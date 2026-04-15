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PS Plus Extra : la fournée d'avril [UP]
La liste des jeux PS Plus Extra (& Premium) sera dévoilée en fin d'après-midi mais comme de coutume, le ninja billbil-kun prend les devants pour nous dévoiler trois d'entre eux, avec tout d'abord Horizon Zero Dawn Remastered pour permettre de débuter la franchise phare de Guerilla dans les meilleures conditions.

Il sera accompagné du sympathique The Crew Motorfest et Football Manager 26. Rendez-vous dans quelques heures pour le reste du programme.


UPDATE : La liste complète

PS PLUS EXTRA :

- Horizon Zero Dawn Remastered
- The Crew Motorfest
- Football Manager 26
- Warriors Abyss
- Squirell with a Gun
- The Casting of Frank Stone
- Monster Train

PS PLUS PREMIUM :

- Wild Arms 4

2
Qui a aimé ?
link49, kalas28
publié le 16/04/2026 à 07:00 par Gamekyo
commentaires (19)
magneto860 publié le 15/04/2026 à 12:34
Pas d'autopop pour Horizon 1. Ca a beau être un de mes jeux préférés, je n'aurai pas le temps de le refaire cette année.

Et puis je suppose qu'il n'y aura pas le DLC ?
gamerdome publié le 15/04/2026 à 12:42
magneto860 Si, le remaster inclus l'extension.
xynot publié le 15/04/2026 à 12:44
magneto860 pas d'auto pop sur horizon remaster ? J'avoue flemme de re-platiner, ils abusent
magneto860 publié le 15/04/2026 à 12:52
gamerdome Cool !

xynot De ce que j'ai lu sur PsnProfiles, tu peux valider ta NG+ ultra hard en lançant ta sauvegarde de fin de NG+. Mais pour le reste il faut semble t'il tout recommencer oui.
foxstep publié le 15/04/2026 à 14:06
J'aimais bien Horizon mais Hermen Hulst à reussi à faire de moi un hater de la licence voir de tout le studio, que Guerrila créve cette bande de clochard sans identité ne mérite pas mon soutien.
gasmok2 publié le 15/04/2026 à 14:43
foxstep
Oula t'es remonté comme un coucou (oui on a les expressions de son âge hein).
Pour Hulst je peux comprendre mais il n'est pas le studio et même si j'ai pas accroché à l'écriture de HFW, j'ai quand même aimé son gameplay et son univers
akinen publié le 15/04/2026 à 15:55
gasmok2 la même pour moi. Y’a des chances malgré tout que je snobe le prochain. J’ai plus envie de donner mon temps à ce genre d’écriture.
idd publié le 15/04/2026 à 21:39
voici la liste : https://www.pushsquare.com/news/2026/04/8-ps-plus-extra-premium-games-for-april-2026-announced
hyoga57 publié le 16/04/2026 à 06:45
zekk Wild Arms 4 qui débarque le mois là.

https://www.gematsu.com/2026/04/playstation-plus-game-catalog-and-classics-catalog-lineup-for-april-2026-announced
gasmok2 publié le 16/04/2026 à 07:08
akinen
C'est vraiment dommage que l'écriture soit si fainéante car tout le reste est au top (il manque juste le lock des ennemis lors des combats).
En espérant qu'ils étayent un peu plus les personnages et leur lore, histoire de créer de l'attachement.
Car en l'état il peuvent même tuer Aloy que ça n'affectera pas mon expérience, c'est dire à quel point les personnages sonnent creux.
zekk publié le 16/04/2026 à 07:18
hyoga57 Je l'ai encore sur ps2 mais c'est cool pour ceux qui n'ont pas pu le faire ! ( à vrai dire, j'ai les 3 épisodes ps2)
zekk publié le 16/04/2026 à 08:53
hyoga57 Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils auraient pu offrir le 3 et le 5 qui sont meilleurs ( même si le 4 reste un bon jeu)
hyoga57 publié le 16/04/2026 à 09:39
zekk Le troisième opus est déjà sur le store. Le Alter Code F par contre, j’aurais pas dit non.

En plus il n’est jamais sorti en Europe.
icebergbrulant publié le 16/04/2026 à 10:07
hyoga57 zekk Il m’arrive encore de temps en temps d’écouter certaines pistes de Wild Arms the 4th Detonator
Que de bons souvenirs
zekk publié le 16/04/2026 à 10:18
hyoga57 Effectivement icebergbrulant
hyoga57 publié le 16/04/2026 à 10:55
icebergbrulant Et jeu Sony oblige, il y aura un platine.
icebergbrulant publié le 16/04/2026 à 11:04
hyoga57

Si un jour, je prends un abonnement Premium, j’y réfléchirai
kalas28 publié le 16/04/2026 à 11:49
oh wild arms 4 trop bien on peu donc penser que le 5 pourra suivre

sinon cool liste pas mal de petit jeu que j'avais dans ma liste e souhait
mattewlogan publié le 16/04/2026 à 14:13
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Horizon Zero Dawn Remastered
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Nom : Horizon Zero Dawn Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
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