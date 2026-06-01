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Jez Corden : à l'origine, le prix de la future Steam Machine n'était ''que'' de 1000$
Il y a bien un moment où Valve devra monter sur la scène pour cracher le morceau concernant les plans de sortie de ses deux prochains hardwares, mais on peut de suite se préparer à une belle douloureuse pour le compte en banque quand Jez Corden nous révèle via une source « très très fiable, vraiment très fiable » que si la Steam Machine avait été annoncée dans les temps, donc en fin d'année dernière, son prix aurait été de 1000$.

Hors, on sait maintenant tous que suite à la pénurie de composants, les prix ont explosé de part et d'autres de l'industrie, Valve lui-même ayant reconnu des modifications à apporter à ce sujet, et il faut déjà se dire mentalement que la facture sera finalement bien plus élevée que ça. 1200$ ? 1300 ?

On rappelle quand même que la semaine dernière, Valve a officiellement augmenté le prix de ses Steam Deck en Europe comme USA, dont un modèle OLED 1To qui est soudainement passé de 679 à 919€.

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publié le 01/06/2026 à 08:05 par Gamekyo
commentaires (16)
shanks publié le 01/06/2026 à 08:07
Au pire, oubliez votre truc et sortez directement Half Life 3 sur PC et consoles
pcverso publié le 01/06/2026 à 08:24
J'ai revendu ma steam deck 600 euro hier acheté 450. Cette augmentation a dû bon des fois .
sandman publié le 01/06/2026 à 08:24
Et t'as toujours des gens qui disent que la switch 2 est trop chère mdrrr alors qu'elle fait aussi bien que la steam deck mais 2 fois moins cher
ouroboros4 publié le 01/06/2026 à 08:25
On comprend mieux le malaise provoquer par Linus Tech l'année dernière avec des membres de chez Valve quand le prix de 500 dollars avait été mentionné
51love publié le 01/06/2026 à 08:28
A cette epoque ou t'avais des tours gaming à 1000€ avec une RTX5070, tour qui offre des perfs probablement très comparable à la future PS6, alors que la Steam Machine a des perfs de simple PS5 grosso modo et Valve voulait la vendre à ce prix là?

Les mecs sont complètement hors sol si c'est vrai.

Ça fait cher juste le petit plaisir d'avoir une GameCube PC chez soit, même si sur le papier ça peut être séduisant

D'ailleurs malgré le contexte, on peut tt de même se construire une tour ajd a base de 5070 a partir de 1000e :
https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-fixe-csl-sprint-amd-ryzen-5700x-rtx-5070-ram-16-go-ddr4-ssd-1-to-asus-b550-alim-700w-gold-jeu-007-first-light-3343692

A quoi servent toutes ces machines fermées, quand pour a peu près le même prix tu peux avoir une config plus flexible et évolutive....

Quand c'est pas carrément moins cher comme ici.

Et avec les dernières augmentations de prix, les consoles pareil, elles ont perdu le peu d'avantage qu'il leur restait en terme de coût hardware...

Pour 650 balles t'as tjs une tour neuve avec rtx 5060 qui fait mieux que la PS5 par exemple.

Pr pas bcp plus cher qu'une PS5 Pro t'as une RTX5070 donc et elle fait bien mieux globalement.
Et pour pas plus cher t'as la 5060ti a un prix similaire..


En plus d'être un vrai outil de travail, pas uniquement du matos qui fait que du JV only....

Bref, a se demander s'ils subventionnent vraiment leur matos

shanks on veut juste HL3 le reste osef
grospich publié le 01/06/2026 à 08:29
51love C'est plus facile de mettre un petit cube à côté de la TV qu'une grosse tour.
redxiii102 publié le 01/06/2026 à 08:30
Comment nous conditionner avec des prix allumés.
ouroboros4 publié le 01/06/2026 à 08:32
51love perso moi ça m'intéresse.
Au delà de la puissance je préfère un écosystèmes parfaitement maîtrise comme Steam OS qu'un Windows
Pour moi le choix est vite fait
shirou publié le 01/06/2026 à 08:32
sandman la switch 2 a un meilleur ratio performance/prix la dessus y a pas photo par contre de la a dire qu'elle est égale a la steam deck en terme de performance la faut que t'arrête de fumer de la moquette
rocan publié le 01/06/2026 à 08:36
shirou Pourtant il y a énormément de comparatifs de jeux sur Youtube qui montre quasiment à chaque fois la supériorité visuelle de la Switch 2 (Outlaws par ex).
51love publié le 01/06/2026 à 08:42
grospich t'as un grand choix de tour, et la plupart sont pas chers, ya tjs moyen de trouver un design qui convient.

Alors qu'une machine fermée, tu aimes ou non le desi, tu deals avec.

Perso j'ai un salon moderne et minimaliste, ma tour dans mon salon ne dénote pas du tout avec la déco.

Elle est même plus sobre et classe que les consoles que j'ai pu avoir.

ouroboros4 oui après steamOS c'est séduisant sur le papier c'est vrai. C'est surtout important pour Valve qui veut se dégager de l'obligation de passer par Windows pour lancer Steam et ça offre une alternative aux joueurs qui n'ont pas envie de passer par Windows pr jouer

Mais a ce prix là, ça ferait cher SteamOS

Perso j'ai tout mes outils sur windows avec mon taff, et même si je bosse assez peu sur mon PC de salon, j'apprécie le fait de pouvoir avoir sous la main tous les software dont j'ai besoin directement sur la machine.
51love publié le 01/06/2026 à 08:45
simbaverin hola! Dans mon premier message j'ai mis un lien vers une config modulable qui peut servir de base pour ta tour avec une RTX5080 pr 2000€.

Si tu veux qu'on en discute hésite pas
jeanouillz publié le 01/06/2026 à 09:45
J'ai abandonné la Steam Machine, je sens qu'elle va coûter excessivement cher au vu de ses composants et j'ai préféré me faire une config avec un Ryzen 7 9850X3D, RX 9070 XT et 32 Go de Ram. Le tout pour Bazzite.
J'en ai pour plus cher que la Steam Machine mais au moins ma config va durer dans le temps et est 4 fois plus puissante
sandman publié le 01/06/2026 à 09:48
shirou rocan j'allais dire la même chose, j'en ai vu des benchmark sur les portages des jeux sur switch 2 et steam deck, y'a pas photo, les jeux sur switch 2 sont optimisés voir meilleur que sur steam deck selon certains jeux...
Après si t'as pas encore compris que la puissance brute d'une machine ne vaut rien si personne n'optimise les jeux sur steam deck... Les jeux sur steam deck tournent avec des préconfigurations pc. Y'a pas de réglages steam deck sur les jeux. Et ca changent tout.
kingdomhearts971 publié le 01/06/2026 à 09:54
Peut etre que Valve a augmenter le prix des steam deck pour limiter un prix trop eleve pour la steam machine
grospich publié le 01/06/2026 à 10:48
sandman Je pense que c'est surtout grâce au DLSS de la Switch 2 qui est incomparable face à du FSR sur de la basse résolution.
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