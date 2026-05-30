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C'est CD Projekt qui le dit : The Witcher IV ne devrait avoir aucune extension (faute de temps)
Le titre pourrait paraître ironique, surtout de la part de ceux qui vont lâcher une troisième extension de The Witcher 3 12 ans après la sortie initiale, mais la situation n'est aujourd'hui plus la même et encore moins le calendrier : lors de sa dernière conférence téléphonique faite aux actionnaires, Michał Nowakowski (co-PDG de CDPR) a indiqué que The Witcher 4 ne devrait pas bénéficier de la moindre extension pour la bonne et simple raison que le projet actuel sera de sortir The Witcher 5 et The Witcher 6 dans les 6 ans qui suivront. Soit un épisode tous les 3 ans pour cette nouvelle trilogie.

En rajoutant que l'entreprise bosse également sur Cyberpunk 2, a une boîte à idées pour une nouvelle licence RPG, et supervise de loin The Witcher 1 Remake et un spin-off coop, effectivement, on comprend que ce serait cette fois beaucoup plus compliqué.

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aozora78, bogsnake
publié le 30/05/2026 à 09:38 par Gamekyo
commentaires (23)
malroth publié le 30/05/2026 à 09:41
Oui oui biensur

On les croit ^^
pcverso publié le 30/05/2026 à 09:47
Pas d'extension mais un épisode tout les 3 ans
grospich publié le 30/05/2026 à 09:52
Sortir un gros jeu de l'envergure de The Witcher tous les 3 ans paraît tellement anormal à entendre de nos jours.
51love publié le 30/05/2026 à 09:55
Que TW4 n'ait pas d extension je veux bien...

Mais curieux de voir le niveau d'ambition des épisodes 5 et 6 si leur but c'est de les sortir en 3 ans

Déjà que le 4 ça va certainement être le RPG, de loin, et même le jeu (hors GTA6) le plus coûteux et ambitieux jamais sorti alors je les vois mal faire des 5 et 6 en aussi peu de temps, même en réutilisant massivement outils et assets, tout en conservant le même niveau d'ambition.

Au final ça reviendrait un peu à faire ce que SE a fait pour son Remake de FF7, et niveau timeline ils y sont presque mais jamais ça semble applicable à l'ambition et la démesure d'une trilogie TW, si elle suit ses propres standards imposés depuis TW3.
maleman publié le 30/05/2026 à 10:16
Ils ont tellement peu de temps qu'ils en ont trouvé pour développer un DLC pour The Witcher 3. Bah, peut-être qu'il fallait se concentrer sur les nouveaux jeu au lieu de se plaindre de ne pas avoir le temps puis de développer du DLC pour un jeu vieux de plus de 10 ans. Incompréhensible, cette boîte.
adamjensen publié le 30/05/2026 à 10:17
Voyons déjà ce que vaut la troisième extension de The Witcher 3, et après on en reparlera.
Faut pas oublier non plus que le CD Projekt de l’époque n’existe plus.
Sans parler du fait que l’actuelle CD Projekt a été entièrement contaminée par le virus de la folie.
Pour l’instant, je suis bien plus intéressé par The Blood of Dawnwalker, qui sort le 3 septembre et qui est développé par d’anciens et vétérans du studio, que par leur nouvelle trilogie.
mrpopulus publié le 30/05/2026 à 10:19
Ya pas dinfo sur une éventuelle ressortie de The Witcher 2 sur les supports actuels ?
kikoo31 publié le 30/05/2026 à 10:28
Faites juste un jeu excellent et surtout un jeu fini
Le reste et le bonus on verra plus tard...
dacta publié le 30/05/2026 à 10:30
Ils vont peut-être nous faire une Zelda Botw/Totk et réutiliser leur map, ou du moins une grande partie, tout au long de cette nouvelle trilogie. Sinon j'ai du mal à voir comment ils pourraient respecter ce timing.
shirou publié le 30/05/2026 à 10:41
Promis aucune extension alors achetez notre jeux Day one plutôt que d'attendre une complète édition...



.... En faite, pour répondre a la demande des fan on va faire une extension
thelastone publié le 30/05/2026 à 10:46
Une extension 12 ans plus tard tkt
thelastone publié le 30/05/2026 à 10:50
Maleman les coûts de développement changent et il devient difficile de maintenir les temps, le remake de the witcher n'est qu'un remake où tout le taf de base est déjà fait, moi ça me gène pas qu'on alimente les jeux le plus longtemps possible pour ne pas à se retrouver avec un jeu par gen
alucardhellsing publié le 30/05/2026 à 10:57
Mouais deja j'y crois pas du tout , et puis TW4 me hype vraiment moyen , forcer avec cirilla alors qu'on as clairement fait le tour de ce personnage , je vois pas ce qu'il y a a raconter de plus... j'aurais preferé un nouveau sorceleur d'une autre ecole comme l'ecole de la manticore de zerrikania ou l'ours de skellig
mattewlogan publié le 30/05/2026 à 11:08
Un épisode tous les trois ans, moi je signe
pharrell publié le 30/05/2026 à 11:10
Qu’il sorte déjà… on verra après pour les extensions…
thelastone publié le 30/05/2026 à 11:17
Alucardhellsing Surtout que l'histoire de base c'est celle de Geralt pas de Ciri , bon on va se contenter de l'extension et on fera le 4 pour l'univers/ambiance
bennj publié le 30/05/2026 à 11:26
maleman T'as regardé qui développait réellement ce DLC ? C'était pourtant indiqué lors de la communication : Fool's Theory, CDPR ne fait que superviser. Donc contrairement à ce que tu dis ils se concentrent bien sur les nouveaux jeux.
zanpa publié le 30/05/2026 à 11:30
avec l'IA ils vont diviser par deux leur temps de prod et c'est parfait, vive l'IA
22 publié le 30/05/2026 à 11:33
faute de temps

Pourquoi ils ont RDV chez le dentiste ?
icebergbrulant publié le 30/05/2026 à 11:34
Bonne nouvelle
Surtout si CD Project sort le 5, 3 ans après
brook1 publié le 30/05/2026 à 12:05
Ça va être chaud en 6 ans, après rien ne les empêche de sortir des extension pour The Witcher 6.
alucardhellsing publié le 30/05/2026 à 12:13
thelastone
altendorf publié le 30/05/2026 à 12:17
Attention a ne pas encore avoir les yeux plus gros que le ventre... Le cas Cyberpunk était un avertissement, la prochaine fois CD Projekt RED pourrait bien finir par y passer.
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The Witcher IV
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Nom : The Witcher IV
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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