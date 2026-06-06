Monster Hunter Wilds : premier aperçu de l'extension + confirmation d'une version Switch 2
Capcom en avait des trucs à dire à ce Summer Game Fest entre Onimusha : Way of the Sword (State of Play) et Resident Evil Veronica (hier soir), et en attendant de voir si seront dévoilées sous peu les extensions de Resident Evil Requiem et Dragon's Dogma 2 (Xbox Showcase ?), voici celle de Monster Hunter Wilds et sa volonté d'emmener les joueurs vers le sommet (l'audience également si possible).
L'éditeur aura largement le temps de revenir en détails sur ce contenu prévu pour 2027 (avec déjà l'annonce du retour du Rang Maître et des Dragons Anciens) et en attendant, petit bonus : le jeu est annoncé sur Switch 2, sans date pour le moment.
Merci Capcom d’avoir pensé aux joueurs comme moi qui veulent chasser en mode salon et nomade a sa guise
Meme pas une petite hype, alors j'ai fait tous les épisodes sortis sur les PlayStation
C'est le genre d'annonce qui aurait eu sa place lors d'un Nintendo Direct ce mois de juin
Ou alors yaura pas de Nintendo Direct, allez savoir...
je passe mon tour