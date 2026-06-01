Jez Corden : à l'origine, le prix de la future Steam Machine n'était ''que'' de 1000$

Il y a bien un moment où Valve devra monter sur la scène pour cracher le morceau concernant les plans de sortie de ses deux prochains hardwares, mais on peut de suite se préparer à une belle douloureuse pour le compte en banque quand Jez Corden nous révèle via une source « très très fiable, vraiment très fiable » que si la Steam Machine avait été annoncée dans les temps, donc en fin d'année dernière, son prix aurait été de 1000$.Hors, on sait maintenant tous que suite à la pénurie de composants, les prix ont explosé de part et d'autres de l'industrie, Valve lui-même ayant reconnu des modifications à apporter à ce sujet, et il faut déjà se dire mentalement que la facture sera finalement bien plus élevée que ça. 1200$ ? 1300 ?On rappelle quand même que la semaine dernière, Valve a officiellement augmenté le prix de ses Steam Deck en Europe comme USA, dont un modèle OLED 1To qui est soudainement passé de 679 à 919€.