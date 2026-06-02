Clutch : le rival de Forza Horizon dévoile ses premières infos avant le reveal du Summer Game Fest

Le reveal est finalement discret mais c'est pour mieux nous préparer à une bande-annonce durant la conférence de Geoff Keighley vendredi soir : voici donc, le premier projet de Maverick Games donc les anciens de la franchise, incluant le concepteur des épisodes 2, 3 et 4, également directeur créatif de 5 (Mike Brown donc).Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre au nom pas bien terrible ? Alors :- Du jeu de courses en monde ouvert (évidemment).- Une vraie campagne scénarisée.- Mettra en avant une compétition officielle et une autre plus « underground ».- Système de clans rivaux pour du PVPVE.- Moteur physique maison (le reste, c'est de l'UE5).- Et bien sûr tout un tas de personnalisation.Rendez-vous dans 3 jours pour en savoir davantage, mais on sait déjà que ça sortira au printemps 2027.UPDATE :- Le reveal de la fin du compte-à-rebours.