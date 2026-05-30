C'est CD Projekt qui le dit : The Witcher IV ne devrait avoir aucune extension (faute de temps)
Le titre pourrait paraître ironique, surtout de la part de ceux qui vont lâcher une troisième extension de The Witcher 3 12 ans après la sortie initiale, mais la situation n'est aujourd'hui plus la même et encore moins le calendrier : lors de sa dernière conférence téléphonique faite aux actionnaires, Michał Nowakowski (co-PDG de CDPR) a indiqué que The Witcher 4 ne devrait pas bénéficier de la moindre extension pour la bonne et simple raison que le projet actuel sera de sortir The Witcher 5 et The Witcher 6 dans les 6 ans qui suivront. Soit un épisode tous les 3 ans pour cette nouvelle trilogie.
En rajoutant que l'entreprise bosse également sur Cyberpunk 2, a une boîte à idées pour une nouvelle licence RPG, et supervise de loin The Witcher 1 Remake et un spin-off coop, effectivement, on comprend que ce serait cette fois beaucoup plus compliqué.
On les croit ^^
Mais curieux de voir le niveau d'ambition des épisodes 5 et 6 si leur but c'est de les sortir en 3 ans
Déjà que le 4 ça va certainement être le RPG, de loin, et même le jeu (hors GTA6) le plus coûteux et ambitieux jamais sorti alors je les vois mal faire des 5 et 6 en aussi peu de temps, même en réutilisant massivement outils et assets, tout en conservant le même niveau d'ambition.
Au final ça reviendrait un peu à faire ce que SE a fait pour son Remake de FF7, et niveau timeline ils y sont presque mais jamais ça semble applicable à l'ambition et la démesure d'une trilogie TW, si elle suit ses propres standards imposés depuis TW3.
Faut pas oublier non plus que le CD Projekt de l’époque n’existe plus.
Sans parler du fait que l’actuelle CD Projekt a été entièrement contaminée par le virus de la folie.
Pour l’instant, je suis bien plus intéressé par The Blood of Dawnwalker, qui sort le 3 septembre et qui est développé par d’anciens et vétérans du studio, que par leur nouvelle trilogie.
Le reste et le bonus on verra plus tard...
.... En faite, pour répondre a la demande des fan on va faire une extension
Pourquoi ils ont RDV chez le dentiste ?
Surtout si CD Project sort le 5, 3 ans après