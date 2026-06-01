Jez Corden : à l'origine, le prix de la future Steam Machine n'était ''que'' de 1000$
Il y a bien un moment où Valve devra monter sur la scène pour cracher le morceau concernant les plans de sortie de ses deux prochains hardwares, mais on peut de suite se préparer à une belle douloureuse pour le compte en banque quand Jez Corden nous révèle via une source « très très fiable, vraiment très fiable » que si la Steam Machine avait été annoncée dans les temps, donc en fin d'année dernière, son prix aurait été de 1000$.
Hors, on sait maintenant tous que suite à la pénurie de composants, les prix ont explosé de part et d'autres de l'industrie, Valve lui-même ayant reconnu des modifications à apporter à ce sujet, et il faut déjà se dire mentalement que la facture sera finalement bien plus élevée que ça. 1200$ ? 1300 ?
On rappelle quand même que la semaine dernière, Valve a officiellement augmenté le prix de ses Steam Deck en Europe comme USA, dont un modèle OLED 1To qui est soudainement passé de 679 à 919€.
Les mecs sont complètement hors sol si c'est vrai.
Ça fait cher juste le petit plaisir d'avoir une GameCube PC chez soit, même si sur le papier ça peut être séduisant
D'ailleurs malgré le contexte, on peut tt de même se construire une tour ajd a base de 5070 a partir de 1000e :
https://www.dealabs.com/bons-plans/pc-fixe-csl-sprint-amd-ryzen-5700x-rtx-5070-ram-16-go-ddr4-ssd-1-to-asus-b550-alim-700w-gold-jeu-007-first-light-3343692
A quoi servent toutes ces machines fermées, quand pour a peu près le même prix tu peux avoir une config plus flexible et évolutive....
Quand c'est pas carrément moins cher comme ici.
Et avec les dernières augmentations de prix, les consoles pareil, elles ont perdu le peu d'avantage qu'il leur restait en terme de coût hardware...
Pour 650 balles t'as tjs une tour neuve avec rtx 5060 qui fait mieux que la PS5 par exemple.
Pr pas bcp plus cher qu'une PS5 Pro t'as une RTX5070 donc et elle fait bien mieux globalement.
Et pour pas plus cher t'as la 5060ti a un prix similaire..
En plus d'être un vrai outil de travail, pas uniquement du matos qui fait que du JV only....
Bref, a se demander s'ils subventionnent vraiment leur matos
shanks on veut juste HL3 le reste osef
Au delà de la puissance je préfère un écosystèmes parfaitement maîtrise comme Steam OS qu'un Windows
Pour moi le choix est vite fait
Alors qu'une machine fermée, tu aimes ou non le desi, tu deals avec.
Perso j'ai un salon moderne et minimaliste, ma tour dans mon salon ne dénote pas du tout avec la déco.
Elle est même plus sobre et classe que les consoles que j'ai pu avoir.
ouroboros4 oui après steamOS c'est séduisant sur le papier c'est vrai. C'est surtout important pour Valve qui veut se dégager de l'obligation de passer par Windows pour lancer Steam et ça offre une alternative aux joueurs qui n'ont pas envie de passer par Windows pr jouer
Mais a ce prix là, ça ferait cher SteamOS
Perso j'ai tout mes outils sur windows avec mon taff, et même si je bosse assez peu sur mon PC de salon, j'apprécie le fait de pouvoir avoir sous la main tous les software dont j'ai besoin directement sur la machine.
Si tu veux qu'on en discute hésite pas
J'en ai pour plus cher que la Steam Machine mais au moins ma config va durer dans le temps et est 4 fois plus puissante
Après si t'as pas encore compris que la puissance brute d'une machine ne vaut rien si personne n'optimise les jeux sur steam deck... Les jeux sur steam deck tournent avec des préconfigurations pc. Y'a pas de réglages steam deck sur les jeux. Et ca changent tout.