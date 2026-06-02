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Toy Story : toujours pas de neuf en JV, mais le retour de toutes les vieilleries
Forcément, ça n'allait pas rester les bras croisés devant la sortie cinéma de Toy Story 5 et comme il n'y a pas le temps de faire du neuf, place au vieux avec à la fois le retour de Toy Story 3 (plutôt sympa) dans une Complete Edition, mais aussi une compilation dite Retro Roundup proposant 5 jeux (dont 1001 Pattes qui s'est perdu) dans diverses déclinaisons parfois bien différentes, soit 11 éditions au total.

Toy Story 3 Complete Edition comme la compile seront vendus séparément le 15 octobre (tous supports) mais vous pourrez également vous tourner vers une version physique le même jour regroupant la totale, uniquement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.

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bourbon, gameslover, link49, biboufett
publié le 02/06/2026 à 16:21 par Gamekyo
commentaires (7)
taiko publié le 02/06/2026 à 16:27
"The acclaimed game returns"
m0nsieurx publié le 02/06/2026 à 16:27
Quels souvenirs de ce jeux j'ai avec l'opus sur Wii, selon le prix je vais peut être me le refaire sur Steam
shmawlk44 publié le 02/06/2026 à 16:30
Toy story 2 sur la N64 quels souvenirs ????????
losz publié le 02/06/2026 à 16:41
Cool, je prendrais surtout pour 1001 pattes d'excellent souvenir dessus quitte à foutre autre chose que toy story j'aurais bien aimé une grosse compilation avec Tarzan, hercule, couak attack et tout.
kidicarus publié le 02/06/2026 à 17:35
1001 pattes c'était génial sur N64
hayatevibritania publié le 02/06/2026 à 18:02
Oh, je prends, j'adore l'opus SNES, TS2 sur N64 et excellent, et le 3 tout autant. Et j'ai envie de revivre l'une de mes grosses déception de jeunesse avec le jeu Buzz Lightyear Je pensais avoir un jeu d'action/aventure digne de la série animé que je trouve génial, à la place j'ai eu une merde moche qui ressemble plus à un jeu de course
sdkios publié le 02/06/2026 à 18:46
Toy story 2 etait banger ! Le 3 etat vraiment tres sympa aussi pour le coup ! A voir les prix et les autres sorties a cette periode.
losz rah, la bonne epoque ou on avait de bons films disney, et de bonnes adaptations!
Gras
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Fiche descriptif
Toy Story 3 Complete Edition
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Nom : Toy Story 3 Complete Edition
Support : PC
Editeur : Atari
Développeur : Digital Eclipse
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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