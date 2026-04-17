Marathon : ajouts et amélioration de mi-saison pour lutter contre la baisse d'audience
On ne peut pas dire que Bungie est silencieux concernant Marathon, mais l'équipe tout comme PlayStation évite néanmoins d'aborder le sujet qui fâche : qu'importe les tentatives, les ajouts récents (mode Classé & Endgame) et la récente mise à jour de mi-saison, l'audience continue de s'écrouler inexorablement et selon les données Steam, on risque d'arriver sous peu à un quart de l'activité du lancement (en moins de deux mois).
Encore une fois, les mecs essayent d'écouter la communauté avec à ce propos la sortie (hier pour être précis) d'un nouveau mode de jeu dit « expérimental » mais en fait très classique dans ses intentions, où dans un soucis de mieux accueillir les nouveaux-venus, il est désormais possible de tenter des parties où chaque joueur démarre avec un équipement de base pour seulement le faire évoluer au fur et à mesure du run (en duo ou trio). Tout cela afin d'éviter des affrontements déséquilibrés face à une évidente problématique : plus le temps avance, plus une communauté réduite est essentiellement constituée de vétérans risquent de mettre à mal celui qui débute.
La mise à jour de mi-saison apporte également quelques ajouts/améliorations comme un meilleur système d'objectifs secondaires avec les récompenses qui vont avec, ou encore une fonctionnalité (également en test) permettant de rester avec le même groupe sous matchmaking pour relancer direct une session.
publié le 17/04/2026 à 07:25 par Gamekyo
A quel moment la proposition artistique (jusqu'au nom) est de celle qui attire plus qu'elle ne repousse?
Vu ce qu'il y a sur le marché, je ne vois rien d'étonnant au sort du jeu (dans un 1er temps bien sûr). Tout comme il était logique que Fortnite originel bide.
A voir s'ils arrivent à proposer quelque chose qui renverse la tendance
Tous les jeux baissent et beaucoup: arc raiders on etait à 300-400k sur steam là c’est plus du 80-100k
BF6 pareil mais en plus grave
Le problème ici c’est quand ton chantier a duré une éternité et coute plus cher que des gros AAA,..voila quoi, arc raiders/helldivers 2 fait par une plus petite equipe et beaucoup moins cher fait beaucoup mieux
que faut-il qu'ils disent ? "notre jeu bide, venez svp" ?
même sur mobile beaucoup de jeu commence a souffrir de la chose, du fait d'avoir des joueurs qui zap trop vite d'un jeu a l'autre (et donc apporte de moins en moins de revenu)
En tout cas je m'y vois encore pour longtemps car a peine débloqué les mondes plus difficiles et je me fais plutôt la main sur la ville enfouie dans le désert avant de passer aux choses sérieuses...
En ce qui concerne Marathon je n'aime pas le Design donc voilà.. c ase limite a ça et ils ne me verront jamais dessus.
Le concept est peut être bon ... Mais voilà trop de jeux tue le jeu...
Je crois que c'est une tendance general
La meilleure chose a faire c'est de continuer a supporter le jeu et communiquer sur les nouveautés et les changements.
Je leur souhaite d'y arriver en tous cas, les retours sur le jeu sont bons donc j'espère pour les joueurs de ce jeu qu'il sera supporté longtemps et que les Devs y trouveront leur compte.
Deja Destiny c'etait une incomprehension pour trop de gens ( et je parle pas de la qualité du jeux mais plutot des choix qu'ils y ont fait )