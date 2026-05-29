recherche
News / Blogs
Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027
Qui aurait pu prédire ? (tout le monde) Comme on s'y attendait et parce qu'il faut aussi bien achever parfaitement le projet qu'esquiver la tempête GTA VI, Xbox prend décision de reporter Fable pour février 2027.

Le reste du calendrier est maintenu, avec la promesse d'ici la fin d'année de Halo : Campaign Evolved, Gears of War E-Day et Modern Warfare 4. Du gros gun quoi.

UP :
- Rien ne change pour le Xbox Game Showcase, et ce sera toujours Fable qui aura la tête d'affiche.
  • Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027
  • Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027
  • Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027
  • Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 29/05/2026 à 16:41 par Gamekyo
commentaires (8)
negan publié le 29/05/2026 à 16:45
Très bonne chose et maintenant ou a une date c'est du tout droit
skuldleif publié le 29/05/2026 à 16:49
on a deja bcps de jeux a faire , ca va fevrier
altendorf publié le 29/05/2026 à 16:51
Je l'avais déjà dit, mais c'est parfait de lui laisser plusieurs mois de polish.
yanssou publié le 29/05/2026 à 16:54
c'etais sur
ootaniisensei publié le 29/05/2026 à 16:54
Févier lui donnera une meilleure exposition et il en aura besoin c'est mieux comme ça
stampead publié le 29/05/2026 à 16:54
ils ont besoin de plus de temps pour améliorer l'animation des persos masculin, pour enfin en faire des vrais bonhommes.
negan publié le 29/05/2026 à 16:57
stampead ils ont besoin de plus de temps pour améliorer l'animation des persos masculin, pour enfin en faire des vrais bonhommes.

C'est culotté vu la gueule de transsexuels sous leucémie de ta PP
wickette publié le 29/05/2026 à 17:03
Sage decision

Le risque de sortir un jeu mal optimisé en face d’un GTA VI ce serait catastrophique.

FH6 est la preuve qu’il n’y a pas de partie pris ou du complot contre Xbox, si le jeu est bon, captivant, il se vendra

negan t’exagères un peu là…il y a des limites quand même
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fable 2026
12
Ils aiment
Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo