Marathon : ajouts et amélioration de mi-saison pour lutter contre la baisse d'audience Marathon : ajouts et amélioration de mi-saison pour lutter contre la baisse d'audience

On ne peut pas dire que Bungie est silencieux concernant Marathon, mais l'équipe tout comme PlayStation évite néanmoins d'aborder le sujet qui fâche : qu'importe les tentatives, les ajouts récents (mode Classé & Endgame) et la récente mise à jour de mi-saison, l'audience continue de s'écrouler inexorablement et selon les données Steam, on risque d'arriver sous peu à un quart de l'activité du lancement (en moins de deux mois).



Encore une fois, les mecs essayent d'écouter la communauté avec à ce propos la sortie (hier pour être précis) d'un nouveau mode de jeu dit « expérimental » mais en fait très classique dans ses intentions, où dans un soucis de mieux accueillir les nouveaux-venus, il est désormais possible de tenter des parties où chaque joueur démarre avec un équipement de base pour seulement le faire évoluer au fur et à mesure du run (en duo ou trio). Tout cela afin d'éviter des affrontements déséquilibrés face à une évidente problématique : plus le temps avance, plus une communauté réduite est essentiellement constituée de vétérans risquent de mettre à mal celui qui débute.



La mise à jour de mi-saison apporte également quelques ajouts/améliorations comme un meilleur système d'objectifs secondaires avec les récompenses qui vont avec, ou encore une fonctionnalité (également en test) permettant de rester avec le même groupe sous matchmaking pour relancer direct une session.