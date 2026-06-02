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Mis en pause en 2024, Shovel Knight 3D en était à 50% de son développement
Mina the Hollower étant désormais disponible sur tous les supports, Yacht Club peut maintenant de nouveau s'attarder sur l'avenir, non sans rappeler que les ventes ont intérêt d'être à la hauteur, et si tout se passe bien, le studio sera face à deux potentiels projets.

Le premier, c'est tout simplement le fameux Shovel Knight 3D évoqué il y a des années et dont on apprend que le développement avait dépassé la barre des 50 % en 2024 (au point apprend t-on qu'un reveal était quasiment programmé), avant d'être mis en pause pour privilégier l'avancée de Mina the Hollower. L'autre choix, bah c'est justement d'en rester à Mina the Hollower pour tenter un spin-off, du genre réutiliser les assets pour une expérience multi. En gros, exactement ce qu'ils ont fait par le passé avec Shovel Knight.

Un choix à faire et c'est peu de le dire : le cofondateur Sean Velasco appuie bien que Yacht Club s'attardera sur un seul projet à la fois pour éviter de nous faire attendre encore des années.
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publié le 02/06/2026 à 06:40 par Gamekyo
commentaires (2)
rupinsansei3 publié le 02/06/2026 à 08:52
Bon debara
losz publié le 02/06/2026 à 16:45
Déjà qu'ils ont mis 6 ans à faire un jeu GBC, alors un jeu 3d ca va être 15 ans mini
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Fiche descriptif
Shovel Knight
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Nom : Shovel Knight
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Yacht Club Games
Genre : action plates-formes
Autres versions : PlayStation 3 - Wii U - PlayStation 4 -
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