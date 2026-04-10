Crimson Desert : aperçu des prochaines améliorations Crimson Desert : aperçu des prochaines améliorations

Après plusieurs mises à jour plutôt copieuses, Crimson Desert est d'une certaine façon considéré aujourd'hui comme pleinement fonctionnel et plus accessible qu'à son lancement, mais les développeurs souhaite aller plus loin pour s'ouvrir à un public plus large, et annoncent que dans les MAJ à venir en mai/juin, l'une proposera des options de réglages pour la difficulté. Peut-être une hérésie pour certains, vu qu'abaisser encore la difficulté limiterait l'intérêt de l'exploration, mais d'un autre côté, il est au contraire possible que les options permettront de revenir au challenge initial.



Hormis cela, pour les deux mois à venir, attendez-vous à :



- Possibilité de refaire les boss.

- Possibilité de refaire les libérations de camp.

- Certaines capacités de Kliff seront accessibles à Demian et Ungka.

- Nouvelles tenues.

- Nouveaux familiers et montures (ainsi que des tenues spécifiques).

- Option pour enlever à l'écran le bouclier et les armes dans le dos.

- Améliorations du rendu pour les paysages lointains.

- Personnalisation des commandes, également à la manette.

- Nouveaux coffres pour séparer tenues, matériaux, etc.



Bonus : l'OST sera prochainement disponible, gratuitement sur Steam, et via les différentes plates-formes musicales.