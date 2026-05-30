C'est CD Projekt qui le dit : The Witcher IV ne devrait avoir aucune extension (faute de temps)

Le titre pourrait paraître ironique, surtout de la part de ceux qui vont lâcher une troisième extension de12 ans après la sortie initiale, mais la situation n'est aujourd'hui plus la même et encore moins le calendrier : lors de sa dernière conférence téléphonique faite aux actionnaires, Michał Nowakowski (co-PDG de CDPR) a indiqué quene devrait pas bénéficier de la moindre extension pour la bonne et simple raison que le projet actuel sera de sortiretdans les 6 ans qui suivront. Soit un épisode tous les 3 ans pour cette nouvelle trilogie.En rajoutant que l'entreprise bosse également sur, a une boîte à idées pour une nouvelle licence RPG, et supervise de loinet un spin-off coop, effectivement, on comprend que ce serait cette fois beaucoup plus compliqué.