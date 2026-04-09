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Des nouvelles de Castlevania : Belmont's Curse
Evil Empire n'allait évidemment pas louper l'occasion de nous remontrer Castlevania : Belmont's Curse durant le Triple-I Showcase (c'est eux qui organise l'event donc forcément) et voici donc un peu de gameplay frais pour ce nouvel épisode d'une franchise un peu trop discrète depuis quelques années, mettant ici en avant la fille de Trevor Belmont en plein Paris (et ouais).

Et encore une fois, malgré le passif du développeur avec la franchise (la collaboration avec Dead Cells, c'était eux), Castlevania : Belmont's Curse ne sera pas un rogue mais bien un épisode classique. A découvrir d'ici la fin d'année sur tous les supports.

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kalas28, kisukesan, legato, iglooo, sorakairi86, kibix, drybowser, yukilin
publié le 09/04/2026 à 16:57 par Gamekyo
commentaires (12)
beyondgood074 publié le 09/04/2026 à 17:05
Je l'attends tellement.
ravyxxs publié le 09/04/2026 à 17:08
ost...yamane n'est pas dessus mon dieu...........

benichou publié le 09/04/2026 à 17:09
Je trouve la DA insipide mais je lui laisserai une chance car le gameplay a l’air fun
kalas28 publié le 09/04/2026 à 17:15
il est sublime et bouge bien day one direct
docteurdeggman publié le 09/04/2026 à 17:20
Enfin
forte publié le 09/04/2026 à 18:04
Tellement vivement ! (Bon par contre "un peu trop discrète", on a quand même eu 4 compiles sur 6 ans et de la collab sur quelques jeux !)
5120x2880 publié le 09/04/2026 à 18:10
benichou Il a pas d'identité, c'est une DA générique, dire qu'on est 30 ans après Sotn, c'est lunaire
torotoro59 publié le 09/04/2026 à 18:37
5120x2880 j'ai pensé pareil, tu vois symphony of the night et tu vois -ça-
wickette publié le 09/04/2026 à 18:40
day one lui

Rien ne peut battre la D.A. des anciens Castlevania c'est clair, mais je ne dirai pas qu'ici c'est mauvais, juste différent.

Je suis juste content de voir un bon développeur s'occuper de la franchise et dans un format qui me plait, si Konami pouvait le faire en interne comme avant ils l'auraient faits
micheljackson publié le 09/04/2026 à 18:47
5120x2880
+1
Je vais plutôt me relancer une partie du 3 sur NES.

"not my Castlevania"
alozius publié le 09/04/2026 à 18:49
Pourquoi vouloir un rogue-like, c’est un Castlevania, une série à la base même d’un genre qui porte son nom…
Sinon hâte d’y jouer même si hélas la DA fait pitié comparé aux anciens opus mais bon.
drybowser publié le 09/04/2026 à 19:20
Je kiff tellement les metroidvania je l attends de pied ferme celui là
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Fiche descriptif
Castlevania : Belmont's Curse
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Nom : Castlevania : Belmont's Curse
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Motion Twin
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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