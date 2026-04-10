recherche
News / Blogs
Crimson Desert : aperçu des prochaines améliorations
Après plusieurs mises à jour plutôt copieuses, Crimson Desert est d'une certaine façon considéré aujourd'hui comme pleinement fonctionnel et plus accessible qu'à son lancement, mais les développeurs souhaite aller plus loin pour s'ouvrir à un public plus large, et annoncent que dans les MAJ à venir en mai/juin, l'une proposera des options de réglages pour la difficulté. Peut-être une hérésie pour certains, vu qu'abaisser encore la difficulté limiterait l'intérêt de l'exploration, mais d'un autre côté, il est au contraire possible que les options permettront de revenir au challenge initial.

Hormis cela, pour les deux mois à venir, attendez-vous à :

- Possibilité de refaire les boss.
- Possibilité de refaire les libérations de camp.
- Certaines capacités de Kliff seront accessibles à Demian et Ungka.
- Nouvelles tenues.
- Nouveaux familiers et montures (ainsi que des tenues spécifiques).
- Option pour enlever à l'écran le bouclier et les armes dans le dos.
- Améliorations du rendu pour les paysages lointains.
- Personnalisation des commandes, également à la manette.
- Nouveaux coffres pour séparer tenues, matériaux, etc.

Bonus : l'OST sera prochainement disponible, gratuitement sur Steam, et via les différentes plates-formes musicales.
2
Qui a aimé ?
link49, kalas28
publié le 10/04/2026 à 06:51 par Gamekyo
commentaires (17)
link571 publié le 10/04/2026 à 07:13
Quel suivie quand même 50h de jeu et je débute seulement le chapitre 5 pour ma part
judebox publié le 10/04/2026 à 07:22
C'est cool ça. Il commence à m'intéresser.
Ils ont réglé le vent fou ?
zanpa publié le 10/04/2026 à 07:32
toujours pas de prison supplémentaire pour éviter de faire 3KM pour aller rendre un contrat de hors la loi ...
kujiraldine publié le 10/04/2026 à 07:39
Plus de 100 heures de jeu et je kiffe de plus en plus.
Si en plus ils continuent leur suivi, c'est que du bonheur! GG
azerty publié le 10/04/2026 à 07:44
Vers la fin normalement et 100h à faire nawak
alucardhellsing publié le 10/04/2026 à 07:53
rasalgul publié le 10/04/2026 à 09:07
J'ai hâte de l'avoir sur le GP celui là
zekk publié le 10/04/2026 à 09:08
Pareil 50h et c'est du pur plaisir
ratchet publié le 10/04/2026 à 09:13
C’est quand même beaucoup répétitif le système du jeu notamment pour s’améliorer. C’est dommage… toujours la même récompense c’est un peu lassant.
zekk publié le 10/04/2026 à 09:28
ratchet Bof... c'est pas pire que dans la majorité des jeux et encore, limite + diversifié avec

1) le craft et l'upgrade des armes et des équipements
2) le fait de pouvoir leur mettre des pierres qui rajoutent des techniques
3) les pierre d'abyss qui permet d'améliorer le perso et ses compétences.
4) les techniques que l'on apprend en voyant un adversaire les faire en combat...


Franchement on a vu BIEN pire à ce niveau
ravyxxs publié le 10/04/2026 à 09:36
rasalgul T'es pas près de l'avoir, du tout, ça va faire comme WUKONG. Ils se font cosntamment de l'argent, et c'est pas avec un chèque de Microsoft que ça va améliorer le tout. Autant le prendre à moindre prix, car c'est soit tu vas attendre longtemps, soit il n'arrivera jamais car Microsoft aura lâché l'affaire.
ravyxxs publié le 10/04/2026 à 09:48
- Possibilité de refaire les boss.
lol je sais pas si c'est si demander lol...

- Personnalisation des commandes, également à la manette.

Triste, ça aurait dû être là day one.
pcverso publié le 10/04/2026 à 09:56
80 h de jeu et encore loin de la fin . En tout cas le suivi et l'écoute est excellent.
shanks publié le 10/04/2026 à 10:47
ravyxxs
En fait pour les boss (et même les camps à libérer), la demande est liée au fait que ceux qui sont à plus de 150h et qui ont quasiment libéré tous les territoires se sont aperçus qu'il n'y avait quasiment plus un seul ennemi dans le monde (ce qui est logique, si t'as démoli toutes leurs bases).

De fait il y a une frustration chez certains de ne pas pouvoir "tester" leur nouveau build ou compétences, et ce type d"option sera là pour ça, surtout aussi pour démolir la gueule d'un boss qui nous avait fait suer 50h avant.
ravyxxs publié le 10/04/2026 à 11:53
shanks Oui dit comme ça, ça a du sens effectivement.
altendorf publié le 10/04/2026 à 12:04
Le changement de difficulté était pas nécessaire en soit. Crimson Desert est loin d'être difficile. Juste quelques boss bien relou si tu as pas les bons builds.
akinen publié le 10/04/2026 à 13:06
Les mecs venant du MMO, est-ce du "suivi" ou bien juste une feuille de route avec constamment des ajouts pour booster la rétention du joueur moyen?

Parce qu'en l'état, ça ressemble juste à ce que font bcp de gros studio de gatcha/MMO.

Vu comment c'est parti, ça durera des mois.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Crimson Desert
8
Ils aiment
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo