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Pragmata : un nouveau succès pour Capcom
Nous ne sommes pas dans la même portée que les licences établies depuis des années ou décennies, mais Pragmata s'en sort quand même très bien : Capcom annonce un million de ventes à travers le monde en seulement deux jours sur le marché.

Sur Steam, le titre a par exemple eu un pic d'audience à 68.000, ce qui le place pas loin d'un Street Fighter 6 et même légèrement au-dessus de Resident Evil 3 Remake et le récent Monster Hunter Stories 3. Une bonne nouvelle pour l'éditeur, qui aura rappelons-le mis 14 ans pour pondre une nouvelle IP d'importance (depuis Dragon's Dogma).

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nicolasgourry, jenicris, link49, playstation2008, newtechnix, adamjensen, eruroraito7, nindo64, aeris663, marchand2sable, tripy73, icebergbrulant, toni, xrkmx, osiris67, ravyxxs, rendan
publié le 20/04/2026 à 07:33 par Gamekyo
commentaires (44)
nicolasgourry publié le 20/04/2026 à 07:37
Si ça peut encourager Capcom à faire d'autres licences inédites, c'est cool.
negan publié le 20/04/2026 à 07:38
Le cinéma des LGBT sur les réseaux sociaux avec ce jeu.

Ça plus les terroristes de la pensée sur Reddit qui supprime les avis positif sur le jeu par pure idéologie.

J'espère qu'il cartonnera comme Hogwarts Legacy
jenicris publié le 20/04/2026 à 07:45
Mérité, un excellent jeu
djfab publié le 20/04/2026 à 07:45
Excellente nouvelle pour cette nouvelle IP !
rendan publié le 20/04/2026 à 07:48
Énorme et mérité!
gasmok2 publié le 20/04/2026 à 07:51
negan Je ne suis pas au courant des polémiques.
C'est quoi encore le problème avec ce jeu d'après eux??
stampead publié le 20/04/2026 à 07:52
negan Je viens de voir ça à l’instant, ils sont complètement fêlés. Après, j’ai aussi lu que ça donne envie à certaines personnes d’être parent, et ces personnes doivent aussi redescendre sur terre. Un enfant apporte beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de stress, et tout le monde n’est pas fait pour être parent, même ceux qui pensent l'être, car on n’est jamais vraiment prêt.
link49 publié le 20/04/2026 à 07:56
Amplement mérité.
negan publié le 20/04/2026 à 08:00
gasmok2 Une relation père et fille et en plus la gamine est mignonne et pire elle est blanche.

Pour ce lobby avec beaucoup de dégénérée c'est impardonnable vu que pour la plupart ils n'ont pas de père ce qui explique leur état mental.
malroth publié le 20/04/2026 à 08:38
negan mais ils sont complètement ravagés
gasmok2 publié le 20/04/2026 à 08:47
negan
Quelle bande de tarés.
Se sont les mêmes qui cassent les couilles pour aller dans leur sens pour au final ne rien acheter...car tu comprends le consumérisme c'est pas bien.
newtechnix publié le 20/04/2026 à 08:47
Franchement c'est top car on parle d'une ip

C'est cette voie que devrait suivre le JV Capcom est un peu le modèle à suivre:

Parce qu'hormis des remakes et des nouveautés (suites il s'entends comme Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Stories 3, REsident Evil 9, Okami 2... ils n'hésitent pas à sortir de nouvelles IPs ces dernières années.

Ils tentent des choses parfois et se loupe comme son jeu Exoprimal ( et ils ont vraiment cru car on sent le fric dans le projet ) et d'autres comme Pragmata, Shinsekai: Into the Depths, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Vraiment Capcom est le King du moment
newtechnix publié le 20/04/2026 à 08:49
stampead " Après, j’ai aussi lu que ça donne envie à certaines personnes d’être parent, et ces personnes doivent aussi redescendre sur terre." ...ha oui là on touche le haut du panier.
shadix publié le 20/04/2026 à 08:52
Un très bon jeu, donc mérité !
Je l’ai terminé hier, il est par contre très court (moins de 10h, sans se concentrer sur l’explo)
ratchet publié le 20/04/2026 à 08:55
Le jeu est excellent, je prend tellement du plaisir dessus
stampead publié le 20/04/2026 à 09:05
newtechnix C'est un peu le même effet que l 'histoire de l 'explosion d'adoption de chien après après le sortie du film superman de James Gunn.Combien ont dû être abandonné ou vont être abandonné après la hype passé.Alors les envies d'être parents a cause d'un jeu video, il faut pensait à ce calmer, car je te raconte pas les dégâts que ca risque de faire.
akinen publié le 20/04/2026 à 09:10
Un enchantement à chaque lancement (9h de jeu). J’adore!

Dire qu’il reste aussi le renouveau d’onimusha!
kirk publié le 20/04/2026 à 09:15
mattewlogan publié le 20/04/2026 à 09:23
negan par contre j’ai pas compris, c’est quoi le cinéma avec les LGBT ? moi le seul truc que je lu, c’est la polémique avec les pédos sur X
toastinambour publié le 20/04/2026 à 09:23
negan T'es un dégénéré ma parole. La seule polémique qu'il y a c'est celle où des gens sexualisent le personnage de Diana.
Ca par contre t'en parles pas.

Typique.
guiguif publié le 20/04/2026 à 09:23
Fini hier en 12/13h. J'attaquerai le postgame et le NG+ ensuite.
Très bon jeu, mais malheureusement gâché par son manque de challenge, ya vraiment que quelques rares passages et le boss de fin qui m'ont réveillé.
akinen publié le 20/04/2026 à 09:31
Pour ma polémique, même si j’ai fait le 3 premiers RE sur PC, je dois avouer que les mod qui denaturent les jeux consoles, je ne m’y ferai jamais.

Visiblement, les plaignants ne sont pas contents du design de Diana. Qu’ils continuent de ne pas sortie de chez eux, c’est mieux.
marchand2sable publié le 20/04/2026 à 09:32
J’en suis à la zone 4 pour 8 h de jeu, un délice
Ça prépare le retour de Lost Planet en coulisse avec ce jeu j’ai l’impression. Vivement le retour de cette licence (ils ont trop de bonnes licences, c’est ouf… Ils ne pourront jamais tout gérer).
cyr publié le 20/04/2026 à 09:32
J'attends de voir, notamment un prix plus juste.

Si je finis re9.mais c'est mal barré.
aeris663 publié le 20/04/2026 à 09:39
Dans le communiqué de Capcom, les explications retenues pour expliquer ce succès :

– La sortie d’une démo avant celle du jeu complet pour communiquer son gameplay unique à un public élargi
– La sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 dès le départ

icebergbrulant publié le 20/04/2026 à 09:44
Bien joué Capcom

Je voulais attendre pour le prendre car trop de jeux avec Saros qui arrive la semaine prochaine, mais j’ai été bien inspiré de me l’acheter hier soir sur un site marchand, le prix a augmenté de 10 euros ce matin héhéhé

aeris663 Ton deuxième argument est tellement drôle
T’as les chiffres pour que je rigole ?!
jenicris publié le 20/04/2026 à 09:46
icebergbrulant
aeris663 publié le 20/04/2026 à 09:46
icebergbrulant Ca vient du communiqué de Capcom, ce sont LEURS arguments pas les miens

"A completely new IP, PRAGMATA was developed primarily by a team of younger Capcom developers, who created an innovative gameplay experience by fusing action gameplay with puzzle elements set within a distinctive world ruled over by artificial intelligence. In the absence of an established fan base or preexisting brand recognition, Capcom implemented a range of marketing initiatives—beginning with the early release of a playable demo—to communicate the unique features of the game to a wider audience. In addition, in line with the company's multi-platform strategy, Capcom broadened the title's availability by adding support for Nintendo Switch™ 2 at an early stage. As a result, these initiatives generated significant momentum, enabling PRAGMATA to achieve worldwide sales of over one million units in just two days despite being a completely new IP, marking a strong start for the title."

https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e260420.html
icebergbrulant publié le 20/04/2026 à 09:54
aeris663

Mouais... je dirai plutôt que le communiqué Capcom sert juste à dire aux joueurs: "Hé Ho !! Le jeu est aussi disponible sur Switch 2 !!"

Dans tous les cas, ça fait plaisir les nouvelles IP
mrpopulus publié le 20/04/2026 à 10:03
cyr "Si je finis re9.mais c'est mal barré."

Sans blague... T'es un consommateur pas un gamer, tu dois avoir un skill proche du néant
aeris663 publié le 20/04/2026 à 10:09
A noter qu'au Japon la sortie de la version Switch 2 a été maintenue au 24 avril, la date initialement prévu avant que Capcom decide de le sortir une semaine plus tot.

J'ignore la raison, peut etre pour eviter une confrontation frontale avec Tomodachi Life dont les ventes s'annoncent particulierement fortes au Japon, plus qu'ailleurs
patrickleclairvoyant publié le 20/04/2026 à 10:17
Je viens de finir le jeu, c’est du 10/10.
newtechnix publié le 20/04/2026 à 10:33
stampead Pour les chiens en France c'est classique quand un chien devient à la mode... on se souveitn du kleps dans Men in black (race Carlin)...depuis 1 an on a beaucoup de chien de race Berger Australien ( souvent avec les yeux de couleurs différentes )....


Quand une nouvelle mode de chien débarque, hop on se débarrasse de l'ancien... super moche
leduclebowski publié le 20/04/2026 à 10:42
negan je t'invite a regarder les auditions sur les inceste basé sur des études et défendu par un juge des affaires familiales. Ta vision du "père" et de son importance en prendra un coup.

Avec ce genre de réaction, c'est toi le dégénéré.

Et si tu me dis que je fais des généralités, c'est ce que tu fais aussi.
negan publié le 20/04/2026 à 10:49
leduclebowski Je m'en bas les couilles
marios1 publié le 20/04/2026 à 10:53
leduclebowski Comment vous en êtes arrivés à parler de ça franchement ?
batipou publié le 20/04/2026 à 11:08
Leduclebowski « l’importance du père »

C’est pas comme si de nombreuses études avaient largement démontrés que l’absence de père avait pour tendance d’augmenter significativement la délinquance/criminalité ou les déviances une fois adultes (quand je dis déviance je parle de comportements à risque pour soi même, pas d’orientations quelconques)

Oui certains pères sont toxiques, certains incestueux…et il faut lutter contre ça.

Par contre casser l’entièreté de la figure du père et la figure masculine comme c’est le cas depuis quelques années maintenant (toujours venant de la même clique qui veut détruire la famille nucléaire parce que eux n’en ont pas eu) c’est bien plus néfaste et contre productif pour la société. Ça a été démontré.
brook1 publié le 20/04/2026 à 11:31
Sur Nexus Mod, il y a des mods vraiment limite, limite, les gens sont tarés, ça fait peur
toastinambour publié le 20/04/2026 à 11:51
batipou Parce que le modèle actuel est bien meilleur, c'est bien connu.

Par contre casser l’entièreté de la figure du père et la figure masculine comme c’est le cas depuis quelques années maintenant
Mais parce que c'est de la merde bon sang. C'est une doctrine patriarcale de placer l'homme au-dessus de tout et surtout comme étant LE visage de la famille et sa bonne coordination.
Ca ne fonctionne pas, les rapports entre les parents sont mauvais. L'éducation est nulle. Il n'y a qu'à voir celle de la majorité des membres ici présents.
stampead publié le 20/04/2026 à 12:25
toastinambour tu vis avec la majorité des pères de famille de ce site pour critiquer l'éducation qu 'ils donnent à leurs enfants ou tu vis a fond ton fantasme pour sortir de telle bêtise ? Pour info des mères qui s'occupent très mal de leurs enfants il y en a un paquet aussi.
toastinambour publié le 20/04/2026 à 12:45
stampead Je parle des "parents" par la suite.
Et oui y a qu'à voir le manque de recul de certains ici.
Pour info des mères qui s'occupent très mal de leurs enfants il y en a un paquet aussi.
Nan incroyable, merci de l'info.
stampead publié le 20/04/2026 à 13:16
toastinambour De rien, n’hésite pas à faire à nouveau appel à ma sagesse pour élargir ton ouverture d’esprit.
ravyxxs publié le 20/04/2026 à 14:00
Eh ouais mon pote

negan Ce sont des gens mal baisés et frustrés c'est tout.
rendan publié le 20/04/2026 à 14:51
Capcom les rois
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Pragmata
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Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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