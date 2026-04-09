Des nouvelles de Castlevania : Belmont's Curse

Evil Empire n'allait évidemment pas louper l'occasion de nous remontrerdurant le Triple-I Showcase (c'est eux qui organise l'event donc forcément) et voici donc un peu de gameplay frais pour ce nouvel épisode d'une franchise un peu trop discrète depuis quelques années, mettant ici en avant la fille de Trevor Belmont en plein Paris (et ouais).Et encore une fois, malgré le passif du développeur avec la franchise (la collaboration avec, c'était eux),ne sera pas un rogue mais bien un épisode classique. A découvrir d'ici la fin d'année sur tous les supports.