Pragmata : un nouveau succès pour Capcom

Nous ne sommes pas dans la même portée que les licences établies depuis des années ou décennies, mais Pragmata s'en sort quand même très bien : Capcom annonce un million de ventes à travers le monde en seulement deux jours sur le marché.
Sur Steam, le titre a par exemple eu un pic d'audience à 68.000, ce qui le place pas loin d'un Street Fighter 6 et même légèrement au-dessus de Resident Evil 3 Remake et le récent Monster Hunter Stories 3. Une bonne nouvelle pour l'éditeur, qui aura rappelons-le mis 14 ans pour pondre une nouvelle IP d'importance (depuis Dragon's Dogma).
Ça plus les terroristes de la pensée sur Reddit qui supprime les avis positif sur le jeu par pure idéologie.
J'espère qu'il cartonnera comme Hogwarts Legacy
C'est quoi encore le problème avec ce jeu d'après eux??
Pour ce lobby avec beaucoup de dégénérée c'est impardonnable vu que pour la plupart ils n'ont pas de père ce qui explique leur état mental.
Quelle bande de tarés.
Se sont les mêmes qui cassent les couilles pour aller dans leur sens pour au final ne rien acheter...car tu comprends le consumérisme c'est pas bien.
C'est cette voie que devrait suivre le JV Capcom est un peu le modèle à suivre:
Parce qu'hormis des remakes et des nouveautés (suites il s'entends comme Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Stories 3, REsident Evil 9, Okami 2... ils n'hésitent pas à sortir de nouvelles IPs ces dernières années.
Ils tentent des choses parfois et se loupe comme son jeu Exoprimal ( et ils ont vraiment cru car on sent le fric dans le projet ) et d'autres comme Pragmata, Shinsekai: Into the Depths, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.
Vraiment Capcom est le King du moment
Je l’ai terminé hier, il est par contre très court (moins de 10h, sans se concentrer sur l’explo)
Dire qu’il reste aussi le renouveau d’onimusha!
Ca par contre t'en parles pas.
Typique.
Très bon jeu, mais malheureusement gâché par son manque de challenge, ya vraiment que quelques rares passages et le boss de fin qui m'ont réveillé.
Visiblement, les plaignants ne sont pas contents du design de Diana. Qu’ils continuent de ne pas sortie de chez eux, c’est mieux.
Ça prépare le retour de Lost Planet en coulisse avec ce jeu j’ai l’impression. Vivement le retour de cette licence (ils ont trop de bonnes licences, c’est ouf… Ils ne pourront jamais tout gérer).
Si je finis re9.mais c'est mal barré.
– La sortie d’une démo avant celle du jeu complet pour communiquer son gameplay unique à un public élargi
– La sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 dès le départ
Je voulais attendre pour le prendre car trop de jeux avec Saros qui arrive la semaine prochaine, mais j’ai été bien inspiré de me l’acheter hier soir sur un site marchand, le prix a augmenté de 10 euros ce matin héhéhé
aeris663 Ton deuxième argument est tellement drôle
T’as les chiffres pour que je rigole ?!
"A completely new IP, PRAGMATA was developed primarily by a team of younger Capcom developers, who created an innovative gameplay experience by fusing action gameplay with puzzle elements set within a distinctive world ruled over by artificial intelligence. In the absence of an established fan base or preexisting brand recognition, Capcom implemented a range of marketing initiatives—beginning with the early release of a playable demo—to communicate the unique features of the game to a wider audience. In addition, in line with the company's multi-platform strategy, Capcom broadened the title's availability by adding support for Nintendo Switch™ 2 at an early stage. As a result, these initiatives generated significant momentum, enabling PRAGMATA to achieve worldwide sales of over one million units in just two days despite being a completely new IP, marking a strong start for the title."
https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e260420.html
Mouais... je dirai plutôt que le communiqué Capcom sert juste à dire aux joueurs: "Hé Ho !! Le jeu est aussi disponible sur Switch 2 !!"
Dans tous les cas, ça fait plaisir les nouvelles IP
Sans blague... T'es un consommateur pas un gamer, tu dois avoir un skill proche du néant
J'ignore la raison, peut etre pour eviter une confrontation frontale avec Tomodachi Life dont les ventes s'annoncent particulierement fortes au Japon, plus qu'ailleurs
Quand une nouvelle mode de chien débarque, hop on se débarrasse de l'ancien... super moche
Avec ce genre de réaction, c'est toi le dégénéré.
Et si tu me dis que je fais des généralités, c'est ce que tu fais aussi.
C’est pas comme si de nombreuses études avaient largement démontrés que l’absence de père avait pour tendance d’augmenter significativement la délinquance/criminalité ou les déviances une fois adultes (quand je dis déviance je parle de comportements à risque pour soi même, pas d’orientations quelconques)
Oui certains pères sont toxiques, certains incestueux…et il faut lutter contre ça.
Par contre casser l’entièreté de la figure du père et la figure masculine comme c’est le cas depuis quelques années maintenant (toujours venant de la même clique qui veut détruire la famille nucléaire parce que eux n’en ont pas eu) c’est bien plus néfaste et contre productif pour la société. Ça a été démontré.
Par contre casser l’entièreté de la figure du père et la figure masculine comme c’est le cas depuis quelques années maintenant
Mais parce que c'est de la merde bon sang. C'est une doctrine patriarcale de placer l'homme au-dessus de tout et surtout comme étant LE visage de la famille et sa bonne coordination.
Ca ne fonctionne pas, les rapports entre les parents sont mauvais. L'éducation est nulle. Il n'y a qu'à voir celle de la majorité des membres ici présents.
Et oui y a qu'à voir le manque de recul de certains ici.
Pour info des mères qui s'occupent très mal de leurs enfants il y en a un paquet aussi.
Nan incroyable, merci de l'info.
negan Ce sont des gens mal baisés et frustrés c'est tout.