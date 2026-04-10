Crimson Desert : aperçu des prochaines améliorations
Après plusieurs mises à jour plutôt copieuses, Crimson Desert est d'une certaine façon considéré aujourd'hui comme pleinement fonctionnel et plus accessible qu'à son lancement, mais les développeurs souhaite aller plus loin pour s'ouvrir à un public plus large, et annoncent que dans les MAJ à venir en mai/juin, l'une proposera des options de réglages pour la difficulté. Peut-être une hérésie pour certains, vu qu'abaisser encore la difficulté limiterait l'intérêt de l'exploration, mais d'un autre côté, il est au contraire possible que les options permettront de revenir au challenge initial.
Hormis cela, pour les deux mois à venir, attendez-vous à :
- Possibilité de refaire les boss.
- Possibilité de refaire les libérations de camp.
- Certaines capacités de Kliff seront accessibles à Demian et Ungka.
- Nouvelles tenues.
- Nouveaux familiers et montures (ainsi que des tenues spécifiques).
- Option pour enlever à l'écran le bouclier et les armes dans le dos.
- Améliorations du rendu pour les paysages lointains.
- Personnalisation des commandes, également à la manette.
- Nouveaux coffres pour séparer tenues, matériaux, etc.
Bonus : l'OST sera prochainement disponible, gratuitement sur Steam, et via les différentes plates-formes musicales.
publié le 10/04/2026 à 06:51 par Gamekyo
Ils ont réglé le vent fou ?
Si en plus ils continuent leur suivi, c'est que du bonheur! GG
1) le craft et l'upgrade des armes et des équipements
2) le fait de pouvoir leur mettre des pierres qui rajoutent des techniques
3) les pierre d'abyss qui permet d'améliorer le perso et ses compétences.
4) les techniques que l'on apprend en voyant un adversaire les faire en combat...
Franchement on a vu BIEN pire à ce niveau
lol je sais pas si c'est si demander lol...
- Personnalisation des commandes, également à la manette.
Triste, ça aurait dû être là day one.
En fait pour les boss (et même les camps à libérer), la demande est liée au fait que ceux qui sont à plus de 150h et qui ont quasiment libéré tous les territoires se sont aperçus qu'il n'y avait quasiment plus un seul ennemi dans le monde (ce qui est logique, si t'as démoli toutes leurs bases).
De fait il y a une frustration chez certains de ne pas pouvoir "tester" leur nouveau build ou compétences, et ce type d"option sera là pour ça, surtout aussi pour démolir la gueule d'un boss qui nous avait fait suer 50h avant.
Parce qu'en l'état, ça ressemble juste à ce que font bcp de gros studio de gatcha/MMO.
Vu comment c'est parti, ça durera des mois.