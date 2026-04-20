Pragmata : un nouveau succès pour Capcom

Nous ne sommes pas dans la même portée que les licences établies depuis des années ou décennies, maiss'en sort quand même très bien : Capcom annonce un million de ventes à travers le monde en seulement deux jours sur le marché.Sur Steam, le titre a par exemple eu un pic d'audience à 68.000, ce qui le place pas loin d'unet même légèrement au-dessus deet le récent. Une bonne nouvelle pour l'éditeur, qui aura rappelons-le mis 14 ans pour pondre une nouvelle IP d'importance (depuis).