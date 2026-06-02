Ace Combat 8 : trailer et date de sortie

Après 21 millions de ventes, l'heure est venue pour les avions de Bandai Namco de se lancer la conquête d'autres cieux, et c'est donc le 2 octobre 2026 que sortira(au moins ce n'est pas septembre) et en voici le gros Story Trailer dont on mettra la version avec sous-titres FR dès que possible.La rumeur d'unen bonus de précommande n'a en revanche toujours pas été confirmé, mais qui sait, il reste du temps.UPDATE :(l'autre nom) sera bien en bonus de précommande, sous forme d'un remaster.