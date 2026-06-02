Clutch : le rival de Forza Horizon dévoile ses premières infos avant le reveal du Summer Game Fest
Le reveal est finalement discret mais c'est pour mieux nous préparer à une bande-annonce durant la conférence de Geoff Keighley vendredi soir : voici donc Clutch, le premier projet de Maverick Games donc les anciens de la franchise Forza Horizon, incluant le concepteur des épisodes 2, 3 et 4, également directeur créatif de 5 (Mike Brown donc).
Et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre au nom pas bien terrible ? Alors :
- Du jeu de courses en monde ouvert (évidemment).
- Une vraie campagne scénarisée.
- Mettra en avant une compétition officielle et une autre plus « underground ».
- Système de clans rivaux pour du PVPVE.
- Moteur physique maison (le reste, c'est de l'UE5).
- Et bien sûr tout un tas de personnalisation.
Rendez-vous dans 3 jours pour en savoir davantage, mais on sait déjà que ça sortira au printemps 2027.
UPDATE :
- Le reveal de la fin du compte-à-rebours.
Oui je viens de rajouter, j'espère du coup du vrai gameplay vendredi.
En tout cas ça a l'air très ambitieux et j'aime bien ce côté plus sérieux et moins "festival de jeunes"
Le nom par contre est a couché dehors je comprends pas
Microsoft : Sortez-moi FH6 sur ps5 rapido les gars on va se faire niquer sinon haha
Sinon le nom pourri.
Et pourquoi pas bloutch?
gasmok2 j’te le fais pas dire
FH2 c'était le sud de la France donc c'était top