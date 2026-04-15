PS Plus Extra : la fournée d'avril [UP]

La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abordpour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.Il sera accompagné du sympathiqueet. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.UPDATE : La liste complètePS PLUS EXTRA :PS PLUS PREMIUM :