Toy Story : toujours pas de neuf en JV, mais le retour de toutes les vieilleries

Forcément, ça n'allait pas rester les bras croisés devant la sortie cinéma deet comme il n'y a pas le temps de faire du neuf, place au vieux avec à la fois le retour de(plutôt sympa) dans une Complete Edition, mais aussi une compilation diteproposant 5 jeux (dontqui s'est perdu) dans diverses déclinaisons parfois bien différentes, soit 11 éditions au total.comme la compile seront vendus séparément le 15 octobre (tous supports) mais vous pourrez également vous tourner vers une version physique le même jour regroupant la totale, uniquement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.