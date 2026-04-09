Des nouvelles de Castlevania : Belmont's Curse

Evil Empire n'allait évidemment pas louper l'occasion de nous remontrer Castlevania : Belmont's Curse durant le Triple-I Showcase (c'est eux qui organise l'event donc forcément) et voici donc un peu de gameplay frais pour ce nouvel épisode d'une franchise un peu trop discrète depuis quelques années, mettant ici en avant la fille de Trevor Belmont en plein Paris (et ouais).
Et encore une fois, malgré le passif du développeur avec la franchise (la collaboration avec Dead Cells, c'était eux), Castlevania : Belmont's Curse ne sera pas un rogue mais bien un épisode classique. A découvrir d'ici la fin d'année sur tous les supports.
Rien ne peut battre la D.A. des anciens Castlevania c'est clair, mais je ne dirai pas qu'ici c'est mauvais, juste différent.
Je suis juste content de voir un bon développeur s'occuper de la franchise et dans un format qui me plait, si Konami pouvait le faire en interne comme avant ils l'auraient faits
+1
Je vais plutôt me relancer une partie du 3 sur NES.
"not my Castlevania"
Sinon hâte d’y jouer même si hélas la DA fait pitié comparé aux anciens opus mais bon.