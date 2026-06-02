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Clutch : le rival de Forza Horizon dévoile ses premières infos avant le reveal du Summer Game Fest
Le reveal est finalement discret mais c'est pour mieux nous préparer à une bande-annonce durant la conférence de Geoff Keighley vendredi soir : voici donc Clutch, le premier projet de Maverick Games donc les anciens de la franchise Forza Horizon, incluant le concepteur des épisodes 2, 3 et 4, également directeur créatif de 5 (Mike Brown donc).

Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre au nom pas bien terrible ? Alors :

- Du jeu de courses en monde ouvert (évidemment).
- Une vraie campagne scénarisée.
- Mettra en avant une compétition officielle et une autre plus « underground ».
- Système de clans rivaux pour du PVPVE.
- Moteur physique maison (le reste, c'est de l'UE5).
- Et bien sûr tout un tas de personnalisation.

Rendez-vous dans 3 jours pour en savoir davantage, mais on sait déjà que ça sortira au printemps 2027.

UPDATE :
- Le reveal de la fin du compte-à-rebours.

  • Clutch : le rival de Forza Horizon dévoile ses premières infos avant le reveal du Summer Game Fest
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gameslover, link49, idd, pcverso
publié le 02/06/2026 à 11:12 par Gamekyo
commentaires (20)
shanks publié le 02/06/2026 à 11:14
(les images sont minuscules mais on a que ça)
link571 publié le 02/06/2026 à 11:16
Y’a une vidéo de présentations où on en voi plus et franchement à suivre de prêt. Et cerise sur le gâteau cela se passe en France
shanks publié le 02/06/2026 à 11:23
link571
Oui je viens de rajouter, j'espère du coup du vrai gameplay vendredi.
maxx publié le 02/06/2026 à 11:31
Hé ben ça me donne bien envie je vais suivre ça de près!
beppop publié le 02/06/2026 à 11:35
ça va faire du bien d'avoir autre chose que FH.
En tout cas ça a l'air très ambitieux et j'aime bien ce côté plus sérieux et moins "festival de jeunes"
link571 publié le 02/06/2026 à 11:43
shanks Par contre comme tu le dit pour le nom, franchement ils auraient pu trouver mieux…
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 11:43
Ça a l’air bien joli, on verra le trailer bientôt
Le nom par contre est a couché dehors je comprends pas
Microsoft : Sortez-moi FH6 sur ps5 rapido les gars on va se faire niquer sinon haha
skuldleif publié le 02/06/2026 à 11:44
ils ont mis un grappin aux caisses
altendorf publié le 02/06/2026 à 11:49
Il y a un truc, maintenant j'attends le gameplay pur.
sasquatsch publié le 02/06/2026 à 11:52
Vivement cet E3 version moderne
gasmok2 publié le 02/06/2026 à 11:53
Clutch - Pédale d'embrayage en Français....putain le nom de merde quand même....
akinen publié le 02/06/2026 à 12:04
Les anciens d’un jeu qui font la même chose qu’avant. Un grand classique.

Sinon le nom pourri.

Et pourquoi pas bloutch?

gasmok2 j’te le fais pas dire
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 12:30
akinen Tu n’as jamais joué aux Forza de fond en comble pour dire ça mais genre vraiment.
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 12:32
Moi je sens que je vais bien kiffer, après FH a tellement une grosse communauté que ça va rager sex sur ce nouveau jeu. Et niveau design, layout, FH est devant mais pour le reste ils se branlent.
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 12:37
skuldleif Un grappin ça te choque ? nFS Hot Pursuit, et ils s’en inspirent ici ce qui est parfait, avait des turbos, des emp, des spikes et des jammers….
romgamer6859 publié le 02/06/2026 à 12:51
ravyxxs pareil, y a une vibe FH 2 avec need for speed, un côté un peu plus arcade j'imagine...

FH2 c'était le sud de la France donc c'était top
akinen publié le 02/06/2026 à 15:10
ravyxxs je parle pas d’un clone mais juste le même genre de jeu. FPS, courses, Immersive Sims etc
tristram publié le 02/06/2026 à 16:25
c'est moi ou ils ont fait un focus sur le Multiplat de Vilebrequin a 1300 bourrins ?
ouken publié le 02/06/2026 à 19:22
Mouai le rendu pas ouf j'aime pas trop....filtre dégueulasse
e3ologue publié le 02/06/2026 à 19:39
Franchement pas mal
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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