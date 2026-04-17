LEGO Batman nous invite dans sa Batcave

4 ans après son plus gros succès en date (), TT Games va tenter d'appuyer ses nouvelles compétences avec le proche, et ce sera plus exactement le 22 mai prochain sur tous les supports.L'équipe nous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo s'attardant sur le Hub de la star DC Comics, donc forcément sa légendaire Batcave qui évoluera au fur et à mesure des missions, parfois pour de la simple déco, mais surtout pour les choses importantes : compétences, tenues et bien sûr véhicules des différentes adaptations à travers les décennies.