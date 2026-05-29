Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027 Fable préfère esquiver GTA VI et se fera attendre jusqu'au premier trimestre 2027

Qui aurait pu prédire ? (tout le monde) Comme on s'y attendait et parce qu'il faut aussi bien achever parfaitement le projet qu'esquiver la tempête GTA VI, Xbox prend décision de reporter Fable pour février 2027.



Le reste du calendrier est maintenu, avec la promesse d'ici la fin d'année de Halo : Campaign Evolved, Gears of War E-Day et Modern Warfare 4. Du gros gun quoi.



UP :

- Rien ne change pour le Xbox Game Showcase, et ce sera toujours Fable qui aura la tête d'affiche.