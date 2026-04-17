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Marathon : ajouts et amélioration de mi-saison pour lutter contre la baisse d'audience
On ne peut pas dire que Bungie est silencieux concernant Marathon, mais l'équipe tout comme PlayStation évite néanmoins d'aborder le sujet qui fâche : qu'importe les tentatives, les ajouts récents (mode Classé & Endgame) et la récente mise à jour de mi-saison, l'audience continue de s'écrouler inexorablement et selon les données Steam, on risque d'arriver sous peu à un quart de l'activité du lancement (en moins de deux mois).

Encore une fois, les mecs essayent d'écouter la communauté avec à ce propos la sortie (hier pour être précis) d'un nouveau mode de jeu dit « expérimental » mais en fait très classique dans ses intentions, où dans un soucis de mieux accueillir les nouveaux-venus, il est désormais possible de tenter des parties où chaque joueur démarre avec un équipement de base pour seulement le faire évoluer au fur et à mesure du run (en duo ou trio). Tout cela afin d'éviter des affrontements déséquilibrés face à une évidente problématique : plus le temps avance, plus une communauté réduite est essentiellement constituée de vétérans risquent de mettre à mal celui qui débute.

La mise à jour de mi-saison apporte également quelques ajouts/améliorations comme un meilleur système d'objectifs secondaires avec les récompenses qui vont avec, ou encore une fonctionnalité (également en test) permettant de rester avec le même groupe sous matchmaking pour relancer direct une session.
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publié le 17/04/2026 à 07:25 par Gamekyo
commentaires (10)
akinen publié le 17/04/2026 à 07:39
La communication acquise est là j'imagine, mais quand est-il des autres?

A quel moment la proposition artistique (jusqu'au nom) est de celle qui attire plus qu'elle ne repousse?

Vu ce qu'il y a sur le marché, je ne vois rien d'étonnant au sort du jeu (dans un 1er temps bien sûr). Tout comme il était logique que Fortnite originel bide.

A voir s'ils arrivent à proposer quelque chose qui renverse la tendance
wickette publié le 17/04/2026 à 07:57
Ca baissera c’est naturel

Tous les jeux baissent et beaucoup: arc raiders on etait à 300-400k sur steam là c’est plus du 80-100k

BF6 pareil mais en plus grave

Le problème ici c’est quand ton chantier a duré une éternité et coute plus cher que des gros AAA,..voila quoi, arc raiders/helldivers 2 fait par une plus petite equipe et beaucoup moins cher fait beaucoup mieux
churos45 publié le 17/04/2026 à 08:28
"l'équipe tout comme PlayStation évite néanmoins d'aborder le sujet qui fâche"

que faut-il qu'ils disent ? "notre jeu bide, venez svp" ?
keiku publié le 17/04/2026 à 08:49
Je pense qu'un autre phénomène touche le jv, c'est que les gens reste de moins en moins longtemps sur les jeux ( faut a trop de jeu du genre et pas assez de mécanique innovante et évolutive), et des jeux service qui dont justement toute la stratégie se base sur la rétention de joueurs vont tous en souffrir

même sur mobile beaucoup de jeu commence a souffrir de la chose, du fait d'avoir des joueurs qui zap trop vite d'un jeu a l'autre (et donc apporte de moins en moins de revenu)
sasquatsch publié le 17/04/2026 à 08:58
Suis sur Arc Raiders depuis un p'tit moi et c'est d'un addictif incroyable... Et avoir la possibilité de faire des mini sessions juste pour monter pour te préparer a des échanges plus douloureux dans une prochaine session c'est tout bonnement bien fait... Tu peux passer 15 min. Comme tu peux faire 2-3h sans voir passer le. Temps...
En tout cas je m'y vois encore pour longtemps car a peine débloqué les mondes plus difficiles et je me fais plutôt la main sur la ville enfouie dans le désert avant de passer aux choses sérieuses...
En ce qui concerne Marathon je n'aime pas le Design donc voilà.. c ase limite a ça et ils ne me verront jamais dessus.
Le concept est peut être bon ... Mais voilà trop de jeux tue le jeu...
justx publié le 17/04/2026 à 10:34
on parle de la baisse de Marathon mais aller voir les chiffre de COD c'est fait reflechir franchement.

Je crois que c'est une tendance general
maxx publié le 17/04/2026 à 11:34
churos45 Je te jure... Ils essaient de maintenir le jeu ils vont pas faire une sortie en mode "les chiffres sont mauvais, en dessous des attentes" alors qu'on parle d'un jeu a service qui doit attirer du monde. S'ils font une telle déclaration, ce sera la fuite ou du moins personne ne se lancera dans le jeu.
La meilleure chose a faire c'est de continuer a supporter le jeu et communiquer sur les nouveautés et les changements.

Je leur souhaite d'y arriver en tous cas, les retours sur le jeu sont bons donc j'espère pour les joueurs de ce jeu qu'il sera supporté longtemps et que les Devs y trouveront leur compte.
justx publié le 17/04/2026 à 11:48
En tout cas ca sent vraiment pas bon pour Bungie. tu sent meme dans ce marathon que ce studio a du talent mais le leadership qu'il se tape l'a tué.

Deja Destiny c'etait une incomprehension pour trop de gens ( et je parle pas de la qualité du jeux mais plutot des choix qu'ils y ont fait )
burningcrimson publié le 17/04/2026 à 12:34
Je lui donne 6 mois avant que Sony ne décide d'abandonner.
sasquatsch publié le 17/04/2026 à 13:00
burningcrimson alea jacta est
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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