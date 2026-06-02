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Ace Combat 8 : trailer et date de sortie
Après 21 millions de ventes, l'heure est venue pour les avions de Bandai Namco de se lancer la conquête d'autres cieux, et c'est donc le 2 octobre 2026 que sortira Ace Combat 8 : Wings of Theve (au moins ce n'est pas septembre) et en voici le gros Story Trailer dont on mettra la version avec sous-titres FR dès que possible.

La rumeur d'un Ace Combat : The Belkan War en bonus de précommande n'a en revanche toujours pas été confirmé, mais qui sait, il reste du temps.

UPDATE :
- Ace Combat 0 (l'autre nom) sera bien en bonus de précommande, sous forme d'un remaster.

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pcverso, opthomas
publié le 02/06/2026 à 21:52 par Gamekyo
commentaires (5)
spartan1985 publié le 02/06/2026 à 22:20
Si ca été confirmé en bonus de préco par le directeur de la série pendant ce SoP.
altendorf publié le 02/06/2026 à 22:23
Alors lui
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 22:26
Mon bébé !!!!!
opthomas publié le 02/06/2026 à 22:28
Bon bah Pré-Order ça sera ! Yo buddy still alive ?
rendan publié le 03/06/2026 à 00:11
Day oneeee
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Fiche descriptif
Ace Combat 8 : Wings of Theve
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Nom : Ace Combat 8 : Wings of Theve
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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