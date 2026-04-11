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[RUMEUR] Le prochain jeu Metro ENFIN dévoilé la semaine prochaine (State of Play ?)
En pleine nuit, une rumeur a émergé sur le reveal d'un « nouveau » jeu de la franchise Metro dans le courant de la semaine prochaine, les guillemets étant là pour indiquer qu'il devrait tout simplement s'agir de Metro 4 officialisé depuis des années (mais sans rien à se mettre sous la dent, pas même un logo). NateTheHate a d'ailleurs confirmé l'information.

De quoi appuyer la rumeur d'un State of Play spécial tiers le 16 avril où serait également présent Assassin's Creed IV Resynced et on espère quelques autres surprises.
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romgamer6859
publié le 11/04/2026 à 09:25 par Gamekyo
commentaires (1)
mrpopulus publié le 11/04/2026 à 09:45
Trop bien j'avais adoré Exodus !
Gras
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Fiche descriptif
Metro Exodus
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Nom : Metro Exodus
Support : PC
Editeur : Embracer Group
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Multijoueur : non
Sortie européenne : 15/02/2019
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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