PS Plus Extra : la fournée d'avril [UP]
La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abord Horizon Zero Dawn Remastered
pour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.
Il sera accompagné du sympathique The Crew Motorfest
et Football Manager 26
. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.
UPDATE : La liste complète
PS PLUS EXTRA :
- Horizon Zero Dawn Remastered
- The Crew Motorfest
- Football Manager 26
- Warriors Abyss
- Squirell with a Gun
- The Casting of Frank Stone
- Monster Train
PS PLUS PREMIUM :
- Wild Arms 4
publié le 16/04/2026 à 07:00 par Gamekyo
Et puis je suppose qu'il n'y aura pas le DLC ?
xynot De ce que j'ai lu sur PsnProfiles, tu peux valider ta NG+ ultra hard en lançant ta sauvegarde de fin de NG+. Mais pour le reste il faut semble t'il tout recommencer oui.
Oula t'es remonté comme un coucou (oui on a les expressions de son âge hein).
Pour Hulst je peux comprendre mais il n'est pas le studio et même si j'ai pas accroché à l'écriture de HFW, j'ai quand même aimé son gameplay et son univers
https://www.gematsu.com/2026/04/playstation-plus-game-catalog-and-classics-catalog-lineup-for-april-2026-announced
C'est vraiment dommage que l'écriture soit si fainéante car tout le reste est au top (il manque juste le lock des ennemis lors des combats).
En espérant qu'ils étayent un peu plus les personnages et leur lore, histoire de créer de l'attachement.
Car en l'état il peuvent même tuer Aloy que ça n'affectera pas mon expérience, c'est dire à quel point les personnages sonnent creux.
En plus il n’est jamais sorti en Europe.
Que de bons souvenirs
Si un jour, je prends un abonnement Premium, j’y réfléchirai
sinon cool liste pas mal de petit jeu que j'avais dans ma liste e souhait