celle de Monster Hunter Wilds et sa volonté d'emmener les joueurs vers le sommet (l'audience également si possible).

L'éditeur aura largement le temps de revenir en détails sur ce contenu prévu pour 2027 (avec déjà l'annonce du retour du Rang Maître et des Dragons Anciens) et en attendant, petit bonus : le jeu est annoncé sur Switch 2, sans date pour le moment.



  • Monster Hunter Wilds : premier aperçu de l'extension + confirmation d'une version Switch 2
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aeris201, link49, gareauxloups, rendan
publié le 06/06/2026 à 08:36 par Gamekyo
commentaires (13)
roivas publié le 06/06/2026 à 08:42
Vu comment tourne le jeu sur PC (et current gen de ce que j'ai cru comprendre), ca fait un peu peur une version Switch2.
aeris201 publié le 06/06/2026 à 08:54
J’ai bien fait d’avoir lâché la version PS5 l’annee derniere dans l’espoir qu’une version Switch 2 soit annoncée

Merci Capcom d’avoir pensé aux joueurs comme moi qui veulent chasser en mode salon et nomade a sa guise
thelastone publié le 06/06/2026 à 08:56
Euh j'espère que ça ira pour l'opti car même avec ma 5080 ça ram par moment..
celebenoit84 publié le 06/06/2026 à 09:04
Franchement grosse déception avec ce Wilds.
Meme pas une petite hype, alors j'ai fait tous les épisodes sortis sur les PlayStation
oreillesal publié le 06/06/2026 à 09:16
Le degré zéro de l'excitation, alors que fut un temps j'aurais sauté sur tout ce qui est MH.
keiku publié le 06/06/2026 à 09:35
Le trailer ramait
kirk publié le 06/06/2026 à 09:36
Une purge sur bien des plans ce MH. Il peuvent se brosser pour que je passe à la caisse.
toulia publié le 06/06/2026 à 09:36
Fini la hype, il est temps de revoir le concept ou de revenir plus sur la chasse.
link49 publié le 06/06/2026 à 09:50
Parfait.
aeris201 publié le 06/06/2026 à 09:51
et en attendant, petit bonus : le jeu est annoncé sur Switch 2, sans date pour le moment.

C'est le genre d'annonce qui aurait eu sa place lors d'un Nintendo Direct ce mois de juin

Ou alors yaura pas de Nintendo Direct, allez savoir...
zanpa publié le 06/06/2026 à 10:12
aucun hype, très déçu de ce MH (je n'ai que 190h de jeux ... ce qui n'est rien dutout normalement sur un MH) la nouvelle zone ne ressemble pas du tout à du MH

je passe mon tour
xrkmx publié le 06/06/2026 à 10:30
J'ai que 100h sur Wilds, très déçu également de cet opus, et 0 hype pour l’extension. xD
suzukube publié le 06/06/2026 à 11:49
C’est bizarre sur kyo j’avais entendu que la switch 2 pourrait pas faire tourner ce jeu a cause des besoins cpu ?!
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Fiche descriptif
Monster Hunter Wilds
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Nom : Monster Hunter Wilds
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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