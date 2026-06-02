Toy Story : toujours pas de neuf en JV, mais le retour de toutes les vieilleries
Forcément, ça n'allait pas rester les bras croisés devant la sortie cinéma de Toy Story 5 et comme il n'y a pas le temps de faire du neuf, place au vieux avec à la fois le retour de Toy Story 3 (plutôt sympa) dans une Complete Edition, mais aussi une compilation dite Retro Roundup proposant 5 jeux (dont 1001 Pattes qui s'est perdu) dans diverses déclinaisons parfois bien différentes, soit 11 éditions au total.
Toy Story 3 Complete Edition comme la compile seront vendus séparément le 15 octobre (tous supports) mais vous pourrez également vous tourner vers une version physique le même jour regroupant la totale, uniquement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.
losz rah, la bonne epoque ou on avait de bons films disney, et de bonnes adaptations!